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В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли более килограмма кокаина у наркокурьера-"глотателя". ФОТОрепортаж

Более 1 кг кокаина в брюшной полости пытался ввезти на территорию Украины 45-летний европеец, прилетевший через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из одной из стран Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

В аэропорту Борисполь таможенники изъяли более килограмма кокаина у наркокурьера-глотателя 01

Иностранец для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает запрещенных товаров. Однако, имея основания сомневаться в его законопослушности, таможенники предупредили гражданина о возможности применения к нему исключительной формы таможенного контроля - личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, что не перемещает ничего запрещенного.

После этого таможенники с привлечением медицинского работника вынуждены были провести личный досмотр мужчины.
При проведении компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.

В аэропорту Борисполь таможенники изъяли более килограмма кокаина у наркокурьера-глотателя 02

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В аэропорту Борисполь таможенники изъяли более килограмма кокаина у наркокурьера-глотателя 03

Внутри выявленных капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), находилась порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г. Согласно проведенного экспресс-анализа наркотических веществ, изъятый ​​порошок содержит в своем составе кокаин.

В аэропорту Борисполь таможенники изъяли более килограмма кокаина у наркокурьера-глотателя 04
В аэропорту Борисполь таможенники изъяли более килограмма кокаина у наркокурьера-глотателя 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Выявлен транснациональный канал поставки кокаина через Украину на Ближний Восток. Изъят "товар" на 20 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО

В аэропорту Борисполь таможенники изъяли более килограмма кокаина у наркокурьера-глотателя 06

"Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Автор: 

аэропорт (1509) наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) таможня (1959)


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Топ комментарии
+9
Перевожу хитрожопую формулировку " ... имея основания сомневаться в его законопослушности ..." на человеческий язык. Наши таможенники получили сигнал от европейских коллег. Работы наших таможенников - ноль (от слова совсем). О чем свидетельствует колоссальный поток контрабаса (в т.ч. наркоты)
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30.04.2021 16:56
+6
В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача" - Цензор.НЕТ 9156
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30.04.2021 17:48
+5
Сорвал заседание Рады
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30.04.2021 16:46
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Кізочка і кроліки какають горошком.
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30.04.2021 16:41 Ответить
Сегодня в ОП Зеленского праздник. Много кокса хорошего и разного подвалило.
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30.04.2021 16:45 Ответить
??? вони не вживають кокс, який "висирається"...для них є дипломатична пошта ...
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30.04.2021 18:01 Ответить
Ви, шановний абсолютно не розбираєтесь у викаканих сортах кави (ко́пи-лува́к) та кокаїна
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30.04.2021 18:17 Ответить
ну викакана кава луваки дорога, а кокаїн не дуже)))
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30.04.2021 19:31 Ответить
б/у кокс 😵
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30.04.2021 18:45 Ответить
О, зеленскому свежую партию кокса подкинут нашару.
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30.04.2021 16:46 Ответить
Сорвал заседание Рады
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30.04.2021 16:46 Ответить
Зеля берёт напрямую из Колумбии, поэтому такие новости для него не актуальны
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30.04.2021 16:54 Ответить
Хехе если везут «глотатели» Значит есть эффективность хоть каких-то действий на границе....
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30.04.2021 16:58 Ответить
Перевожу хитрожопую формулировку " ... имея основания сомневаться в его законопослушности ..." на человеческий язык. Наши таможенники получили сигнал от европейских коллег. Работы наших таможенников - ноль (от слова совсем). О чем свидетельствует колоссальный поток контрабаса (в т.ч. наркоты)
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30.04.2021 16:56 Ответить
Так и было.... ЕС коллеги просто слили инфу погранцам той страны куда он летел. Им нет смысла им заниматься так как ЕС не был страной его назначения.....
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30.04.2021 17:05 Ответить
Скажу больше. Если бы у нас был наркоконтроль (а не крышеватели наркобарыг), то никто курьера не брал бы, а отследили бы получателя, всю цепочку.
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30.04.2021 17:35 Ответить
Но это гемморой , поэтому и взяли на границе чтоб сразу ЕС коллегам отчитаться...И галочку получить не отходя от стойки регистрации...Это какой-то сброд-курьер вёз судя по способу характерному для 3 страны( Украина) В Европе все очень жестко поэтому и рынок поделён на сферы влияния....И контроль соответствующий.... После легализации марихуаны там вообще нет смысла в «дряни» Кстати по цвету больше похож на верхнюю полоску ( светло-голубую) Какая-то коксо-синтетика....
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30.04.2021 18:03 Ответить
судя по ренгену он глотал ампулы через задницу
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30.04.2021 17:08 Ответить
Божественная пыльца включающая у наркомана режим Бога.Как работает кока,можно увидеть по заявлениям мордовсккого МИДа.Полный отрыв от реальности +божественная вседозволенность без правовых ограничений.Именно такая Украина нужна москалям.Тому пресечение потока наркоты у СБУ должно быть в приоритетах.Бо наркота, это тоже гибридное оружие против нации ведущее к распаду личности.Примеры такого распада,можно в реальном времени наблюдать в заявлениях мордовского МИДа
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30.04.2021 17:10 Ответить
В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача" - Цензор.НЕТ 9156
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30.04.2021 17:48 Ответить
Я бы запретил слово "иностранец" в Украине. Многое бы стало на свои места.
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30.04.2021 18:22 Ответить
добкин в шоке
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30.04.2021 18:22 Ответить
В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили понад кілограм кокаїну у наркокур’єра- "ковтача" - Цензор.НЕТ 6497
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30.04.2021 18:24 Ответить
 
 