В четырех столичных лабораториях подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины заблокировала новую схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Злоумышленники вступили в сговор с частными медицинскими учреждениями и "качественно" подделывали результаты тестов, с внесением информации в приложение "Дій вдома". Своими действиями они могли повлечь распространение пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники использовали отсутствие должного контроля качества лабораторных исследований и вступили в сговор с персоналом частных лабораторий для подделки справок об их результатах.
Установлено, что организаторы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.
В СБУ задукоментировали массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала 1 тыс. грн. Уже предварительно установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома".
Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли:
- документацию, в частности, кассовые книги и квитанции;
- сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов;
- другие материалы, подтверждающие проведение сделок.
Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статьям 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.
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поверьте, что там все кому не лень миллиарды высасывают... во имя здоровья заболевшего
лаболаторий развелось вокруг больниц- тьма! цены - непомерные !
а аптек - ещё больше
а также ...кандидатов наук (вспомним друга авакова а таже куртку степанова)
Так-то их 100500 в каждом городе...