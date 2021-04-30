Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан во время получения взятки на Кировоградщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР прекратило противоправную деятельность должностных лиц Центрального межрегионального управления "Укртрансбезопасности" в Кировоградской области, которые в течение 2020-21 годов систематически требовали и получали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи задокументировали факты вымогательства взяток одним из руководителей Центрального межрегионального управления "Укртрансбезопасности" в Кировоградской области.

По предварительной информации, он, привлекая подчиненных работников, наладил механизм ежемесячного получения денег за не создание препятствий в хозяйственной деятельности предприятия и не составление протоколов об административных нарушениях.

29 апреля 2021, после получения неправомерной выгоды от представителя одного из предприятий, чиновника задержали. Предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Примечание: чиновник назначен на должность только 26 января 2021.

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