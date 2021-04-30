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СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более $ 1 миллиона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По данным СБ Украины, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.

Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли:

- компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные - обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами;
- большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.

СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом 01
СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом 02
СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом 03

Также смотрите: Полиция в Киеве разоблачила банду, член которой пытался ограбить обменник с помощью гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

валюта (3072) Киев (25518) СБУ (19893) обмен валюты (54)


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Топ комментарии
+2
Любить кошаков накладно
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30.04.2021 18:30
+2
Походу СБУ мешает диджитализации страны.Люди зарабатывают,а вы лишаете их такой возможности.В нормальной стране не мешают зарабатывать,а создают легальные условия.Вы же действуете в режиме совок"Запрещать и не пущать"
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30.04.2021 18:44
+2
Может ещё позвонят и предложат за виногороду вернуть.Тут только треба при личной встрече договариваться.Бо могут назначить место встречи и попросить перечислить гроши им на мобилу.Ты гроши перечисляешь,а на встречу никто не приходит.В итоге и грошей нема и вещи не вернул.
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30.04.2021 18:48
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Что-то мало денег на фото, для таких обнальщиков..... Как в кафешке денег за день.
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30.04.2021 18:06 Ответить
На 2 битка набросилось все СБУ походу. новая тема по отжиму бабла появилась у псов Баканова.
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30.04.2021 18:20 Ответить
До повідомлень СБУ немає жодної довіри. СБУ вже повністю дискредитувало себе.
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30.04.2021 18:50 Ответить
Всё это- так неинтересно. И- скучно. Я вот сегодня, придурок, ехал себе на самокатике... вижу- два кота голодных. Остановился... развернулся... купил два пакетика "Вискаса", вернулся... а жарко, кстати,потому- снял свой супер-рюкзак, с указателями поворотов даже и повесил его на ***** дерева... покормил котов... и- уехал. Рюкзак, понятно- забыл. А в рюкзаке- смартфон, ключи от гаража... Но, это хрен с ним. Странно иное: те, кто этот рюкзачок взяли- не ответили на звонок. А ведь могли поиметь гораздо больше, чем просто втюхать кому-то. Но- идиоты. Потому: они даже не успели не только в мой гараж влезть, не только воспользоваться счетом в 540 гривен, в телефоне. Вопрос: а почему они такие глупые? Я бы заплатил поболее, чем цыгане, которым они этот сраный смартфон втюхали. Пришлось ещё и замки сменить на гараже. Но, это уже бесплатно, у меня был запас, украденных мною на судне. Таки странно.
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30.04.2021 18:24 Ответить
Любить кошаков накладно
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30.04.2021 18:30 Ответить
Есть такое! Но... это окупается, в итоге. Это- точно.
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30.04.2021 18:31 Ответить
Может ещё позвонят и предложат за виногороду вернуть.Тут только треба при личной встрече договариваться.Бо могут назначить место встречи и попросить перечислить гроши им на мобилу.Ты гроши перечисляешь,а на встречу никто не приходит.В итоге и грошей нема и вещи не вернул.
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30.04.2021 18:48 Ответить
Да-да... согласен.
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30.04.2021 18:55 Ответить
Часть истории про котов была лишняя, рассуждения про несправедливых воров - тоже. Остаётся только история про мудрого себя.
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30.04.2021 21:02 Ответить
Пусть так. Не стану спорить. Но... таки с котами- обидно, чес слово. И- всё.
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30.04.2021 21:23 Ответить
Це звичайно важливіше за боротьбу зі зрадниками держави та корупціонерами, які знищують державу з середини. Тут хлопці просто не ділилися.....
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30.04.2021 18:36 Ответить
Походу СБУ мешает диджитализации страны.Люди зарабатывают,а вы лишаете их такой возможности.В нормальной стране не мешают зарабатывать,а создают легальные условия.Вы же действуете в режиме совок"Запрещать и не пущать"
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30.04.2021 18:44 Ответить
А чем именно незаконным занимались эти люди ?

Я тоже меняюв инете электронные деньги - мне что вторую бронированую дверь ставить , чтобы мусора дольше её пиляли , пока я буду на плите палить жесткий диск
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30.04.2021 19:53 Ответить
Я тоже не понял, в чём пресупление. Меняли деньги онлайн и не платили налоги? Тогда при чём тут СБУ
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30.04.2021 21:04 Ответить
 
 