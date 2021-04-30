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В Славянске и Северодонецке открыты почетные консульства Литвы и Латвии. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в городах Славянск и Северодонецк состоялось торжественное открытие Почетных консульств Литовской и Латвийской Республик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В Славянске и Северодонецке открыты почетные консульства Литвы и Латвии 01

На мероприятиях присутствовали председатель Комитета по вопросам внешней политики парламентариев стран Балтии, Чрезвычайные и Полномочные Послы, руководство командования операции Объединенных сил и главы областных государственных администраций.

В Славянске и Северодонецке открыты почетные консульства Литвы и Латвии 02

В Северодонецке Луганской области, обращаясь к присутствующим, посол Литвы Вальдемарас Сарапинас отметил, что Литва и другие страны Балтии всегда были, есть и будут оставаться надежными партнерами Украины в ее борьбе за территориальную целостность и поддерживать стремление вступления в НАТО и Европейский Союз .

В Славянске и Северодонецке открыты почетные консульства Литвы и Латвии 03

"Мы сегодня здесь! И будем оставаться здесь до тех пор, пока международно признанные границы Украины не будут полностью восстановлены - вы не одиноки и не будете одиноки в своей борьбе, борьбе, за которую мы все вам должны", - отметил во время брифинга председатель Комитета иностранных дел Сейма Латвийской Республики Рихардс Колс.

В Славянске и Северодонецке открыты почетные консульства Литвы и Латвии 04

Также иностранная делегация ознакомилась с текущей ситуацией с безопасностью на линии разграничения и посетила КПВВ "Золотое".

В Славянске и Северодонецке открыты почетные консульства Литвы и Латвии 05
В Славянске и Северодонецке открыты почетные консульства Литвы и Латвии 06

Автор: 

консульство (469) Латвия (1333) Литва (2461) Северодонецк (605) Славянск (2572)


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А де распятий мальчік?
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30.04.2021 18:57 Ответить
З'їли на сніданок
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30.04.2021 20:23 Ответить
У них что, избыток рабочей силы? Необходимо трудоустройство? Надеюсь- они сами будут оплачивать эти Почетные консульства. Реально: я не понял- что это было?
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30.04.2021 19:17 Ответить
А посмотри под таким углом.
Литва и Латвия члены НАТО.
Дальше выводы сделаешь?
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30.04.2021 19:29 Ответить
Нет Не сделаю. Пусть они члены НАТО. И что?
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30.04.2021 19:37 Ответить
Так теперь те консульства под юрисдикцией НАТО.
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30.04.2021 19:41 Ответить
Где это написано??? Это просто какие-то Почетные консульства, не более того. С иной стороны: пусть так, под юрисдикцией. Что это означает? У меня, в сотне метров- штаб -квартира ОБСЕ, в Мариуполе. И што??? А- ничего.
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30.04.2021 19:47 Ответить
Так теперь ***** ещё больше ссатся будет сунуться дальше.
Ведь зацепит интересы НАТО.
Имхо.
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30.04.2021 19:56 Ответить
шаг абсолютно правильный - открытие в любом городе консульства или посольства другой державы, а тем более державы ЕС повышает статус города, это аксиома. А тем более, когда это происходит в небольшом украинском городе на самой границе с оккупированными московской ордой территориями... Отдельное спасибо нашим настоящим друзьям из ЕС - Литве и Латвии, это небольшие европейские страны, но при голосовании в Европарламенте и в ООН это всегда верные два голоса в поддержку Украины.
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30.04.2021 19:33 Ответить
 
 