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На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины. ФОТО

Вечером 29 апреля на Вацлавской площади в Праге собрались сотни людей на демонстрацию Ассоциации "Миллион мгновений за демократию" под лозунгом "Град за чертой, республика в опасности"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Люди пришли протестовать против действующего президента Милоша Земана и других политиков, которые, по их мнению, направляют Чехию к зоне российского влияния. Подобные демонстрации проводятся в ряде других городов. По данным организаторов, к мероприятию присоединилось более 70 городов в стране.

Акция состоялась в ответ на политический скандал в Чехии, связанный с причастностью работников российской военной разведки ГРУ к взрывам на складах вооружений в Чехии осенью и зимой 2014 года. Организаторы назвали реакцию президента на события "последней каплей".

25 апреля, президент Земан, известный своей пророссийской позицией, в нескольких выступлениях на телевидении выразил сомнение относительно выводов расследования о причастности спецслужб России к взрывам на складах вооружений 2014 года, в результате которых погибли два человека.

"Мы пришли сюда, чтобы защищать наши европейские ценности. Чехия принадлежит Европе, мы хотим жить в стране с ее собственными правами. Мы не хотим, чтобы нами руководили олигархи, такие как Бабиш, и российские агенты, такие как наш президент Земан. Иначе о них думать я не могу", - сказал Мартин Экснер, член организации Pulse of Europe, который принес на акцию большой флаг ЕС.

На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины 01

Во время акции участники активистской группы "Капутин", которые с 2014 года устраивают в Чехии различные акции протеста против российского влияния в Европе, развернули флаги Украины и Беларуси.

Таким образом активисты напомнили об ограничении демократических свобод, которое воплощает кремлевская власть не только на оккупированных территориях Украины, но и в Чехии. Держали огромный флаг неравнодушные украинцы и чехи.

"Мы развернули здесь флаги Украины и Беларуси, потому что хотим выразить свою солидарность с этими странами, поскольку без солидарности с ними - мы и сами свободными быть не можем! Флаг ЕС здесь понятно почему - Украина является частью Европы, Беларусь со временем так же, надеюсь, станет частью ЕС. Мы являемся частью западной демократии и антиимпериального, антинационалистического мира", - высказался основатель активистской группы" Капутин "Отакар Ван Гемунд.


На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины 02

Акцию сопровождали публичные речи с напоминанием демократических ценностей и различные сатирические плакаты с изображениями президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша.

Автор: 

отставка (3154) флаг (934) Чехия (1705) Земан Милош (88)


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Топ комментарии
+28
На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины - Цензор.НЕТ 3957
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30.04.2021 01:59
+16
нет, ***** Украину не победить
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30.04.2021 02:19
+9
Посольство Чехии в Москве 25 сотрудников,посольство РАБссии в Праге 250 Хмырей Путлера...
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30.04.2021 04:57
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Может это флаг южной Австрии.
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30.04.2021 01:53 Ответить
На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины - Цензор.НЕТ 3957
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30.04.2021 01:59 Ответить
Тогда , зэр гут.
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30.04.2021 02:07 Ответить
Алекс, а вы реально не отличаете синий цвет от голубого?
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30.04.2021 02:17 Ответить
Видно він дальтонік 😃
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30.04.2021 02:19 Ответить
нет, ***** Украину не победить
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30.04.2021 02:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fskWRMMAeLc - Березовец о Джулиани -Ермаке- Дубинском-Д еркаче и о жопе для них
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30.04.2021 03:49 Ответить
Даже в стране которая полностью контролируется Америкой, боятся оказаться в "зоне российского влияния".
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30.04.2021 04:26 Ответить
Тебя БЛМ насилуют? Возвращайся в казляндию, к Ахмету.
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30.04.2021 08:20 Ответить
Андропов будучи начальником кгб дохлого Совка сделал Прагу столицей рюсских Штирлицов,можно подумать вы этого не знали...
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30.04.2021 04:54 Ответить
Посольство Чехии в Москве 25 сотрудников,посольство РАБссии в Праге 250 Хмырей Путлера...
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30.04.2021 04:57 Ответить
На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины - Цензор.НЕТ 9901
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30.04.2021 07:09 Ответить
в каждой стране есть такие кацапские платные кроты
этих гнид надо вытаскивать из нор и давить, только до конца
иначе они прогрызут и разрушат основы государственности нации
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30.04.2021 07:56 Ответить
Слава Чехії!!!
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30.04.2021 08:45 Ответить
странно было бы если бы власовскую тряпку
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30.04.2021 09:29 Ответить
Чехія-не Україна. І Земану чехи не дадуть змитись до козломордії,як в Україні проФФесору. Отримає ввн у найближчий час строк і перетвориться із Земана у зеКмана,та й і по ділу. Хто із чортом заігрує-той із ганьбою пропадає! Сторіччями доказано...
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30.04.2021 10:12 Ответить
ПОРА ЧЕХАМ РОЗІБРАТИСЯ З ЗЕМАНОМ - посібником путлера
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30.04.2021 10:42 Ответить
Президент Милош Земан сказал ПРАВДУ, что доказательств участия спецслужб России во взрывах на военных складах НЕТ .Ведь первая реакция правительства -- разглашение государственной ТАЙНЫ?. Счас Земану грозит госизмена за ПРАВДУ.? ЛОЖЬ нужна была правительству для Антироссийской ПРОПАГАНДЫ ,что это ? ЗАКАЗ США?. Антироссийская ИСТЕРИЯ? Чехи что недовольны что Антироссийская пропаганда и истерия провалились? Чехия оказалась в неловком положении. Ну да все это как то тупо выглядит.
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30.04.2021 16:27 Ответить
 
 