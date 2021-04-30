Оккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд. ФОТО
Ракетный крейсер "Москва" выполнил в акватории Черного моря стрельбу ракетой "Вулкан".
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны-агрессора, информирует Цензор.НЕТ.
"Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров", - сказано в сообщении.
Ради проведения стрельб оккупанты перекрывали этот район для судоходства.
"В закрытии района принимали участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота", - отметили в Минобороны РФ.
Также на Цензор.НЕТ: Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в оккупированном Крыму, - разведуправление Минобороны США
Ракета П -1000 "Вулкан" - сверхзвуковая противокорабельная ракета с дальностью поражения от 700 до 1000 км в зависимости от ракетной установки. Вес ракеты 7000-8000 кг, вес боевой части - 500 кг. Ракета способна нести ядерный заряд (ядерная мощность 350 кт).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія все більше стає країною-лякалкою з серії "чого ми попри все уникли", бо навіть попри метання виборців зі сторони в сторону Україна впевнено йде геть від Москви, просто тому, що хоч кудись рухається.
Ми вже й забули про комуністичну партію. Скільки ж це виборчих циклів без них? За великим рахунком, вона стала маргінальною ще до остаточної заборони і добили її не нацдеми, а ідеологічно близька Партія регіонів перетягнула на себе ядерний електорат. Як до цього Соцпартія. І де вона? Ху із факінг Мороз? Здається, якийсь поет. Вже й регіоналів заборонили. Тепер - Опозиційна партія. Навіть дві. З такою назвою виборів не виграють, бо правляча опозиційна партія - звучатиме дико навіть для України.
А в Росії досі макарони. Тобто комуністи. Нехай навіть як зручний спаринг-партнер для влади. І замшілі барди грають "как здорово, что всє ми здєсь" на святкуванні сторіччя комсомолу.
І справді - здорово, що всі ви там.
https://www.5.ua/suspilstvo/ukraini-terminovo-potribni-raketni-kompleksy-ale-vlada-ozbroiuie-armiiu-maketamy-raket-veteran-ato-240319.html "Буквально кілька днів тому я бачу, що Міністерство оборони України передає Військово-морським силам ПРК "Нептун". Думаю, що це добре, хоча б один. А потім читаю інформацію і не вірю своїм очам. Виявляється, як сказав міністр оборони Андрій Таран, ми передаємо ПРК з макетами ракет. Тобто ракет там немає!", - уточнив він.
никакого смысла ее тестировать на расстоянии 30км - ну кроме как понты повколачивать
А если понесёт -- отключим СВИФТ!
Отже, який завгодно есмінець УРО країн НАТО, який має на борту значно більше ракет "Томагавк" з дальність стрільбі до 2,5 тисяч км., ніж усіх "Вулканів", що є на озброєнні всього ЧФ РФ, здатен не заходячи в Чорне море з акваторії Середземного моря самотужки знищити геть усі основні бойові кораблі ЧФ РФ за лічені хвилини.
А тепер, спробуйте зрозуміти, на кого і на що розраховані усі ці російські мультики і ракетні пукалки "Вулканами" аж на 30 км.