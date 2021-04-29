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Председатель бюджетного комитета ВР "слуга народа" Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ. ФОТОрепортаж

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов в разгар усиленного карантина в Киеве неоднократно посещал ресторан в правительственном квартале.

Об этом говорится в расследовании "Зе-карантин" для "слуг народа" программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сначала автомобиль, которым пользуется народный депутат Аристов, съемочная группа заметила возле ресторана "Адриатик" в центре Киева 8 апреля. Тогда в столице уже действовал усиленный карантин, который предусматривает, в том числе, запрет на работу заведений общественного питания - кроме как на вынос или доставку.

Председатель бюджетного комитета ВР слуга народа Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ 01

В окне ресторана журналисты увидели повара, который работал на первом этаже, и официанта, который передвигался между различными этажами заведения с подносом с посудой. Окна на третьем этаже ресторана были зашторены, но там горел свет. Через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился человек и покинул ресторан через кухню - им оказался "слуга народа" Юрий Аристов с компанией людей.

Председатель бюджетного комитета ВР слуга народа Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ 02

Гости ресторана, повар и официант, как зафиксировали журналисты, были без защитных масок.

Меньше чем через неделю, 12 апреля, журналисты снова встретили возле ресторана "Адриатик" тот же автомобиль депутата. И позже увидели самого Аристова, который так же как и в прошлый раз - через кухню - покинул ресторан.

Председатель бюджетного комитета ВР слуга народа Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы". ФОТОрепортаж

В третий раз, 21 апреля, "Схемы" зафиксировали, как председатель бюджетного комитета ВР вышел из того же заведения в компании Евгении Дубинской - основателей ряда компаний, специализирующихся на предоставлении услуг жилищно-коммунального хозяйства. Также на ее фейсбук-странице указано, что она является президентом общественного союза "Фонд развития и инноваций ЖКХ". Оба они вышли из заведения без масок.

Председатель бюджетного комитета ВР слуга народа Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ 04

Через несколько минут после этого визита "Схемы" смогли задать вопрос Юрию Аристову на прямую - не нарушил он, по его мнению, карантинные ограничения.

"Слуга народа" объяснил, что посещал заведение, чтобы "пообщаться с другом". "У меня когда-то давно работал повар, там сейчас работает и является владельцем этого ресторана. Ну, я общаюсь на свободные темы - о том бизнесе, которым я занимался раньше", - сказал Аристов. Нардеп отрицает, что нарушал карантин: "Насколько это может нарушать? К сожалению, я болел - потому имею защитные функции. Далибор - владелец - также болел. Поэтому в этой ситуации не вижу рисков для кого-то, тем более - посетителей нет ".

На уточнение "Схем", что депутат неоднократно замечали в заведении в компании других посетителей и их обслуживал персонал, Аристов отметил, что ему "сложно описывать не сегодняшний день".

Также смотрите: Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями. ФОТОрепортаж

Напоминаем, локдаун в Киеве начался 20 марта, когда перестали работать торговые центры, рестораны, музеи и кинотеатры. Впоследствии ограничения усилились, а с 5 апреля в столице доступ к общественному транспорту был разрешен только по пропускам, закрылись школы и детские сады. Позже локдаун был продлен сначала до 16-го, а затем до 30 апреля.

Автор: 

рестораны (279) Слуга народа (2630) Аристов Юрий (36) локдаун (294)


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Топ комментарии
+8
слуги урода - самое врнючее отребье, пришедшее на теме барыг/алехарков, которые восстанавливали пво, когда эти уроды давал иконцерты в парашке
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29.04.2021 22:08
+6
ну ви ж, ЗЕбіли, після виборів верещали "єслі шо, ми вийдєм на Майдан, опит у нас єсть". Ну то де ви, смєтуни? Покажіть себе, ВИКОНАЙТЕ ОБІЦЯНЕ!
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29.04.2021 22:09
+3
а, то ти, окупант, навіть не думаєш змітати цю "еліту"? Тоді до чого твій пафос і стогони? ЖРІ...тє...
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29.04.2021 22:12
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казав і повторюю...тільки повна аніхіляція псевдреліти може врятувати країну.
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29.04.2021 22:05 Ответить
ну ви ж, ЗЕбіли, після виборів верещали "єслі шо, ми вийдєм на Майдан, опит у нас єсть". Ну то де ви, смєтуни? Покажіть себе, ВИКОНАЙТЕ ОБІЦЯНЕ!
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29.04.2021 22:09 Ответить
Ваше зауваження дуже доречне. Але не за адресою.
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29.04.2021 22:11 Ответить
а, то ти, окупант, навіть не думаєш змітати цю "еліту"? Тоді до чого твій пафос і стогони? ЖРІ...тє...
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29.04.2021 22:12 Ответить
Хрестись. Якщо я окупант, то навіть важко уявити хто ти і звідки постиш.
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29.04.2021 22:15 Ответить
Чехословаччину окупував? Окупував - ти саме признавалося. А ниньки що, "я - не я, і кобила не моя"? Ні, фраєрок, не вийде.
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29.04.2021 22:16 Ответить
Довбак, я там опинився через 20 років після окупації...ти мабуть таке мале, що навіть не можеш уявити силу тоталітарної системи...
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29.04.2021 22:20 Ответить
що ти мелеш, окупант? Ти був в армії, яка знаходилася на території країн Варшавського Договору? Був саме в той час. Ну, і що ти тут целку з себе корчиш? "Через 20 років після окупації" - це що, через 20 років після 1989 року? То ти служив у 2009? Ох ти і брешеш
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29.04.2021 22:22 Ответить
Лікуйтесь. Благо після міцних реХворм це майже доступно...але не певен, що постите з України.
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29.04.2021 22:29 Ответить
лікуватися треба ТОБІ, окупант! Бо соромно не знати, що окупація країн ВД закінчилася лише у 1989 році. Факт? ФАКТ. Тепар факт№2 - ти само сказало, що "був там через 20 років після окупації". Факт? Я ж нічого не придумав? Ну, і кому з нас лікуватися треба, окупант???
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29.04.2021 22:31 Ответить
слуги урода - самое врнючее отребье, пришедшее на теме барыг/алехарков, которые восстанавливали пво, когда эти уроды давал иконцерты в парашке
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29.04.2021 22:08 Ответить
шефкухар у ресторані на Інститутській - серб
зв'язок через траторію..?
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29.04.2021 22:08 Ответить
Продолжать наблюдение!
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29.04.2021 22:18 Ответить
Так це локдаун для наріду, а для "його " слуг немає.
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29.04.2021 22:14 Ответить
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что депутат Аристов в период карантина тайно посещал любовницу. Или синагогу, как в другом варианте этой знаменитой и все еще актуальной в постсовке фразы.
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29.04.2021 22:20 Ответить
Ахаха)) зробили "лохів 73%" ще раз.
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29.04.2021 22:24 Ответить
Голова бюджетного комітету ВР "слуга народу" Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5488
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29.04.2021 22:31 Ответить
Голодаючий зебіл. І не вдавиться ж!
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29.04.2021 22:53 Ответить
расстрелять по законам военного времени....и ресторан тоже
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29.04.2021 22:54 Ответить
Ну теперь его точно накажут... За то что не в велюр ходил!
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29.04.2021 22:57 Ответить
Ходили і ходять по ресторанах і не дохнуть, а ми чомусь маємо щонайменше під ШВЛ потрапити.
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29.04.2021 23:15 Ответить
 
 