На Житомирщине заблокирована незаконная добыча песка, убытки государства составили 40 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
В Житомирской области Служба безопасности Украины прекратила незаконную добычу песка в промышленных масштабах. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила нанесенный государству ущерб более чем 42 миллионов гривен только за последние 9 месяцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Организовал незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета. Он создал несколько подконтрольных коммерческих структур. Под видом работ по разработке водоема, без разрешительных документов, коммерческая структура экс-депутата начала разработку недр и масштабную добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения.
На десяти участках общей площадью более 9 гектаров дельцы намывали породу промышленным методом с помощью спецтехники: земельного снаряда и экскаваторов. Незаконно добытую смесь за наличные реализовывали физическим лицам и коммерческим структурам Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей по рыночным ценам в обход налогового законодательства. Каждую ночь с незаконного карьера грузовики вывозили в среднем 600-800 тонн песка.
Кроме того, по оценкам Государственной экологической инспекции, земельному участку нанесен необратимый вред. Сейчас он является непригодным к использованию по целевому назначению и восстановлению не подлежит. Сумму убытков, нанесенных экологии, устанавливает экспертиза.
Правоохранители провели шесть одновременных обысков по местам регистрации и фактической деятельности предприятий, в помещениях фигурантов дела и на подпольном карьере. Во время следственных действий изъяты документы и тяжелая спецтехника, с помощью которой осуществлялась незаконная разработка недр.
Трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель) и ч.1 ст. 254 (безхозяйственное использования земель) Уголовного кодекса Украины.
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Що не йде війна ?
Не розперезалася 5-та колона ?
Шпигунів усіх виловили , особливо - москальських ?
Обращаю внимание СБУ на незаконную разработку недр Украины в части добычи янтаря, а также вырубку леса в прикарпатье... - самі мабуть знаєте де чи треба надати посилання?