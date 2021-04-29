На Житомирщине заблокирована незаконная добыча песка, убытки государства составили 40 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Житомирской области Служба безопасности Украины прекратила незаконную добычу песка в промышленных масштабах. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила нанесенный государству ущерб более чем 42 миллионов гривен только за последние 9 месяцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовал незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета. Он создал несколько подконтрольных коммерческих структур. Под видом работ по разработке водоема, без разрешительных документов, коммерческая структура экс-депутата начала разработку недр и масштабную добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения.

На десяти участках общей площадью более 9 гектаров дельцы намывали породу промышленным методом с помощью спецтехники: земельного снаряда и экскаваторов. Незаконно добытую смесь за наличные реализовывали физическим лицам и коммерческим структурам Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей по рыночным ценам в обход налогового законодательства. Каждую ночь с незаконного карьера грузовики вывозили в среднем 600-800 тонн песка.

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Кроме того, по оценкам Государственной экологической инспекции, земельному участку нанесен необратимый вред. Сейчас он является непригодным к использованию по целевому назначению и восстановлению не подлежит. Сумму убытков, нанесенных экологии, устанавливает экспертиза.

Правоохранители провели шесть одновременных обысков по местам регистрации и фактической деятельности предприятий, в помещениях фигурантов дела и на подпольном карьере. Во время следственных действий изъяты документы и тяжелая спецтехника, с помощью которой осуществлялась незаконная разработка недр.

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Трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель) и ч.1 ст. 254 (безхозяйственное использования земель) Уголовного кодекса Украины.