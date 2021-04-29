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"Слуги народа" во время локдауна собирались в гостинично-ресторанном комплексе под Киевом, - СМИ. ФОТО

Во время действия усиленных карантина народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, Анатолий Гунько и Артем Культенко и их однопартийцы-депутаты из Киевского областного совета провели многочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park. Совладельцем ресторана в этом заведении является депутат Киевского облсовета от "СН" Сергей Левченко, который тоже присутствовал на встрече.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

20 апреля около 17:00 "Схемы" заметили на парковке загородного комплекса Koncha Zaspa Park в районе Обуховской трассы Range Rover, зарегистрированный на народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, и более десяти автомобилей премиум-класса. Журналисты выяснили, что прогуляться заведением можно только в сопровождении менеджера или если арендован номер в гостинице комплекса. Менеджер отеля объяснил большое скопление автомобилей у входа тем, что это - жители отеля.

Слуги народа во время локдауна собирались в гостинично-ресторанном комплексе под Киевом, - СМИ 01

Оказалось, что те, кто смог попасть в заведение - это в основном депутаты, которые приехали на встречу. В частности, журналисты встретили здесь таких депутатов от партии "Слуга народа" из Киевского областного совета: Алексея Мешкова, Андрея Крепостного, Романа Буковского, Дениса Сечевых, Игоря Колтунова, Станислава Семергея, Станислава Вихора, Вадима Геращенко вместе с сыном-депутатом Бучанской горсовета, тоже от президентской партии - Никитой Геращенко.

"Схемы" также заметили там BMW, номера которой зарегистрированы на депутата от "Слуги народа" из Киевского облсовета Наталия Гунько.

Слуги народа во время локдауна собирались в гостинично-ресторанном комплексе под Киевом, - СМИ 02

Также смотрите: Председатель бюджетного комитета ВР "слуга народа" Аристов в разгар локдауна неоднократно посещал ресторан в центре Киева, - СМИ. ФОТОрепортаж

С территории комплекса выезжал также Mercedes S класса, которым пользуется народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Артем Культенко.

Слуги народа во время локдауна собирались в гостинично-ресторанном комплексе под Киевом, - СМИ 03

Одним из последних после 21:00 заведение покинул депутат Киевского облсовета от "Слуги народа" и совладелец ресторана в этом комплексе Сергей Левченко.

В СМИ было опубликовано и другое видео этой встречи, на котором хорошо видно и других депутатов от "Слуги народа", а также то, что встречал их лично Левченко.

"Введенный властями правилам запрещаются массовые собрания более 20 человек, рестораны отеля должны работать только на завтраки и доставку в номер, обслуживание тех, кто не проживает в отеле, запрещено, как и работа гостиничных конференц-залов", - подчеркивается в расследовании.

В комментарии "Схемам" Сергей Левченко пояснил: "Ресторан у меня закрыт. У меня комплекс закрыт. Ресторан расположен на террасе, огромные окна, огромный панорамный вид - видно, что ресторан закрыт. Конференц-зал, в котором размещается девять человек ... Приехали девять-восемь депутатов. Я с ними встретился в конференц-зале. Мы с ними переговорили - и буквально через некоторое время эти депутаты уехали. Мы вот так встречаемся, общаемся. А как же нам, не работать? ".

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Коле можно все? Почему Зеленский должен наказать "слугу народа" Тищенко. ВИДЕО

Глава Киевской областной организации "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который, по данным журналистов, выступил инициатором этого собрания, сообщил: "Мероприятие было срочный и инициировал его я. У нас была кризисная ситуация в Киевском областном совете. Стоял вопрос о сборе подписей по сессии. Политическая ответственность на мне по этой встречи. В связи с тем, что многие находился не на территории Киева и трудно было въехать, ибо пробки, было принято решение, что мы можем встретиться в конференц-зале в гостинице ".

На вопрос журналиста, сколько человек посетило мероприятие и было ли там организовано ресторанное обслуживание, Мотовиловец ответил: "Там было двадцать человек ... Двадцать человек плюс народные депутаты. Там присутствовали напитки ".

"Я понимаю, что мы на грани закона относительно этой встречи, но, понимая все риски, мне срочно нужна эта встреча для того, чтобы мы выстроили будущую работу. Есть запрет встреч в отелях, если ты не являешься резидентом отеля. И это действительно является нарушением. Когда мы все собрались в конференц-зале. Но другого коворкинга я не нашел, который есть за городом, где мы можем провести встречу ", - пояснил депутат.

Смотрите также: Ткач о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский опять ничего не скажет, как это было с рестораном "Велюр"? ВИДЕО

27 апреля стало известно, что Наталию Гунько со "Слуги народа", автомобиль которой "Схемы" зафиксировали на территории комплекса 20 апреля, избрали новым председателем Киевского облсовета.

Автор: 

Гунько Анатолий (26) Слуга народа (2630) Мотовиловец Андрей (41) Культенко Артем (10) Гунько Наталия (5)


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Топ комментарии
+10
Ніякі закони та пандеміі зеленої плісняви не стасуються ,в зеленої плісняви на все імунітет !!!)))
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29.04.2021 23:53
+7
эти свиньи самые равные в ЗЕльоном скотском дворе
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29.04.2021 23:54
+7
А посвежее дерьма вам на фабрике не выдали, служивые? Мельчаете совсем уже в своей тупости
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30.04.2021 00:38
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Ніякі закони та пандеміі зеленої плісняви не стасуються ,в зеленої плісняви на все імунітет !!!)))
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29.04.2021 23:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5r8RRbPg5B8 на "евроэлиту" ковид не действует.Они особенные.
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30.04.2021 00:09 Ответить
А посвежее дерьма вам на фабрике не выдали, служивые? Мельчаете совсем уже в своей тупости
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30.04.2021 00:38 Ответить
Т.е. по факту возразить нечего.
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30.04.2021 00:42 Ответить
Это не факты -- это фекалии из ваших протухших мозгов. Там компиляция из манипуляций и тупого вранья. Какое отношение показанные мэры городов, требующие соблюдение законов и конституции, имеют к теме твоего высера?
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30.04.2021 00:47 Ответить
Функционирование во время карантина ресторана-зелёный беспредел.Функционирование во время карантина петиного спорткомплекса-нормально.Так,бот?Давай,подымай по тревоге своих.Баньте.
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30.04.2021 00:55 Ответить
Ты на дату смотрело, служивое? Или очки на службе не выдали фейкометом?
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30.04.2021 00:59 Ответить
Какую дату,ботяра никчёмный?Дату видео на ютубe?Так оно никак не связано с правонарушением порошенко.Дело было в ноябре 20-го года.Имеется множество ссылок

https://ukranews.com/news/738808-karantin-vyhodnogo-dnya-sportklub-poroshenko-5-element-rabotaet-v-obychnom-rezhime
https://gordonua.com/news/kiev/policiya-oshtrafovala-svyazannyy-s-poroshenko-sportklub-5-element-za-narushenie-karantina-vyhodnogo-dnya-1527469.html
https://hvylya.net/news/219380-sportklub-poroshenko-vopreki-karantinu-prodolzhil-rabotu-v-vyhodnye-video
Исчезни.
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30.04.2021 01:09 Ответить
Да неужели? Нет, я конечно понимаю что у вас набирают одних тупых и умные там не нужны, но даже в тупости должен быть предел. Я ведь не даром на дату обратил внимание. А теперь скажи, служивое, в Украине или в Киеве тогда была "красная" зона карантина или был объявлен локдаун в соответствии с законамм Украины? Ну и?
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30.04.2021 01:44 Ответить
Себе и друзьям -- все, плебсу -- видосики
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30.04.2021 00:34 Ответить
эти свиньи самые равные в ЗЕльоном скотском дворе
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29.04.2021 23:54 Ответить
Неплохой автопарк у "слуг" народа. Интересно на чём тогда пан-народ должен кататься? Давно эти клоуны вместо Конча Заспы Парков на фронте были?
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29.04.2021 23:54 Ответить
"Ураганом" по тій парковці проїхати ,щоб цих гнид почавити !!)))
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29.04.2021 23:58 Ответить
Фігасобі тачки в «слуг»!
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30.04.2021 00:03 Ответить
Якщо такі тачки в "слуг",то важко уявити які тачила у "господарів" !!!)))
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30.04.2021 00:10 Ответить
Ти ба, у слуг є і даунецька машинка. ЗЕлохи привели до влади шантрапу з голими жопами, а тепер вони мільйонери. ЗЕлохи радіють, аж виплигують з штанів. Лох-даун для лохів.
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30.04.2021 00:10 Ответить
А є такі, хто б зубожів при владі?
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30.04.2021 00:58 Ответить
Американська розвідка знає і якого кольору горщик був у тебе в дитинстві.
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30.04.2021 00:27 Ответить
Рюзьгє, тобі хто дозволив з пляшки злізти!?
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30.04.2021 00:31 Ответить
Які в кацапів горщики? В кращому випадку дзюрка в підлозі.
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30.04.2021 00:32 Ответить
"Слуги народа" во время локдауна собирались в гостинично-ресторанном комплексе под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 9192
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30.04.2021 00:37 Ответить
Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что в период карантина депутаты тайно посещали любовниц (вариант - синагогу). Отечественные папарацци круче совковых домоуправов!
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30.04.2021 00:43 Ответить
І там відбувалося щось ДУЖЕ подібне до творів Василя Рибнікова.
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30.04.2021 03:51 Ответить
Та то таке.... Було б гірше, коли трапилось би щось схоже на "собаче весілля" .
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30.04.2021 13:47 Ответить
Шпанюки з підворотні забили стрілку,для обговорення де ,скільки можна вкрасти в народа. Для них законів не існує,а мораль --це для лохів.
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30.04.2021 08:40 Ответить
"законы для лохов" в стране где наркоДегенерат президент.
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30.04.2021 08:50 Ответить
Жіття вдалося. Пре по всіх напрямках. Це вони від повноти почуттів та гаманців.
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30.04.2021 10:33 Ответить
Ну, то, что от власти идёт одна брехня, это не удивляет.
Непонятно другое - так называемые "слуги народа" за два года после избрания массово пересели с велосипедов на Мерседесы и БМВ?
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30.04.2021 10:36 Ответить
уже не чему удивляться, коля катлета показал для кого у этого ваЗЕлиновского Сброда есть запреты а для кого нет, а главное это Быдло показало за кого оно держит Украинское население и ЗЕБилов в том числе.....
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30.04.2021 15:26 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат фоткается в разгар пандемии в Буковеле, рекламируя курортные комплексы своего хозяина бени, без маски, про что можно говорить???
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30.04.2021 15:30 Ответить
 
 