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Почти 400 мин времен Второй мировой войны обнаружены на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТО

Житель села Девладово Днепропетровской области во время поиска металлолома обнаружил три предмета, похожие на устаревшие боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме пресс-центр ГСЧС Украины.

Отмечается, что после обследования территории пиротехники ДСНС выявлено 375 единиц устаревших противотанковых мин ТМИ-42.

"Взрывоопасные предметы находятся на месте обнаружения и круглосуточно охраняются сотрудниками Нацполиции. После завершения обследования территории боеприпасы будут обезврежены путем контролируемого подрыва ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 600 пиротехников ГСЧС привлечены к разминированию территории Украины, - МВД

Почти 400 мин времен Второй мировой войны обнаружены на Днепропетровщине, - ГСЧС 01

Автор: 

Вторая мировая война (418) минирование (1446) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+6
Добре, що відразу спеціалісти з'явилися. Бо зазвичай кандидати на премію Дарвіна першими починають колупати це "эхо войны".
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29.04.2021 22:15
+1
Эхо войны.....
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29.04.2021 22:14
+1
Уявляєте скільки знайдуть після війни на Донбасі?
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29.04.2021 22:19
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а на зеленщине, таких тыщи...
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29.04.2021 22:13 Ответить
хересе.... противотанковые
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29.04.2021 22:13 Ответить
Эхо войны.....
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29.04.2021 22:14 Ответить
Добре, що відразу спеціалісти з'явилися. Бо зазвичай кандидати на премію Дарвіна першими починають колупати це "эхо войны".
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29.04.2021 22:15 Ответить
И не поспоришь) С месяц назад, у друга на хоздворе копали подвал(нанимал людей)... По срезу было видно, что наткнулись на окоп. И на дне окопа точно такая лежала... И когда мы с ним пришли, то она уже лежала разобранная... Хорошо, что она сгнила и уже пустая была... Вот я уже над этими идиотами душу отвел) Полный двор детворы, да и у самих идиотов маленькие дети...
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30.04.2021 00:04 Ответить
Уявляєте скільки знайдуть після війни на Донбасі?
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29.04.2021 22:19 Ответить
какаяразніца?
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29.04.2021 22:20 Ответить
Ну да, прийшов шашличків пожарить а опинився в Ростові, по запчастинах.
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29.04.2021 22:23 Ответить
Вот и занимайтесь копом.. если хотите влететь на воздух.
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29.04.2021 22:20 Ответить
Просто житель села Девладово Днепропетровской области, идиот. Можно было покрасить и продать МинОбороны как "муха не иплась".
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29.04.2021 22:27 Ответить
Это как раз тот случай, который ярко иллюстрирует все коварство минного оружия. Можно десятки раз преспокойно вывинчивать заглушки из этих мин, вытряхивая на ладонь взрыватели T.Mi.Z. 42 и быть совершенно уверенным в своей безопасности.
Но однажды… вдруг окажется, что более чем полвека назад какой-то неизвестный немецкий сапер снарядил мины взрывателями T.Mi.Z. 43, но не судьба была ему установить эти мины, и они тихо-мирно терпеливо ждали, когда самоуверенный российский поисковик или черный археолог, попыхивая сигареткой в окружении любопытствующих местных ребят не отвинтит заглушку. Зрелище последствий этого запоздалого немецкого салюта жуткое.
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29.04.2021 23:25 Ответить
на фотке 15 рядов по 10 штук, видимо немного преувеличили...
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29.04.2021 22:28 Ответить
 
 