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Подполковник ВСУ уведомлен о подозрении в присвоении топлива для ООС почти на 1,8 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Подполковник ВСУ уведомлен о подозрении в присвоении топлива для ООС почти на 1,8 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении в незаконном присвоении топлива, предназначавшегося для подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся в зоне проведения Операции объединенных сил, подполковника ВСУ, главного специалиста Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла командования сил логистики ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что  подозреваемый систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове.

"Так, 60 тысяч кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям. В результате этого государству нанесен ущерб в размере 1 766 180 грн", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что подполковник подозревается в завладении военным имуществом, повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Подполковник ВСУ уведомлен о подозрении в присвоении топлива для ООС почти на 1,8 млн грн, - ГБР 01
Подполковник ВСУ уведомлен о подозрении в присвоении топлива для ООС почти на 1,8 млн грн, - ГБР 02
Подполковник ВСУ уведомлен о подозрении в присвоении топлива для ООС почти на 1,8 млн грн, - ГБР 03
Подполковник ВСУ уведомлен о подозрении в присвоении топлива для ООС почти на 1,8 млн грн, - ГБР 04

"В Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Другие лица, причастные к совершению указанного преступления, уведомлены о подозрении ранее", - добавили в ГБР.

Автор: 

коррупция (8560) топливо (627) операция Объединенных сил (6766) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+4
Страна воюет!

- РАСССТРЕЛЯТЬ !
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29.04.2021 15:37
+2
а вот спер бы на миллиард - пошел бы на повышение, если б поделился
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29.04.2021 14:49
+2
Главное в новой полевой форме , "крыса тыловая" !
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29.04.2021 14:55
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Подполковник ВСУ уведомлен о подозрении в присвоении топлива для ООС на почти 1,8 млн грн, потерпеть не могли что бы ровно на 1,8 ляма слямзил.
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29.04.2021 14:38 Ответить
по 30 грн кг. дороговато для опта.
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29.04.2021 14:47 Ответить
а вот спер бы на миллиард - пошел бы на повышение, если б поделился
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29.04.2021 14:49 Ответить
Главное в новой полевой форме , "крыса тыловая" !
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29.04.2021 14:55 Ответить
воруют все!
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29.04.2021 15:06 Ответить
Бесплатный лайфхак! Чтобы не воровали, надо краситель в топливо добавлять. Не благодарите.
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29.04.2021 15:13 Ответить
Та что же ты ирод за совет дал, теперь хапугам жизни не будет.
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29.04.2021 16:22 Ответить
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Від однієї хорошої новини впевнено крокуємо до іншої.

Міністерство Оборони України успішно провело функційне, ходове і вогневе випробування САУ Дана М2, про що з гордістю відрапортувало на офіційній сторінці.

Україна планує купити 26 одиниць Дани. Вартість однієї Дани - 1,29 мільйона євро.

Народний депутат, генерал Забродський півроку тому показав листа від чеського виробника Дан, того самого, який є постачальником Дан сьогодні. В цьому листі вартість однієї Дани - 812 тисяч євро.

Пройшло півроку. Ніхто не змінив позицію. Ми все одно будемо купувати за 1,29 мільйони те, що нам продавали за 812 тисяч.

Може здатися, що між 812 тисяч і 1,29 мільйона - 500 тисяч євро.

Я думаю, це перебільшення. Міряти обороноздатність тисячами доларів - низько. Є речі набагато важливіші за будь-які гроші.

Я думаю, різниця між 812 тисяч і 1,29 мільйона - одна куртка Степанова.

Я думаю, різниця - один карантинний день народження у Колі Тіщенко.

Я думаю, різниця - один міністр енергетики від підсанкційного Деркача.

Іншими словами, я думаю, різниця - один Єрмак.

А от один Єрмак - це вже набагато більше, ніж 500 тисяч. Це мільярди доларів. Це два минулі роки, за які втрачено десять майбутніх років. Це брехня прямо в очі, як принцип державного управління.

Це наш дон Реба. При слабкому і дурному королі завжди з'являється дон Реба, який транслює в короля лестощі і окозамилювання, яке цей король із задоволенням їсть, бо він дурний, як пробка. А наружу він транслює брехню, точкові репресії і некомпетентних підлеглих на кожному рівні.

Як результат, верховний головнокомандувач ходить по свіжій траншеї, яку спеціально для його приїзду обшили новими свіжими досками, які навіть пилом не встигли припасти.

А в армії тим часом розквітає корупція і кожен болтик, кожен патрон, кожна САУ купується з корупційною складовою у більше ніж 50 відсотків. І не тільки в армії. Усюди вона розквітає.

Не можна поставити педофіла директором школи і сподіватися, що в школі все буде добре. Все буде погано в школі, і наслідки такого рішення будуть потім розгрібатися через десятки років.

Так і у нас. Не можна бачити дона Ребу, знати, що це дон Реба, розуміти, як діє дон Реба, і при цьому сподіватися, що все якось минеться, і навкруги нас буде не Арканар, а Нью-Йорк. Не буде Нью-Йорку. Будуть сонячні курорти Арканару.
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29.04.2021 15:15 Ответить
Гнидо-мародер...
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29.04.2021 15:19 Ответить
Страна воюет!

- РАСССТРЕЛЯТЬ !
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29.04.2021 15:37 Ответить
Растрелять без суда и следствия!И лишить всех вониских званий!
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29.04.2021 15:52 Ответить
 
 