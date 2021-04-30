На акции против пророссийского президента Чехии Земана в Праге развернули флаг Украины. ФОТО

Вечером 29 апреля на Вацлавской площади в Праге собрались сотни людей на демонстрацию Ассоциации "Миллион мгновений за демократию" под лозунгом "Град за чертой, республика в опасности"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Люди пришли протестовать против действующего президента Милоша Земана и других политиков, которые, по их мнению, направляют Чехию к зоне российского влияния. Подобные демонстрации проводятся в ряде других городов. По данным организаторов, к мероприятию присоединилось более 70 городов в стране.

Акция состоялась в ответ на политический скандал в Чехии, связанный с причастностью работников российской военной разведки ГРУ к взрывам на складах вооружений в Чехии осенью и зимой 2014 года. Организаторы назвали реакцию президента на события "последней каплей".

25 апреля, президент Земан, известный своей пророссийской позицией, в нескольких выступлениях на телевидении выразил сомнение относительно выводов расследования о причастности спецслужб России к взрывам на складах вооружений 2014 года, в результате которых погибли два человека.

"Мы пришли сюда, чтобы защищать наши европейские ценности. Чехия принадлежит Европе, мы хотим жить в стране с ее собственными правами. Мы не хотим, чтобы нами руководили олигархи, такие как Бабиш, и российские агенты, такие как наш президент Земан. Иначе о них думать я не могу", - сказал Мартин Экснер, член организации Pulse of Europe, который принес на акцию большой флаг ЕС.

Во время акции участники активистской группы "Капутин", которые с 2014 года устраивают в Чехии различные акции протеста против российского влияния в Европе, развернули флаги Украины и Беларуси.

Таким образом активисты напомнили об ограничении демократических свобод, которое воплощает кремлевская власть не только на оккупированных территориях Украины, но и в Чехии. Держали огромный флаг неравнодушные украинцы и чехи.

"Мы развернули здесь флаги Украины и Беларуси, потому что хотим выразить свою солидарность с этими странами, поскольку без солидарности с ними - мы и сами свободными быть не можем! Флаг ЕС здесь понятно почему - Украина является частью Европы, Беларусь со временем так же, надеюсь, станет частью ЕС. Мы являемся частью западной демократии и антиимпериального, антинационалистического мира", - высказался основатель активистской группы" Капутин "Отакар Ван Гемунд.





Акцию сопровождали публичные речи с напоминанием демократических ценностей и различные сатирические плакаты с изображениями президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша.