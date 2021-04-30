Выявлен транснациональный канал поставки кокаина через Украину на Ближний Восток. Изъят "товар" на 20 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители задержали в Киеве участников преступной группировки, которые наладили международный канал поставки кокаина из Южной Америки в страны Ближнего Востока. У одного из фигурантов, который выполнял роль курьера, изъяли более 2 кг кокаина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Оперативники Департамента по борьбе с наркопреступностью, миграционной полиции Национальной полиции Украины вместе со следственным управлением ГУНП в Автономной Республике Крым и города Севастополя под процессуальным руководством прокуратуры АРК разоблачили организованную группу иностранцев, которые наладили транснациональный канал поставки кокаина через Украину в страны Ближнего Востока.

Установлено, что в наркогруппировку входили иностранцы, которые уже длительное время проживают в столице. Полученный из Южной Америки "товар" дельцы реализовывали через личные связи за рубежом.

"Вчера, 29 апреля, полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения ТОР задержали одного из членов группы, который исполнял роль курьера. При осмотре его личных вещей правоохранители обнаружили в сумке более двух килограммов кокаина. По оперативной информации, обнаруженную партию кокаина он планировал переправить транзитом через Украину в страны Ближнего Востока для дальнейшего сбыта", - следует из сообщения.

Кроме этого, сотрудники полиции провели обыски у других участников наркобизнеса. В результате изъяты наркотики, оружие, мобильные телефоны, "черновые" записи и другие вещественные доказательства. Общая стоимость изъятых наркотиков, по теневым расценкам, составляет почти 20 млн гривен.

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В настоящее время двое фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи и оперативники продолжают работу по сбору доказательной базы преступной деятельности других фигурантов. Двое мужчин уже уведомлены о подозрении и вскоре суд изберет в отношении них меры пресечения.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Работники Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции осуществляют дальнейшие мероприятия по установлению других участников международного наркосиндиката, причастных к контрабанде и сбыту кокаина.