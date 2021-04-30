Миграционная полиция задержала группу иностранцев за лишение свободы и разбойное нападение на блогера из Ирана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воспользовавшись ее уязвимым положением, фигуранты выманили у женщины 100 тысяч долларов США для оформления миграционного статуса в Украине. Таким образом они пообещали помочь ей избежать уголовного преследования в Иране за блогерскую деятельность, которая якобы противоречит нормам морали этой страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Впоследствии в съемной квартире в Киеве, угрожая оружием женщине и ее малолетнему ребенку, они заставили ее перечислить 25 биткоинов на их электронный кошелек.

Департаментом миграционной полиции совместно со следователями Печерского районного управления полиции Киева по процессуальному руководству Печерской окружной прокуратуры проведена полицейская операция для разоблачения этнической преступной группировки.

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Организатором преступной схемы был 37-летний уроженец Ирана, его сообщники - двое граждан Ирана, которые длительное время проживали в Украине.

"Лидер преступной группировки в Турции обратился к потерпевшей и сообщил: в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активную блогерскую деятельность, которая якобы противоречит нормам морали этой страны. После этого за 100 тыс. долларов США он предложил организовать ей и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину и оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции", - сообщил начальник Департамента миграционной полиции национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

Когда потерпевшая с дочерью прибыла в Украину, организатор преступной схемы разместил их в арендованной квартире и спланировал совершение в отношении женщины разбойного нападения.

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По его словам, чтобы скрыть преступления, совершенные в отношении женщины, организатор преступной схемы пытался вывезти потерпевшую и ее ребенка в Турцию. Поэтому правоохранители спланировали спецоперацию, в результате которой трех фигурантов задержали. По местам их проживания проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты доказательства их противоправной деятельности.

В настоящее время лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении двух преступлений - незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам - в совершении разбойного нападения.

После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий задержанных. В случае доказательства вины участникам преступной группы грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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