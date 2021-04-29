Почти 400 мин времен Второй мировой войны обнаружены на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТО
Житель села Девладово Днепропетровской области во время поиска металлолома обнаружил три предмета, похожие на устаревшие боеприпасы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме пресс-центр ГСЧС Украины.
Отмечается, что после обследования территории пиротехники ДСНС выявлено 375 единиц устаревших противотанковых мин ТМИ-42.
"Взрывоопасные предметы находятся на месте обнаружения и круглосуточно охраняются сотрудниками Нацполиции. После завершения обследования территории боеприпасы будут обезврежены путем контролируемого подрыва ", - говорится в сообщении.
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Но однажды… вдруг окажется, что более чем полвека назад какой-то неизвестный немецкий сапер снарядил мины взрывателями T.Mi.Z. 43, но не судьба была ему установить эти мины, и они тихо-мирно терпеливо ждали, когда самоуверенный российский поисковик или черный археолог, попыхивая сигареткой в окружении любопытствующих местных ребят не отвинтит заглушку. Зрелище последствий этого запоздалого немецкого салюта жуткое.