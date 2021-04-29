Организованная группа, изготовлявшая поддельные продукты питания, ликвидирована в Днепре, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В среднем злоумышленники ежемесячно изготовляли от 25 до 30 тонн фальсификата, который сбывался различным субъектам хозяйственной деятельности через интернет-магазин.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении отмечается: "В состав преступной группировки входило 5 жителей Днепропетровской области в возрасте от 28 до 47 лет, которые вели свою преступную деятельность с июня 2020 года. Злоумышленники создали подпольный цех в Днепре и запустили линию по изготовлению фальсифицированных пищевых смесей из сырья неизвестного происхождения. Готовую продукцию фигуранты незаконно маркировали фирменным наименованием легально работающих обществ.
Для легализации противоправной деятельности фигуранта использовали несколько подконтрольных им предприятий, через которые и сбывали свою продукцию, оформляя ее по документам как сырье для производства продуктов питания".
По данному факту полиция начала уголовное производство.
"Во время санкционированных обысков изъята компьютерная техника, которая использовалась для изготовления поддельных этикеток заводов-производителей, мобильные телефоны, банковские карты, печати и бухгалтерскую документацию подконтрольных группе предприятий, 25 тонн фальсифицированной продукции на общую сумму более миллиона гривен, оборудование и другое оборудование для ее изготовления и упаковки", - отмечается в сообщении.
По результатам обысков пяти фигурантам вручены уведомления о подозрении за совершение преступлений. Также назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены точные суммы убытков, нанесенных товаропроизводителям.
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Я думаю це розвіє певні сумніви?
Учасникам організованої групи загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. © https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-dnipri-pravooxoronczi-vikrili-organizovanu-grupu-yaka-vipuskala-**********-xarchovi-produkti-pid-brendami-vidomix-virobnikiv/ Офіційний сайт Національної поліції
площади в аренде - арендатор (ФОП) - "ни сном ни нюхом", что там делали - платили кешем. с поличным взяли работяг - которым вменить тоже ничего невозможно - "нам сказали вот это сыпать сюда - приедет машина - загрузить". вот так оно повисит в следствии полгода, пойду ходоки - верхи примут решение обилетить и поставить на абонемент. (так обычно происходит)
ЧТО они делали?
Де конкретика по ліквідації? Розстріляли? Повісили?
Полиция рюкзакова и здесь покрывает преступников?
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с)