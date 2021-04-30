Масштабная операция по ликвидации нарколабораторий и притонов прошла в Киеве, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате операции прекращена деятельность четырех нарколабораторий и пяти притонов, а также установлено 20 лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Во время спецоперации проведено более 20 обысков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

Сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины совместно с управлением уголовного розыска полиции Киева и следователями районных управлений полиции Киева задокументировали преступную деятельность лиц, которые изготавливали и сбывали наркотики на территории столицы. Был проведен комплекс оперативных мероприятий, при силовой поддержке бойцов КОРД, полка полиции особого назначения. Во время операции правоохранители пресекли противоправную деятельность злоумышленников, установили место изготовления наркотиков и проследили каналы их сбыта.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что в рамках проведения досудебного расследования полицейские провели более 20 обысков.

"Благодаря слаженным действиям представителей Национальной полиции Украины и полицейских столичного главка столицы проведена спецоперация с целью прекращения преступной деятельности наркоторговцев и ликвидации нарколабораторий в разных районах Киева. Среди запрещенных веществ, которые мы изъяли: амфетамин, каннабис, наркотические таблетки, жидкие прекурсоры", - подчеркнул он.

В результате обысков полицейские изъяли стеклянные колбы для изготовления наркотиков и прекурсоров, электронные весы, емкости для хранения веществ, медицинские шприцы, зип-пакеты, документы, "черновые" записи, банковские карты и телефоны. Все эти вещи направлены на экспертизу.

"В целом в ходе спецоперации ликвидированы четыре нарколаборатории и пять притонов, а также установлено 20 лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. При этом установлено, что сбыт наркотиков и психотропных происходил из рук в руки, через "закладки" и интернет ", - рассказал Андрей Крищенко.

Правоохранители продолжают проводить оперативные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

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