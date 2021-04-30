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Разоблачена сеть интернет-агитаторов, распространявшая антиконституционные призывы накануне майских праздников, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность разветвленной сети агитаторов, распространявших через интернет информацию в ущерб государственной безопасности Украины. Злоумышленники пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в различных регионах страны накануне майских праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве разоблачен уроженец Донецкой области, который публично призвал к захвату государственной власти, а также агитировал присоединяться в ряды незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей. Злоумышленники агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины.

Также по материалам СБУ судом признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, два пропагандиста из Волыни и Сум. Установлено, что они распространяли в сети Интернет публикации с антиконституционными призывами. Материалы для своих "статей" злоумышленники брали с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

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Разоблачена сеть интернет-агитаторов, распространявшая антиконституционные призывы накануне майских праздников, - СБУ 01
Разоблачена сеть интернет-агитаторов, распространявшая антиконституционные призывы накануне майских праздников, - СБУ 02

Автор: 

пропаганда (3675) СБУ (19893) кибербезопасность (674)


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Топ комментарии
+4
Гарна рашка - поділена між ЄС і КНР рашка. Гарний недоімперик - знищенний недоімперик. Гарний ватник - висланий з країни ватник. Ти придурок мацкласький наступний будеш за цими недоумками спілкуватися з СБУ.
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30.04.2021 11:16
+3
Свидомому животному:
Согласен. Московия, подмосковия, замосковия, тайга, Китай. Норм. Как раз 5 частей
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30.04.2021 11:15
+3
шо мені завжди подобається в таких новинах, та це дуже інформативні фото.. не те що у чехів, де все видно і не відфотошоплено..
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30.04.2021 12:15
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Гарна рашка - поділена між ЄС і КНР рашка. Гарний недоімперик - знищенний недоімперик. Гарний ватник - висланий з країни ватник. Ти придурок мацкласький наступний будеш за цими недоумками спілкуватися з СБУ.
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30.04.2021 11:16 Ответить
Казламордый - Ахмет ждёт, твой рот не тем занят
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30.04.2021 11:29 Ответить
здаеться мені що ваша реакція правильна в данному контексті. Всі хто намагається боротись проти ЗЄЛЕНИ - всі анстиконституційники та заколотники - намагатори державного-перевороту-коловороту... Короче говоря - все кто не согласен с Властью - и хотят свергнуть режим ОРДИ ЗЄбілів - всіх садить будуть... Нічого не нагадує???
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30.04.2021 12:45 Ответить
Ты шото раскукарэкался, пятушок.
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30.04.2021 11:17 Ответить
Ты апределись, ты быдло или жывотное. Модет от того и нэгодуэш.
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30.04.2021 11:25 Ответить
Бегом исполнять супружеский долг, Ахмет ждёт
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30.04.2021 11:32 Ответить
И тебя кацапсина вычислят.
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30.04.2021 12:00 Ответить
Казламордый, твой муж Ахмет ждёт
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30.04.2021 11:31 Ответить
в яму їх- навіки в яму-
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30.04.2021 11:07 Ответить
животное на крюк и на разделку.. ..не люди так собаки сожрут...
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30.04.2021 11:09 Ответить
Свидомому животному:
Согласен. Московия, подмосковия, замосковия, тайга, Китай. Норм. Как раз 5 частей
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30.04.2021 11:15 Ответить
Т.зв. "московія" це фінноугорські, балтійські та тюркські землі. І повинні бути передані цим народам.
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30.04.2021 11:17 Ответить
шо мені завжди подобається в таких новинах, та це дуже інформативні фото.. не те що у чехів, де все видно і не відфотошоплено..
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30.04.2021 12:15 Ответить
 
 