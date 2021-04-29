Почти 400 мин времен Второй мировой войны обнаружены на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТО

Житель села Девладово Днепропетровской области во время поиска металлолома обнаружил три предмета, похожие на устаревшие боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме пресс-центр ГСЧС Украины.

Отмечается, что после обследования территории пиротехники ДСНС выявлено 375 единиц устаревших противотанковых мин ТМИ-42.

"Взрывоопасные предметы находятся на месте обнаружения и круглосуточно охраняются сотрудниками Нацполиции. После завершения обследования территории боеприпасы будут обезврежены путем контролируемого подрыва ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 600 пиротехников ГСЧС привлечены к разминированию территории Украины, - МВД