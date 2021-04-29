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На Житомирщине заблокирована незаконная добыча песка, убытки государства составили 40 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Житомирской области Служба безопасности Украины прекратила незаконную добычу песка в промышленных масштабах. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила нанесенный государству ущерб более чем 42 миллионов гривен только за последние 9 месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Житомирщине заблокирована незаконная добыча песка, убытки государства составили 40 млн грн, - СБУ 01

Организовал незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета. Он создал несколько подконтрольных коммерческих структур. Под видом работ по разработке водоема, без разрешительных документов, коммерческая структура экс-депутата начала разработку недр и масштабную добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения.

На десяти участках общей площадью более 9 гектаров дельцы намывали породу промышленным методом с помощью спецтехники: земельного снаряда и экскаваторов. Незаконно добытую смесь за наличные реализовывали физическим лицам и коммерческим структурам Житомирской, Винницкой и Хмельницкой  областей по рыночным ценам в обход налогового законодательства. Каждую ночь с незаконного карьера грузовики вывозили в среднем 600-800 тонн песка.

На Житомирщине заблокирована незаконная добыча песка, убытки государства составили 40 млн грн, - СБУ 02

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Кроме того, по оценкам Государственной экологической инспекции, земельному участку нанесен необратимый вред. Сейчас он является непригодным к использованию по целевому назначению и восстановлению не подлежит. Сумму убытков, нанесенных экологии, устанавливает экспертиза.

Правоохранители провели шесть одновременных обысков по местам регистрации и фактической деятельности предприятий, в помещениях фигурантов дела и на подпольном карьере. Во время следственных действий изъяты документы и тяжелая спецтехника, с помощью которой осуществлялась незаконная разработка недр.

На Житомирщине заблокирована незаконная добыча песка, убытки государства составили 40 млн грн, - СБУ 03

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Трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель) и ч.1 ст. 254 (безхозяйственное использования земель) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

правоохранительные органы (2970) СБУ (19893) силовики (2799) Житомирская область (1390)


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Какие убытки государства? Убытки были бы если бы государство реализовало этот песок, а так он там просто так лежит, а что упало то пропало ведь хуже не будет. И вообще почему это я не имею право добывать песок ведь все мы презеденты?
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29.04.2021 16:33 Ответить
незаконная добыча песка/ Виновные понесут заслуженное наказание.В отличие от Кауфмана. Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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29.04.2021 16:38 Ответить
СБУ знову займається невластивими справами!
Що не йде війна ?
Не розперезалася 5-та колона ?
Шпигунів усіх виловили , особливо - москальських ?
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29.04.2021 16:47 Ответить
йшло мимо каси...- тому і "накрили"...
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29.04.2021 16:50 Ответить
а хто все це кришував - напевне вуйко двірник Микола ....- чи всі ті хто повинен був недопустити....- таке в Швейцарії, чи Естонії ви собі уявляете.....
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29.04.2021 16:48 Ответить
СБУ и добыча песка !!!
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29.04.2021 16:53 Ответить
Обращаю внимание СБУ на незаконную разработку недр Украины в части добычи газа, газового конденсата, нефти: в Харьковской, Полтавской и прикарпатской областях.
Обращаю внимание СБУ на незаконную разработку недр Украины в части добычи янтаря, а также вырубку леса в прикарпатье... - самі мабуть знаєте де чи треба надати посилання?
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29.04.2021 17:07 Ответить
Не хило так кроты копнули.
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29.04.2021 18:52 Ответить
 
 