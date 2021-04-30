Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. "назначение" руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим "главой МВД". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора задержаны два человека по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, двое мошенников за денежное вознаграждение в сумме 220 тыс. долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Подчеркивается, что один из задержанных позиционировал себя как человека, который в ближайшее время будет назначен на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

"В ходе проведения оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тыс долларов США правоохранители задержали двоих человек. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании в отношении задержанных меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Читайте также: Задержана группа валютных мошенников, орудовавших в Киеве 5 месяцев, - прокуратура. ФОТОрепортаж





По данным департамента коммуникаций Нацполиции, "влиятельными людьми", оказались 48-летний киевлянин и 60-летний ранее судимый житель Запорожья. Заговорщики систематически звонили чиновнику полиции, уверяя, что его "назначение" уже в процессе, нужно только передать им вышеуказанную сумму. В итоге договорились о встрече в столице.







Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.