Вора в законе Миндию Гальского и еще одного криминального авторитета выдворили из Украины в Россию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера, 29 апреля, оперативники Управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции при содействии облуправления Государственной миграционной службы принудительно выдворили из Украины вора в законе и криминального авторитета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований.
Так, вор в законе по кличке Миндия Гальский, который незаконно попал в Украину из Российской Федерации и намеревался встретиться с представителями преступного мира, чтобы определиться с направлениями будущей "деятельности" и установить свое преступное влияние. Его полицейские задержали в Харькове в декабре 2019 года.
42-летнего криминального авторитета, осужденного в России за совершение особо тяжких преступлений, задержали в январе 2020 года в Закарпатской области при попытке незаконного пересечения границы.
Обоих нарушителей миграционного законодательства по решению суда поместили в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.
29 апреля правоохранители принудительно выдворили обоих российских авторитетов в РФ с запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.
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І суперники їм не потрібні !
Клоунада просто!
Если оно пересекло границу, значит сделало это по поддельным документам или в сговоре с пограничниками, грубо нарушив законодательство Украины. Так в чем дело. Какого нибудь васю давно бы закрыли, а с этим быдлом носятся как дурни с торбой. Просто омерзительно.
Это уже просто смех над процесуальным и уголовным кодексом.