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Организованная группа, изготовлявшая поддельные продукты питания, ликвидирована в Днепре, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среднем злоумышленники ежемесячно изготовляли от 25 до 30 тонн фальсификата, который сбывался различным субъектам хозяйственной деятельности через интернет-магазин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "В состав преступной группировки входило 5 жителей Днепропетровской области в возрасте от 28 до 47 лет, которые вели свою преступную деятельность с июня 2020 года. Злоумышленники создали подпольный цех в Днепре и запустили линию по изготовлению фальсифицированных пищевых смесей из сырья неизвестного происхождения. Готовую продукцию фигуранты незаконно маркировали фирменным наименованием легально работающих обществ.

Организованная группа, изготовлявшая поддельные продукты питания, ликвидирована в Днепре, - Нацполиция 01

Для легализации противоправной деятельности фигуранта использовали несколько подконтрольных им предприятий, через которые и сбывали свою продукцию, оформляя ее по документам как сырье для производства продуктов питания".

По данному факту полиция начала уголовное производство.

"Во время санкционированных обысков изъята компьютерная техника, которая использовалась для изготовления поддельных этикеток заводов-производителей, мобильные телефоны, банковские карты, печати и бухгалтерскую документацию подконтрольных группе предприятий, 25 тонн фальсифицированной продукции на общую сумму более миллиона гривен, оборудование и другое оборудование для ее изготовления и упаковки", - отмечается в сообщении.


Организованная группа, изготовлявшая поддельные продукты питания, ликвидирована в Днепре, - Нацполиция 02

По результатам обысков пяти фигурантам вручены уведомления о подозрении за совершение преступлений. Также назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены точные суммы убытков, нанесенных товаропроизводителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выявлена преступная группа, изготавливавшая поддельные документы об образовании для трудоустройства за рубежом. За 2 года мошенники "заработали" свыше 26 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

бренд (43) Днепр (4417) подделка (437) Нацполиция (16459) продукты (1532)


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Топ комментарии
+11
хоч би написали, про що мова, щоб люди розуміли й не купували залишки тої хріні на базарах... а так, получається пустопорожній трєп.
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29.04.2021 18:52
+8
Что поразило---так то что с новости этой и близко не ясно о чём конкретно речь. Какие пищевые смеси? А ведь с этого и надо было начинать---народ то покупает!
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29.04.2021 18:49
+7
Ковбаса сиров'ялена фірми умовного Глобино. А гаврики робили схожу ковбасу з... туалетного паперу та сої, а ліпили наклейки умовного Глобино. Наслідки пояснювати треба?
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29.04.2021 18:48
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Правила форума Совет форумчан
Як продукти можуть бути несправжніми? Поліція зовсім поїхала головою? Авакова пора знімати!
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29.04.2021 18:41 Ответить
Ковбаса сиров'ялена фірми умовного Глобино. А гаврики робили схожу ковбасу з... туалетного паперу та сої, а ліпили наклейки умовного Глобино. Наслідки пояснювати треба?
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29.04.2021 18:48 Ответить
Вітчизняний виробник налагодив виробництво круп в своєму цеху, абсолютно легальне виробництво. А поліція конфіскувала товар і обладнання і звинуватила підприємців у міфічних злочинах! Ну не кідараси? Що він там фальсифіковував? Мелену крупу? Таких поліціянтів потрібно виганяти з роботи, це ідіоти!
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29.04.2021 19:02 Ответить
Готову продукцію фігуранти незаконно маркували фірмовим найменуванням легально працюючих товариств".Джерело: https://censor.net/ua/p3262892

Я думаю це розвіє певні сумніви?
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29.04.2021 19:10 Ответить
Це незаконне використання торгової марки, але це не фальсифікація продуктів!
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30.04.2021 12:38 Ответить
Фальсифіка́ція товару - дії, спрямовані на обман споживача шляхом підробки об'єкта купівлі-продажу.
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30.04.2021 16:54 Ответить
Злочин це не просто дія, це умисел, неправомірна дія і заподіяна шкода. Заподіяної шкоди немає, отже немає злочину!
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30.04.2021 18:34 Ответить
Як це немає шкоди? Ти розумієш, що ти пишеш? Наприклад, ти виготовляєш і встановлюєш вікна. Хтось почав виготовляти і встановлювати вікна під твоїм брендом з матеріалів невідомої якості та фурніторою "підвал дяді Васі". Далі продовжувати, чи зрозумів? Якщо ще не зрозумів, то далі тобі щось розповідати немає сенсу (як завжди).
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30.04.2021 20:56 Ответить
Статья 229 УК Украины несут производители подделок. известных брендов. ..
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29.04.2021 19:18 Ответить
Тут звинувачення не у підробках торгових марок, а у фальсифікації продуктів! Поліція зовсім ********* головою!
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30.04.2021 12:39 Ответить
судя по тому, что там миксер стоял - это не крупа. Скорее всего майонез, или сметана или колбаса. Но для колбасы еще шнек для подачи нужен.
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29.04.2021 23:58 Ответить
Не має значення що вони робили, звинувачення у фальсифікації ПРОДУКТІВ ідіотське саме по собі!
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30.04.2021 12:41 Ответить
вовсе нет. Подделка товара - это преступление. Думаю вы будете сильно недовольны если купите подделку.
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30.04.2021 14:00 Ответить
Підробка може бути такою ж як оргінал і я не відчую різниці, а може бути і краще оригіналу і я буду незадоволений коли куплю оригінал! Продукти неможливо підробити, бо тоді їх неможливо буде продати! Отже продукти вироблялись справжні, а от наліпки на них ліпились неправомірно, але це не та стаття і не злочин, а правопорушення, бо власники торгових марок не звертались до поліції, бо таких торгових марок просто не існує.
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30.04.2021 18:36 Ответить
Вы не сталкивались с этим скорее всего. В 90-х очень часто подделывали майонез. Бодяжили в антисанитарных условиях, не соблюдая рецептуру. Хотите такого майонеза? А сливочного масла без молочного жира хотите? А минеральной водички из технического крана не желаете? Может предложить вам коньячку из метилового спирта?
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01.05.2021 23:43 Ответить
Підприємці не використовували інші заборонені матеріали для виготовлення круп, а робили нормальну крупу зі справжніх матеріалів і тому це не фальсифікація продуктів, а менти дебіли і їх потрібно гнати з роботи!
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03.05.2021 12:04 Ответить
а ты знаешь, что есть зерно разного качества? Можно муку или крупу сделать из фуражного зерна или заплесневелого, а выдать за высшее качество.
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04.05.2021 19:09 Ответить
Ігорьонь, я вот візьму з іншого ІР зареєструю нік https://censor.net/ru/user/347491 латиницею з українською "о" і буду строчити на кацівській мові усіляку маячню. Не таку феєричну як у тебе але все ж. Ти ж тільки "за"?
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30.04.2021 01:16 Ответить
Пробуйте, може так і людиною станете потроху.
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30.04.2021 12:40 Ответить
зєлбаса...

Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6729
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29.04.2021 20:59 Ответить
китайці навіть рис підробл*ють, ікру і ше до біса всього. як-як - мовчки.
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29.04.2021 19:03 Ответить
І не кажи!

Организованная группа, изготовлявшая поддельные продукты питания, ликвидирована в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6014
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29.04.2021 18:53 Ответить
АРОМАТИЗАТОРЫ.
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29.04.2021 18:46 Ответить
Что поразило---так то что с новости этой и близко не ясно о чём конкретно речь. Какие пищевые смеси? А ведь с этого и надо было начинать---народ то покупает!
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29.04.2021 18:49 Ответить
Та любые.
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29.04.2021 18:54 Ответить
Сметану з порошку? Морозиво? Йогурти з мила, ну що ж таки, справді?
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29.04.2021 19:04 Ответить
Мабуть правильно - йоґурти
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29.04.2021 19:08 Ответить
Счас вон и "президенты" какие-то порошковые - без порошку никак.
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29.04.2021 19:11 Ответить
Творог с пенопласту---не иначе!
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29.04.2021 19:29 Ответить
хоч би написали, про що мова, щоб люди розуміли й не купували залишки тої хріні на базарах... а так, получається пустопорожній трєп.
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29.04.2021 18:52 Ответить
А що- було рішення суду та вирок? Чи ти бажаєш як нарошені?
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29.04.2021 18:54 Ответить
бажаю послати тебе в зелену дупу.
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29.04.2021 19:00 Ответить
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29.04.2021 19:02 Ответить
Що б розумне сказав! Хоча, нарошені цього не навчають!
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29.04.2021 19:15 Ответить
Так ще незрозуміло що було гірше, можливо підробка більш натур продукт
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29.04.2021 20:57 Ответить
Палка о двох кінцях. Власники марок інсайдера на куски порвуть - це приведе до серйозних збитків саме у них.
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30.04.2021 01:21 Ответить
Цензор - мастер заголовков.
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29.04.2021 18:55 Ответить
своя линия в АТБ?)))
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29.04.2021 18:56 Ответить
Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8823
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29.04.2021 19:09 Ответить
Да все ясно.У нас уже море запрещенных продуктов на прилавке.Хотя бы пальмовое масло,олия с моторным маслом и т.п.
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29.04.2021 19:02 Ответить
тут самое интересное не вошло в статью

Учасникам організованої групи загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. © https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-dnipri-pravooxoronczi-vikrili-organizovanu-grupu-yaka-vipuskala-**********-xarchovi-produkti-pid-brendami-vidomix-virobnikiv/ Офіційний сайт Національної поліції
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29.04.2021 19:09 Ответить
самое интересное что "Учасників організованої групи" почти невозможно поймать.
площади в аренде - арендатор (ФОП) - "ни сном ни нюхом", что там делали - платили кешем. с поличным взяли работяг - которым вменить тоже ничего невозможно - "нам сказали вот это сыпать сюда - приедет машина - загрузить". вот так оно повисит в следствии полгода, пойду ходоки - верхи примут решение обилетить и поставить на абонемент. (так обычно происходит)
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29.04.2021 19:25 Ответить
Боюсь, що, якщо вони підробляли якийсь "Чумак" чи "Торчин" умовно, то їм після штрафу прийдеться тікати кудись в Папуа.
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30.04.2021 01:20 Ответить
Имя, сестра!
ЧТО они делали?
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29.04.2021 19:19 Ответить
какаяразніца?
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29.04.2021 19:28 Ответить
Ліквідація, напевне, виглядає трішки інакше. Цензор перезрів, жовтуватим став.
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29.04.2021 19:26 Ответить
сейчас подделывают всё - от зубных паст до чая.
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29.04.2021 19:46 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3262892/organizovannaya_gruppa_izgotovlyavshaya_poddelnye_produkty_pitaniya_likvidirovana_v_dnepre_natspolitsiya их расстреляли на берегу Днепра?
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29.04.2021 19:56 Ответить
В, значит под водой из подводного ружья, гарпунами.
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29.04.2021 20:22 Ответить
И шоколадный хлопець на фото, наверное и сдал за нарушение трудового законодательства.
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29.04.2021 20:20 Ответить
"Организованная группа, изготовлявшая поддельные продукты питания, ликвидирована в Днепре..."

Де конкретика по ліквідації? Розстріляли? Повісили?
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29.04.2021 20:20 Ответить
там еще негр с малярией эболой и печеночным сосальщиком подроблял хз шо
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30.04.2021 00:50 Ответить
Самый главные вопросы: что подделывали?, какие марки?, в каких магазинах продавали?
Полиция рюкзакова и здесь покрывает преступников?
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30.04.2021 03:52 Ответить
Обо всем остальном людям знать не положено.
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с)
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30.04.2021 09:05 Ответить
 
 