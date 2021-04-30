В четырех столичных лабораториях подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала новую схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Злоумышленники вступили в сговор с частными медицинскими учреждениями и "качественно" подделывали результаты тестов, с внесением информации в приложение "Дій вдома". Своими действиями они могли повлечь распространение пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники использовали отсутствие должного контроля качества лабораторных исследований и вступили в сговор с персоналом частных лабораторий для подделки справок об их результатах.

Установлено, что организаторы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

В СБУ задукоментировали массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала 1 тыс. грн. Уже предварительно установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома".

Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли:



- документацию, в частности, кассовые книги и квитанции;

- сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов;

- другие материалы, подтверждающие проведение сделок.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статьям 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.

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