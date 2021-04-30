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Чиновники "Укргаздобычи" подозреваются в хищении газа на 4 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Полтавщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения чиновниками сжиженного газа госпредприятия АО "Укргаздобыча". По предварительным оценкам, действия должностных лиц нанесли ущерб государству более чем 4 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, общество реализовывало продукцию коммерческим структурам, которые побеждали в тендерах. Установлено, что должностные лица "Укргаздобычи" загружали в емкости коммерсантов на 4-6 тонн больше продукции, чем официально было приобретено. Для прикрытия схемы организаторы подделывали официальную документацию госструктуры.

Затем бизнесмены нелегально перепродавали топливо на АЗС в нескольких областях Украины. По предварительным данным, только за первый квартал 2021 из-за коррупционной схемы организаторы похитили почти 200 тонн сжиженного газа на общую сумму почти 4 млн грн. по рыночным ценам.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время загрузки двух автоцистерн на объекте АО "Укргаздобыча". В ходе проведения следственных действий на рабочем месте и в местах проживания должностных лиц общества изъяты:

- более 2,2 млн грн наличности;
- оборудование для "слива" сжиженного газа;
- черновая документация относительно незаконно реализованной продукции;
- грузовые транспортные средства;
- 50 тонн сжиженного газа.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По результатам их проведения причастным лицам планируется предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины.

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Чиновники Укргаздобычи подозреваются в хищении газа на 4 млн грн, - СБУ 01
Чиновники Укргаздобычи подозреваются в хищении газа на 4 млн грн, - СБУ 02
Чиновники Укргаздобычи подозреваются в хищении газа на 4 млн грн, - СБУ 03
Чиновники Укргаздобычи подозреваются в хищении газа на 4 млн грн, - СБУ 04
Чиновники Укргаздобычи подозреваются в хищении газа на 4 млн грн, - СБУ 05
Чиновники Укргаздобычи подозреваются в хищении газа на 4 млн грн, - СБУ 06

Автор: 

Газ (10225) СБУ (19893) хищение (676) Укргаздобыча (150)


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Кто угодно, только не Фирташ и Коломойский.
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30.04.2021 11:51 Ответить
Воруют все!
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30.04.2021 11:56 Ответить
шо за бред? украли газа на 4 зарплаты? может на 44 премии?
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30.04.2021 12:07 Ответить
А я все думаю, чому той рекламний дерижабль з написом "Укргазвидобування" не хотів злітати і чиновники його по земі кудись мотузками тягли...
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30.04.2021 12:14 Ответить
Что-то очень поздно они подозреваются, так как безбожно похищают уже 30 лет, отсюда и космические цены на газ.
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30.04.2021 12:15 Ответить
Вот очередной наглядный пример достижений страны мирового лидера в сфере хищений народного имущества!
https://www.youtube.com/watch?v=zuRY2nM-E7o
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30.04.2021 12:18 Ответить
ворюга на ворюге и ворюгой погоняет. И за это никому, нигде и ничего. Алилуййяяааа!
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30.04.2021 14:59 Ответить
 
 