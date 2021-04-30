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Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. "назначение" руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим "главой МВД". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора задержаны два человека по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, двое мошенников за денежное вознаграждение в сумме 220 тыс. долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Подчеркивается, что один из задержанных позиционировал себя как человека, который в ближайшее время будет назначен на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

"В ходе проведения оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тыс долларов США правоохранители задержали двоих человек. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании в отношении задержанных меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

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Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. назначение руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим главой МВД 01
Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. назначение руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим главой МВД 02

По данным департамента коммуникаций Нацполиции, "влиятельными людьми", оказались 48-летний киевлянин и 60-летний ранее судимый житель Запорожья. Заговорщики систематически звонили чиновнику полиции, уверяя, что его "назначение" уже в процессе, нужно только передать им вышеуказанную сумму. В итоге договорились о встрече в столице.

Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. назначение руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим главой МВД 03
Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. назначение руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим главой МВД 04
Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. назначение руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим главой МВД 05

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Автор: 

мошенничество (1221) назначение (2174) обман (67) Нацполиция (16459) должность (97) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+11
Возможно действительно задержали будущего министра внутренних дел.
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30.04.2021 11:03
+7
Показуха, на уши не натянеш.брат Ермака продавал должностя и ничего ни словечка. А тут супер копы. ***** вы все и суки.
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30.04.2021 11:13
+6
Ну да, чего сразу мошенники?!
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30.04.2021 11:06
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Возможно действительно задержали будущего министра внутренних дел.
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30.04.2021 11:03 Ответить
Ну да, чего сразу мошенники?!
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30.04.2021 11:06 Ответить
сам факт того, что при зеленском ПОСТОЯННО ловят подобных продавцов (за приличные деньги - и явно не первым встречным) - красноречив и свидетельствует что зеленский, ермак и вся зебильная власть "новых лиц" вовсю торгует должностями и портфелями...
да и ловят ТОЛЬКО тех кто конкурент или банально НЕ поделился доходами от продажи должностей..
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30.04.2021 11:53 Ответить
Странно … ермацкий "покойный" брат такой же хернёй занимался и никто его никуда не задерживал
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30.04.2021 12:04 Ответить
Еще кто то верит что в полицию идут служить и защищать? Чувак давал 220 тыс. дол, зная что на должности он их отобьет и заработает больше... Точно так же там назначают на любую "хлебную" должность. Реформа полиции закончилась после того как Аваков "выжил" Деконаидзе, которая действительно пыталась поломать мусорскую систему. После ее ухода, Аваков просто реанимировал мусарню, только под ругой вывеской....
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30.04.2021 11:09 Ответить
От мені теж цікаво - а того чувака, що хотів купити посаду, не заарештували?
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30.04.2021 11:34 Ответить
Заговорщики систематически звонили чиновнику полиции, уверяя, что его "назначение" уже в процессе, нужно только передать им вышеуказанную суммуИсточник: https://censor.net/ru/p3263002

Насколько я понимаю он уже был в системе. Звонят неадекваты, которые представляются будущими министрами, предлагают должность за деньги, все что нужно сделать, это разработать фиксацию дачи денег и задержание. И на повышение идешь бесплатно и как герой... Тут вопрос почему эти двое были уверенны что чиновник полиции поведется на такую дичь...
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30.04.2021 11:41 Ответить
Какая знакомая машина!
У руководителя полиц была такая же.. ии охраны
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30.04.2021 11:09 Ответить
Показуха, на уши не натянеш.брат Ермака продавал должностя и ничего ни словечка. А тут супер копы. ***** вы все и суки.
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30.04.2021 11:13 Ответить
убирают конкурентов
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30.04.2021 11:36 Ответить
Не можно так з майбутнім міністром поводитись
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30.04.2021 11:37 Ответить
чтооооо! опять Якунович?
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30.04.2021 11:43 Ответить
Кива опять кому то чего то пообещал.
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30.04.2021 11:53 Ответить
Тільки мусора могли на таку шнягу повестися.
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30.04.2021 15:15 Ответить
А звідки ці шахраї дізналися про розцінки?
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01.05.2021 13:50 Ответить
 
 