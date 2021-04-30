Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за "скруток" НДС госбюджет потерял более 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

По заказу "клиентов" злоумышленники путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.

По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра течение 2020 - 2021 гг. потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составила более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

В ходе обысков изъяли:



- оргтехнику с документами;

- печати подконтрольных предприятий;

- первичную бухгалтерскую документацию;

- черновые записи злоумышленников.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется сообщение о подозрении организаторам противоправной схемы и должностным лицам субъектов хозяйствования.

Читайте: Предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 1 млрд грн, - СБУ









