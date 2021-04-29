Подполковник ВСУ уведомлен о подозрении в присвоении топлива для ООС почти на 1,8 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении в незаконном присвоении топлива, предназначавшегося для подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся в зоне проведения Операции объединенных сил, подполковника ВСУ, главного специалиста Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла командования сил логистики ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что подозреваемый систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове.

"Так, 60 тысяч кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям. В результате этого государству нанесен ущерб в размере 1 766 180 грн", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что подполковник подозревается в завладении военным имуществом, повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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"В Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Другие лица, причастные к совершению указанного преступления, уведомлены о подозрении ранее", - добавили в ГБР.