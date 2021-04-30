Оккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд. ФОТО

Ракетный крейсер "Москва" выполнил в акватории Черного моря стрельбу ракетой "Вулкан".

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны-агрессора, информирует Цензор.НЕТ.

"Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров", - сказано в сообщении.

Ради проведения стрельб оккупанты перекрывали этот район для судоходства.

"В закрытии района принимали участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота", - отметили в Минобороны РФ.

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Ракета П -1000 "Вулкан" - сверхзвуковая противокорабельная ракета с дальностью поражения от 700 до 1000 км в зависимости от ракетной установки. Вес ракеты 7000-8000 кг, вес боевой части - 500 кг. Ракета способна нести ядерный заряд (ядерная мощность 350 кт).