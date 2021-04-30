В одесском санатории произошел пожар: тяжелые ожоги получил пациент с ограниченными возможностями. ФОТОрепортаж

В одесском санатории им. Пирогова ("Куяльник") в ночь на 30 апреля произошел пожар, серьезные ожоги получил пациент c ограниченными возможностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, сообщение о задымлении в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова по адресу: м. Одеса, ул. Лиманная, 170 поступило 30 апреля в 00:53.

По прибытию на место вызова пожарно-спасательных подразделений установлено возгорания матраса в комнате на втором этаже на площади 2м2. Работниками ГСЧС в составе звена ГДЗС эвакуированы 9 человек со второго этажа санатория.

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"Пожар ликвидирован персоналом санатория до прибытия подразделений ГСЧс с помощью 4-х огнетушителей ОП-5. Во время пожара получил ожоги верхних конечностей, туловища и головы находящийся на лечении гражданин 1973 г.р., пациент с ограниченными возможностями движения, которого в тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в 10 городскую клиническую больницу. Причина пожара - перегрузка электрического удлинителя",- сказано в сообщении.

От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 42 человека личного состава.





