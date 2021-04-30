РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12639 посетителей онлайн
Новости Фото
1 631 2

СБУ задержала организаторов нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала транзитный трафик незаконной переправки иностранцев через госграницу Украины в ЕС.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, установлено, что "маршрут" использовали, в частности, выходцы из стран с повышенным террористическим риском.

Сотрудники СБУ задержали в Киевской области 2-х организаторов канала нелегальной миграции во время подготовки к переправке за границу четырех иностранцев.

По данным следствия, незаконную схему наладили граждане Украины и одной из стран Южного Кавказа. Через личные связи они подыскивали иностранцев, в том числе с Ближнего и Среднего Востока, которые пытались транзитом попасть в Евросоюз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Для легализации и пересечения госграницы дельцы обеспечивали своих клиентов поддельными документами, в частности фальшивыми паспортами, дипломами о высшем образовании, приглашениями иностранных государств и тому подобное.

Стоимость пакета подделки составляла от 2 до 4 тысяч евро.

Смотрите: Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время проведения обысков по месту жительства организаторов трафика в Киевской и Львовской областях правоохранители обнаружили:

- поддельные паспорта и вида на жительство в Украине;
- мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карты и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
- деньги, вероятно полученные от клиентов.

СБУ задержала организаторов нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз 01
СБУ задержала организаторов нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз 02
СБУ задержала организаторов нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз 03

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также смотрите: На Закарпатье блокирован канал незаконной переправки граждан РФ за границу, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к схеме.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с военнослужащими Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры.

нелегалы (452) СБУ (19893) Евросоюз (17121)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
судя по новостям в стране воруют все "какпередсмертью"
потому что это политика овцы зебила и волков олигархов
он про то договорился,
в омане
так никаких набу и СБУ не хватит
сколько не лови
показать весь комментарий
30.04.2021 16:07 Ответить
хватит и ментов...мотивация нужна и не обязательно только лишь финансовая...
показать весь комментарий
30.04.2021 16:15 Ответить
 
 