Чиновники "Укргаздобычи" подозреваются в хищении газа на 4 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Полтавщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения чиновниками сжиженного газа госпредприятия АО "Укргаздобыча". По предварительным оценкам, действия должностных лиц нанесли ущерб государству более чем 4 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, общество реализовывало продукцию коммерческим структурам, которые побеждали в тендерах. Установлено, что должностные лица "Укргаздобычи" загружали в емкости коммерсантов на 4-6 тонн больше продукции, чем официально было приобретено. Для прикрытия схемы организаторы подделывали официальную документацию госструктуры.
Затем бизнесмены нелегально перепродавали топливо на АЗС в нескольких областях Украины. По предварительным данным, только за первый квартал 2021 из-за коррупционной схемы организаторы похитили почти 200 тонн сжиженного газа на общую сумму почти 4 млн грн. по рыночным ценам.
Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время загрузки двух автоцистерн на объекте АО "Укргаздобыча". В ходе проведения следственных действий на рабочем месте и в местах проживания должностных лиц общества изъяты:
- более 2,2 млн грн наличности;
- оборудование для "слива" сжиженного газа;
- черновая документация относительно незаконно реализованной продукции;
- грузовые транспортные средства;
- 50 тонн сжиженного газа.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По результатам их проведения причастным лицам планируется предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины.
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