СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более $ 1 миллиона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.

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По данным СБ Украины, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.

Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли:

- компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные - обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами;

- большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.







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Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.