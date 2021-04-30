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Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за "скруток" НДС госбюджет потерял более 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

По заказу "клиентов" злоумышленники путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.

По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра течение 2020 - 2021 гг. потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составила более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

В ходе обысков изъяли:

- оргтехнику с документами;
- печати подконтрольных предприятий;
- первичную бухгалтерскую документацию;
- черновые записи злоумышленников.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется сообщение о подозрении организаторам противоправной схемы и должностным лицам субъектов хозяйствования.

Читайте: Предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 1 млрд грн, - СБУ

Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за скруток НДС госбюджет потерял более 100 млн грн 01
Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за скруток НДС госбюджет потерял более 100 млн грн 02
Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за скруток НДС госбюджет потерял более 100 млн грн 03
Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за скруток НДС госбюджет потерял более 100 млн грн 04
Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за скруток НДС госбюджет потерял более 100 млн грн 05

Автор: 

конвертцентр (401) НДС (420) Одесса (7880) СБУ (19893)


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а разве СБУ не знает что "конверты" тесно работают в спайке с банками, за хороший процент...
почему о банках все как-то молчат...имея мудрый нарид за дурака
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30.04.2021 13:38 Ответить
да половина депутатов и помощников вип чиновников - мини конверт центры
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30.04.2021 13:44 Ответить
100 млн грн.

7 лет таких центров и пупельонов денег
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30.04.2021 17:43 Ответить
 
 