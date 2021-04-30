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Масштабная операция по ликвидации нарколабораторий и притонов прошла в Киеве, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате операции прекращена деятельность четырех нарколабораторий и пяти притонов, а также установлено 20 лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Во время спецоперации проведено более 20 обысков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

Сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины совместно с управлением уголовного розыска полиции Киева и следователями районных управлений полиции Киева задокументировали преступную деятельность лиц, которые  изготавливали и сбывали наркотики на территории столицы. Был проведен комплекс оперативных мероприятий, при силовой поддержке бойцов КОРД, полка полиции особого назначения. Во время операции правоохранители пресекли противоправную деятельность злоумышленников, установили место изготовления наркотиков и проследили каналы их сбыта.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что в рамках проведения досудебного расследования полицейские провели более 20 обысков.

"Благодаря слаженным действиям представителей Национальной полиции Украины и полицейских столичного главка столицы проведена спецоперация с целью прекращения преступной деятельности наркоторговцев и ликвидации нарколабораторий в разных районах Киева. Среди запрещенных веществ, которые мы изъяли: амфетамин, каннабис, наркотические таблетки, жидкие прекурсоры", - подчеркнул он.

В результате обысков полицейские изъяли стеклянные колбы для изготовления наркотиков и прекурсоров, электронные весы, емкости для хранения веществ, медицинские шприцы, зип-пакеты, документы, "черновые" записи, банковские карты и телефоны. Все эти вещи направлены на экспертизу.

"В целом в ходе спецоперации ликвидированы четыре нарколаборатории и пять притонов, а также установлено 20 лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. При этом установлено, что сбыт наркотиков и психотропных происходил из рук в руки, через "закладки" и интернет ", - рассказал Андрей Крищенко.

Правоохранители продолжают проводить оперативные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

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Масштабная операция по ликвидации нарколабораторий и притонов прошла в Киеве, - Крищенко 01
Масштабная операция по ликвидации нарколабораторий и притонов прошла в Киеве, - Крищенко 02
Масштабная операция по ликвидации нарколабораторий и притонов прошла в Киеве, - Крищенко 03
Масштабная операция по ликвидации нарколабораторий и притонов прошла в Киеве, - Крищенко 04

Автор: 

Киев (25518) наркотики (2144) Крищенко Андрей (372)


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ділов то. просто видно за кришу не платили. найцікавіше що куча прекурсорів, напівпродуктів для синтезу фену, пісіпі і ін легально продаються...в онлайн магазинах
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30.04.2021 18:26 Ответить
Під Аваковим захиталось крісло і почались дебільні спецоперації проти лохів. А справжні бандити та мафіозі сидять як і сиділи на посадах мерів та депутатів в місцевій владі.
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30.04.2021 18:47 Ответить
операция прикрытия за пшик с Антоненко ?
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30.04.2021 18:26 Ответить
Напоминание - Антоненко не освободили.
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30.04.2021 18:31 Ответить
Та ладна... а где ж теперь сабакавцы столоваться будут?
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30.04.2021 18:45 Ответить
В ОП заглянули бы.
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30.04.2021 18:57 Ответить
раніше в рамках таких "голосних" спецоперацій відбувався лише перерозподіл власників нарколабораторій. хтось певен що шось змінилося?
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30.04.2021 19:14 Ответить
за коноплю расстреливать вместе с семьями нужно - от конопли все беды на планете Земля , все землетрясения и цунами и все войны из за конопли
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01.05.2021 09:31 Ответить
 
 