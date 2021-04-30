СБУ задержала организаторов нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала транзитный трафик незаконной переправки иностранцев через госграницу Украины в ЕС.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, установлено, что "маршрут" использовали, в частности, выходцы из стран с повышенным террористическим риском.

Сотрудники СБУ задержали в Киевской области 2-х организаторов канала нелегальной миграции во время подготовки к переправке за границу четырех иностранцев.

По данным следствия, незаконную схему наладили граждане Украины и одной из стран Южного Кавказа. Через личные связи они подыскивали иностранцев, в том числе с Ближнего и Среднего Востока, которые пытались транзитом попасть в Евросоюз.

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Для легализации и пересечения госграницы дельцы обеспечивали своих клиентов поддельными документами, в частности фальшивыми паспортами, дипломами о высшем образовании, приглашениями иностранных государств и тому подобное.

Стоимость пакета подделки составляла от 2 до 4 тысяч евро.

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Во время проведения обысков по месту жительства организаторов трафика в Киевской и Львовской областях правоохранители обнаружили:

- поддельные паспорта и вида на жительство в Украине;

- мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карты и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;

- деньги, вероятно полученные от клиентов.







В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к схеме.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с военнослужащими Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры.