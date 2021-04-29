Председатель бюджетного комитета ВР "слуга народа" Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ. ФОТОрепортаж

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов в разгар усиленного карантина в Киеве неоднократно посещал ресторан в правительственном квартале.

Об этом говорится в расследовании "Зе-карантин" для "слуг народа" программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сначала автомобиль, которым пользуется народный депутат Аристов, съемочная группа заметила возле ресторана "Адриатик" в центре Киева 8 апреля. Тогда в столице уже действовал усиленный карантин, который предусматривает, в том числе, запрет на работу заведений общественного питания - кроме как на вынос или доставку.

В окне ресторана журналисты увидели повара, который работал на первом этаже, и официанта, который передвигался между различными этажами заведения с подносом с посудой. Окна на третьем этаже ресторана были зашторены, но там горел свет. Через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился человек и покинул ресторан через кухню - им оказался "слуга народа" Юрий Аристов с компанией людей.

Гости ресторана, повар и официант, как зафиксировали журналисты, были без защитных масок.

Меньше чем через неделю, 12 апреля, журналисты снова встретили возле ресторана "Адриатик" тот же автомобиль депутата. И позже увидели самого Аристова, который так же как и в прошлый раз - через кухню - покинул ресторан.

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В третий раз, 21 апреля, "Схемы" зафиксировали, как председатель бюджетного комитета ВР вышел из того же заведения в компании Евгении Дубинской - основателей ряда компаний, специализирующихся на предоставлении услуг жилищно-коммунального хозяйства. Также на ее фейсбук-странице указано, что она является президентом общественного союза "Фонд развития и инноваций ЖКХ". Оба они вышли из заведения без масок.

Через несколько минут после этого визита "Схемы" смогли задать вопрос Юрию Аристову на прямую - не нарушил он, по его мнению, карантинные ограничения.

"Слуга народа" объяснил, что посещал заведение, чтобы "пообщаться с другом". "У меня когда-то давно работал повар, там сейчас работает и является владельцем этого ресторана. Ну, я общаюсь на свободные темы - о том бизнесе, которым я занимался раньше", - сказал Аристов. Нардеп отрицает, что нарушал карантин: "Насколько это может нарушать? К сожалению, я болел - потому имею защитные функции. Далибор - владелец - также болел. Поэтому в этой ситуации не вижу рисков для кого-то, тем более - посетителей нет ".

На уточнение "Схем", что депутат неоднократно замечали в заведении в компании других посетителей и их обслуживал персонал, Аристов отметил, что ему "сложно описывать не сегодняшний день".

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Напоминаем, локдаун в Киеве начался 20 марта, когда перестали работать торговые центры, рестораны, музеи и кинотеатры. Впоследствии ограничения усилились, а с 5 апреля в столице доступ к общественному транспорту был разрешен только по пропускам, закрылись школы и детские сады. Позже локдаун был продлен сначала до 16-го, а затем до 30 апреля.