СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более $ 1 миллиона.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.
По данным СБ Украины, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.
Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли:
- компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные - обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами;
- большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.
Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
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Я тоже меняюв инете электронные деньги - мне что вторую бронированую дверь ставить , чтобы мусора дольше её пиляли , пока я буду на плите палить жесткий диск