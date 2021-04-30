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Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР прекратило противоправную деятельность должностных лиц Центрального межрегионального управления "Укртрансбезопасности" в Кировоградской области, которые в течение 2020-21 годов систематически требовали и получали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи задокументировали факты вымогательства взяток одним из руководителей Центрального межрегионального управления "Укртрансбезопасности" в Кировоградской области.

По предварительной информации, он, привлекая подчиненных работников, наладил механизм ежемесячного получения денег за не создание препятствий в хозяйственной деятельности предприятия и не составление протоколов об административных нарушениях.

29 апреля 2021, после получения неправомерной выгоды от представителя одного из предприятий, чиновника задержали. Предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Примечание: чиновник назначен на должность только 26 января 2021.

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Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 01
Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 02
Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 03
Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 04
Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 05
Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 06
Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 07
Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 08
Чиновник Укртрансбезопасности задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР 09

Автор: 

взятка (6158) Укртрансбезопасность (60) ГБР (2988) Кировоградская область (630)


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Убрали конкурента. Не делился с Зеленским.
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30.04.2021 10:48 Ответить
да, людина пороха мабуть. пєтє платив...
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30.04.2021 13:49 Ответить
подгорело?
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30.04.2021 14:41 Ответить
Так они там все взяточники,для этого контора и создавалась.
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30.04.2021 11:46 Ответить
Для этой должности есть более достойные люди, и у них тоже хотят дети кушать ананасы.
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30.04.2021 17:12 Ответить
 
 