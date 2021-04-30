Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за "скруток" НДС госбюджет потерял более 100 млн грн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.
По заказу "клиентов" злоумышленники путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.
По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра течение 2020 - 2021 гг. потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составила более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.
Правоохранители провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.
В ходе обысков изъяли:
- оргтехнику с документами;
- печати подконтрольных предприятий;
- первичную бухгалтерскую документацию;
- черновые записи злоумышленников.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется сообщение о подозрении организаторам противоправной схемы и должностным лицам субъектов хозяйствования.
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почему о банках все как-то молчат...имея мудрый нарид за дурака
7 лет таких центров и пупельонов денег