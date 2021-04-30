РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12488 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
7 537 13

В четырех столичных лабораториях подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала новую схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Злоумышленники вступили в сговор с частными медицинскими учреждениями и "качественно" подделывали результаты тестов, с внесением информации в приложение "Дій вдома". Своими действиями они могли повлечь распространение пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники использовали отсутствие должного контроля качества лабораторных исследований и вступили в сговор с персоналом частных лабораторий для подделки справок об их результатах.

Установлено, что организаторы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

В СБУ задукоментировали массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры. Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала 1 тыс. грн. Уже предварительно установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома".

Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли:

- документацию, в частности, кассовые книги и квитанции;
- сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов;
- другие материалы, подтверждающие проведение сделок.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статьям 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за "скруток" НДС госбюджет потерял более 100 млн грн. ФОТОрепортаж

В четырех столичных лабораториях подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ 01
В четырех столичных лабораториях подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ 02
В четырех столичных лабораториях подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ 03

Автор: 

карантин (16729) подделка (437) СБУ (19893) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
так там результат не предсказуем, а тут за денежку сам выбираешь
показать весь комментарий
30.04.2021 16:25
+2
а анализы на рак проверить не желаете?
поверьте, что там все кому не лень миллиарды высасывают... во имя здоровья заболевшего
лаболаторий развелось вокруг больниц- тьма! цены - непомерные !
а аптек - ещё больше
а также ...кандидатов наук (вспомним друга авакова а таже куртку степанова)
показать весь комментарий
30.04.2021 15:56
+2
А фсб(у) незаконним утриманням котів ще не займається?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
идиоты...пойди сделай тест-стоимость примерно такая же.
показать весь комментарий
30.04.2021 15:38 Ответить
так там результат не предсказуем, а тут за денежку сам выбираешь
показать весь комментарий
30.04.2021 16:25 Ответить
И быстрее
показать весь комментарий
30.04.2021 22:41 Ответить
Так в носу же не колупают)))
показать весь комментарий
30.04.2021 23:00 Ответить
а анализы на рак проверить не желаете?
поверьте, что там все кому не лень миллиарды высасывают... во имя здоровья заболевшего
лаболаторий развелось вокруг больниц- тьма! цены - непомерные !
а аптек - ещё больше
а также ...кандидатов наук (вспомним друга авакова а таже куртку степанова)
показать весь комментарий
30.04.2021 15:56 Ответить
В смысле, по анализам рак, а на самом деле нет? Или наоборот?
показать весь комментарий
30.04.2021 18:11 Ответить
на самом деле вам никто нихера толком не скажет, потому что вы в этом не соображаете, потому что это мафия, и её целью может быть - довести вас до операции и забрать у вас деньги
показать весь комментарий
30.04.2021 18:25 Ответить
Ну вот, а вы до 13 псевдоучёных доклепались. Даже медсёстры в частных клиниках не против нагреть руки, если есть спрос. И похеру мороз, что от ковида люди мрут без разбора, в т.ч. и родычи этих медсестёр и врачей.
показать весь комментарий
30.04.2021 17:19 Ответить
это не медсестры решают, а их руководство
показать весь комментарий
30.04.2021 21:43 Ответить
интересно, о каких лабораториях речь
показать весь комментарий
30.04.2021 21:44 Ответить
О тех, что не поделились )

Так-то их 100500 в каждом городе...
показать весь комментарий
30.04.2021 22:42 Ответить
В чем польза от єтого ветра если названия лабораторий не указали?
показать весь комментарий
30.04.2021 23:01 Ответить
А фсб(у) незаконним утриманням котів ще не займається?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:09 Ответить
 
 