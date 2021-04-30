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Вора в законе Миндию Гальского и еще одного криминального авторитета выдворили из Украины в Россию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 29 апреля, оперативники Управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции при содействии облуправления Государственной миграционной службы принудительно выдворили из Украины вора в законе и криминального авторитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований.

Так, вор в законе по кличке Миндия Гальский, который незаконно попал в Украину из Российской Федерации и намеревался встретиться с представителями преступного мира, чтобы определиться с направлениями будущей "деятельности" и установить свое преступное влияние. Его полицейские задержали в Харькове в декабре 2019 года.

42-летнего криминального авторитета, осужденного в России за совершение особо тяжких преступлений, задержали в январе 2020 года в Закарпатской области при попытке незаконного пересечения границы.

Вора в законе Миндию Гальского и еще одного криминального авторитета выдворили из Украины в Россию 01

Обоих нарушителей миграционного законодательства по решению суда поместили в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.

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29 апреля правоохранители принудительно выдворили обоих российских авторитетов в РФ с запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.

Вора в законе Миндию Гальского и еще одного криминального авторитета выдворили из Украины в Россию 02
Вора в законе Миндию Гальского и еще одного криминального авторитета выдворили из Украины в Россию 03

вор в законе (314) криминалитет (602) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+6
А не краще було б садити цю мерзоту надовго, а потім обмінювати на українських політв.язнів ? Певен, що кацапи за своїх зеків би переймались..
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30.04.2021 12:27
+2
Ги...Ги...і це восьмий раз за цей рік
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30.04.2021 12:55
+2
треба писати не вор в законі, а "злодій в законі", так?
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30.04.2021 13:00
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Правила форума Совет форумчан
А не краще було б садити цю мерзоту надовго, а потім обмінювати на українських політв.язнів ? Певен, що кацапи за своїх зеків би переймались..
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30.04.2021 12:27 Ответить
так, поодинці до ізольованих камер, щоб не займали платні апартаменти, йпрст
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30.04.2021 13:01 Ответить
Та ну, він посидить-посидить, а потім піде у політику - і що з ним робити?
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30.04.2021 13:20 Ответить
как наш Рабинович
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30.04.2021 19:35 Ответить
а довесок нашими воровскими авторитетами что нельзя было сделать?
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30.04.2021 12:43 Ответить
Ги...Ги...і це восьмий раз за цей рік
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30.04.2021 12:55 Ответить
Тут інші прав ять бал
І суперники їм не потрібні !
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30.04.2021 13:40 Ответить
треба писати не вор в законі, а "злодій в законі", так?
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30.04.2021 13:00 Ответить
треба писати "кримінальний авторитет".
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30.04.2021 13:19 Ответить
А почему на границе с Расией на табличке надпись на белорусском?

Вора в законі Міндію Гальського та ще одного кримінального авторитета видворили з України до Росії - Цензор.НЕТ 9842
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30.04.2021 13:05 Ответить
А, какая разніца.....
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30.04.2021 13:35 Ответить
Жопастая Мидия...
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30.04.2021 13:37 Ответить
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30.04.2021 13:54 Ответить
А какого этих акробатов не садят?
Клоунада просто!
Если оно пересекло границу, значит сделало это по поддельным документам или в сговоре с пограничниками, грубо нарушив законодательство Украины. Так в чем дело. Какого нибудь васю давно бы закрыли, а с этим быдлом носятся как дурни с торбой. Просто омерзительно.
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30.04.2021 14:04 Ответить
Почему их не садят как минимум лет на 10 в одиночку?
Это уже просто смех над процесуальным и уголовным кодексом.
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30.04.2021 17:35 Ответить
дивно дуже, людина прибула на запрошення голови офісу президента, а людину женуть...
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30.04.2021 19:24 Ответить
лезут и лезут сюда черножопые мрази - как медом намазано , да ? собакевич ?
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01.05.2021 09:26 Ответить
 
 