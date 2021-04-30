В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли более килограмма кокаина у наркокурьера-"глотателя". ФОТОрепортаж

Более 1 кг кокаина в брюшной полости пытался ввезти на территорию Украины 45-летний европеец, прилетевший через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из одной из стран Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Иностранец для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает запрещенных товаров. Однако, имея основания сомневаться в его законопослушности, таможенники предупредили гражданина о возможности применения к нему исключительной формы таможенного контроля - личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, что не перемещает ничего запрещенного.

После этого таможенники с привлечением медицинского работника вынуждены были провести личный досмотр мужчины.

При проведении компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.

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Внутри выявленных капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), находилась порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г. Согласно проведенного экспресс-анализа наркотических веществ, изъятый ​​порошок содержит в своем составе кокаин.





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"Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.