Задержаны мошенники, обещавшие за $220 тыс. "назначение" руководителем ГУ Нацполиции Киевщины. Один из аферистов представлялся будущим "главой МВД". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора задержаны два человека по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, двое мошенников за денежное вознаграждение в сумме 220 тыс. долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Подчеркивается, что один из задержанных позиционировал себя как человека, который в ближайшее время будет назначен на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.
"В ходе проведения оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тыс долларов США правоохранители задержали двоих человек. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании в отношении задержанных меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.
По данным департамента коммуникаций Нацполиции, "влиятельными людьми", оказались 48-летний киевлянин и 60-летний ранее судимый житель Запорожья. Заговорщики систематически звонили чиновнику полиции, уверяя, что его "назначение" уже в процессе, нужно только передать им вышеуказанную сумму. В итоге договорились о встрече в столице.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
да и ловят ТОЛЬКО тех кто конкурент или банально НЕ поделился доходами от продажи должностей..
Насколько я понимаю он уже был в системе. Звонят неадекваты, которые представляются будущими министрами, предлагают должность за деньги, все что нужно сделать, это разработать фиксацию дачи денег и задержание. И на повышение идешь бесплатно и как герой... Тут вопрос почему эти двое были уверенны что чиновник полиции поведется на такую дичь...
У руководителя полиц была такая же.. ии охраны