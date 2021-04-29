"Слуги народа" во время локдауна собирались в гостинично-ресторанном комплексе под Киевом, - СМИ. ФОТО

Во время действия усиленных карантина народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, Анатолий Гунько и Артем Культенко и их однопартийцы-депутаты из Киевского областного совета провели многочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park. Совладельцем ресторана в этом заведении является депутат Киевского облсовета от "СН" Сергей Левченко, который тоже присутствовал на встрече.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

20 апреля около 17:00 "Схемы" заметили на парковке загородного комплекса Koncha Zaspa Park в районе Обуховской трассы Range Rover, зарегистрированный на народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, и более десяти автомобилей премиум-класса. Журналисты выяснили, что прогуляться заведением можно только в сопровождении менеджера или если арендован номер в гостинице комплекса. Менеджер отеля объяснил большое скопление автомобилей у входа тем, что это - жители отеля.

Оказалось, что те, кто смог попасть в заведение - это в основном депутаты, которые приехали на встречу. В частности, журналисты встретили здесь таких депутатов от партии "Слуга народа" из Киевского областного совета: Алексея Мешкова, Андрея Крепостного, Романа Буковского, Дениса Сечевых, Игоря Колтунова, Станислава Семергея, Станислава Вихора, Вадима Геращенко вместе с сыном-депутатом Бучанской горсовета, тоже от президентской партии - Никитой Геращенко.

"Схемы" также заметили там BMW, номера которой зарегистрированы на депутата от "Слуги народа" из Киевского облсовета Наталия Гунько.

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С территории комплекса выезжал также Mercedes S класса, которым пользуется народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Артем Культенко.

Одним из последних после 21:00 заведение покинул депутат Киевского облсовета от "Слуги народа" и совладелец ресторана в этом комплексе Сергей Левченко.

В СМИ было опубликовано и другое видео этой встречи, на котором хорошо видно и других депутатов от "Слуги народа", а также то, что встречал их лично Левченко.

"Введенный властями правилам запрещаются массовые собрания более 20 человек, рестораны отеля должны работать только на завтраки и доставку в номер, обслуживание тех, кто не проживает в отеле, запрещено, как и работа гостиничных конференц-залов", - подчеркивается в расследовании.

В комментарии "Схемам" Сергей Левченко пояснил: "Ресторан у меня закрыт. У меня комплекс закрыт. Ресторан расположен на террасе, огромные окна, огромный панорамный вид - видно, что ресторан закрыт. Конференц-зал, в котором размещается девять человек ... Приехали девять-восемь депутатов. Я с ними встретился в конференц-зале. Мы с ними переговорили - и буквально через некоторое время эти депутаты уехали. Мы вот так встречаемся, общаемся. А как же нам, не работать? ".

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Глава Киевской областной организации "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который, по данным журналистов, выступил инициатором этого собрания, сообщил: "Мероприятие было срочный и инициировал его я. У нас была кризисная ситуация в Киевском областном совете. Стоял вопрос о сборе подписей по сессии. Политическая ответственность на мне по этой встречи. В связи с тем, что многие находился не на территории Киева и трудно было въехать, ибо пробки, было принято решение, что мы можем встретиться в конференц-зале в гостинице ".

На вопрос журналиста, сколько человек посетило мероприятие и было ли там организовано ресторанное обслуживание, Мотовиловец ответил: "Там было двадцать человек ... Двадцать человек плюс народные депутаты. Там присутствовали напитки ".

"Я понимаю, что мы на грани закона относительно этой встречи, но, понимая все риски, мне срочно нужна эта встреча для того, чтобы мы выстроили будущую работу. Есть запрет встреч в отелях, если ты не являешься резидентом отеля. И это действительно является нарушением. Когда мы все собрались в конференц-зале. Но другого коворкинга я не нашел, который есть за городом, где мы можем провести встречу ", - пояснил депутат.

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27 апреля стало известно, что Наталию Гунько со "Слуги народа", автомобиль которой "Схемы" зафиксировали на территории комплекса 20 апреля, избрали новым председателем Киевского облсовета.