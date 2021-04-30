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Оккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд. ФОТО

Ракетный крейсер "Москва" выполнил в акватории Черного моря стрельбу ракетой "Вулкан".

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны-агрессора, информирует Цензор.НЕТ.

"Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров", - сказано в сообщении.

Ради проведения стрельб оккупанты перекрывали этот район для судоходства.

"В закрытии района принимали участие более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота", - отметили в Минобороны РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в оккупированном Крыму, - разведуправление Минобороны США

Ракета П -1000 "Вулкан" - сверхзвуковая противокорабельная ракета с дальностью поражения от 700 до 1000 км в зависимости от ракетной установки. Вес ракеты 7000-8000 кг, вес боевой части - 500 кг. Ракета способна нести ядерный заряд (ядерная мощность 350 кт).

Оккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд 01

Автор: 

россия (95526) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479) Минобороны рф (929)


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Оккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд - Цензор.НЕТ 7157
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30.04.2021 19:03
+12
походу Чорне море рівніше за Тихий океан і аналоговнєтна рокєта не зацепилась за нєровності
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30.04.2021 19:05
+11
Дивився те відео - вся суть "пугалки" рашки в одному кадрі! Совдебівське-гувно, яке через пару років буде для них більшою проблемою, ніж НАТО!
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30.04.2021 19:07
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Оккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд - Цензор.НЕТ 7157
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30.04.2021 19:03 Ответить
Дивився те відео - вся суть "пугалки" рашки в одному кадрі! Совдебівське-гувно, яке через пару років буде для них більшою проблемою, ніж НАТО!
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30.04.2021 19:07 Ответить
А до чого тут "Сагайдачний??? Я щось говорив про Україну?! Ні! Свої фантазії сам знаєш куди можна...Я про твою "любімую" парашу писав - про її скрєпну "вялічность"!!! А щодо України, скажу одне - ми не бахвалимося на відміну від твоєї "любімої" параши! Відчув різницю чи все ж таки не дійшло і мені потрібно розжувати?!
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30.04.2021 19:49 Ответить
мощно ты этого ватана приложил...
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01.05.2021 09:14 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?hc_ref=ARRG138R-6jKgkb4ezv6JSZ8hSUiQM7XvlolTddan04lkjAb6ag94po2eyVHHs01aXw&fref=nf Антон Санченко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4238810789502402&id=100001205690197 24 апреля, 23:41 ·

Росія все більше стає країною-лякалкою з серії "чого ми попри все уникли", бо навіть попри метання виборців зі сторони в сторону Україна впевнено йде геть від Москви, просто тому, що хоч кудись рухається.
Ми вже й забули про комуністичну партію. Скільки ж це виборчих циклів без них? За великим рахунком, вона стала маргінальною ще до остаточної заборони і добили її не нацдеми, а ідеологічно близька Партія регіонів перетягнула на себе ядерний електорат. Як до цього Соцпартія. І де вона? Ху із факінг Мороз? Здається, якийсь поет. Вже й регіоналів заборонили. Тепер - Опозиційна партія. Навіть дві. З такою назвою виборів не виграють, бо правляча опозиційна партія - звучатиме дико навіть для України.
А в Росії досі макарони. Тобто комуністи. Нехай навіть як зручний спаринг-партнер для влади. І замшілі барди грають "как здорово, что всє ми здєсь" на святкуванні сторіччя комсомолу.
І справді - здорово, що всі ви там.
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30.04.2021 19:19 Ответить
Это была ракеда или торпета? непонятно как-то
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30.04.2021 21:10 Ответить
походу Чорне море рівніше за Тихий океан і аналоговнєтна рокєта не зацепилась за нєровності
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30.04.2021 19:05 Ответить
а двумя "Нептунами" по Москве шарахнуть можно на тихаря?
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30.04.2021 19:05 Ответить
бубочка передав в армію лише макети Нептунів.
https://www.5.ua/suspilstvo/ukraini-terminovo-potribni-raketni-kompleksy-ale-vlada-ozbroiuie-armiiu-maketamy-raket-veteran-ato-240319.html "Буквально кілька днів тому я бачу, що Міністерство оборони України передає Військово-морським силам ПРК "Нептун". Думаю, що це добре, хоча б один. А потім читаю інформацію і не вірю своїм очам. Виявляється, як сказав міністр оборони Андрій Таран, ми передаємо ПРК з макетами ракет. Тобто ракет там немає!", - уточнив він.
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30.04.2021 19:09 Ответить
И в этом вся суть квартальной пошести -- имитаторы хреновы
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30.04.2021 19:11 Ответить
ну, новости про макеты "НЕПТУНА"... Они такие странные... Я даже представить не могу, кому такая идея в голову пришла с "макетами". Бубочке не меньше, что бы русских не нервировать.
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30.04.2021 19:12 Ответить
Нептуні не подходят. Далековато. Есть комплекс "Гром\Сапсан".
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30.04.2021 19:10 Ответить
Я имел ввиду по флагману ЧФ РФ
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30.04.2021 19:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zuRY2nM-E7o фрегат воронеж запустил ракету бумеранг
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30.04.2021 19:06 Ответить
А толку от ядерной ракеты? Чтобы накрыть Украину, таких пукалок нужно натужить тысячу. А если в результате ядерного взрыва будет уничтожена хоть одна аэс, то постардает в том висле воронеж. Поэтому все ваши страшилки, только страшилки с реальностью они ничего не имеют
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30.04.2021 19:06 Ответить
делается просто, аэс бомбятся при правильном ветре, облако унесет куда нибудь вне рф
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30.04.2021 19:54 Ответить
А тут рокета прилитает на этай ветре прямо на куревую и варанежовую аэс.
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30.04.2021 20:41 Ответить
"ракета с дальностью поражения от 700 до 1000 км"
никакого смысла ее тестировать на расстоянии 30км - ну кроме как понты повколачивать
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30.04.2021 19:07 Ответить
А она дальше лететь не захотела.
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30.04.2021 19:52 Ответить
Кто ж этих кацапетов на 30км подпустит? А на 300 не попадут.
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30.04.2021 20:49 Ответить
А теперь наш "величайший" отчитается сколько береговіх дивизионов "Нептунов" он поставил на дежурство за время своего правления.
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30.04.2021 19:09 Ответить
Он не отчитывается, он отвидосивается, откревлявывается и заглядывается. В остальное время пыхает и путешестыует.
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30.04.2021 19:35 Ответить
Некогда ему - он с Мендельшей разводится...
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30.04.2021 19:54 Ответить
Оккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд - Цензор.НЕТ 9104
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30.04.2021 19:12 Ответить
На проекте 1164 стоит ракетный комплекс П-500 ''Базальт''. Дальность стрельбы по надводной цели - 500 км., по наземной - 700 км.
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30.04.2021 19:18 Ответить
Тупин реально с катушек съехал. Ну запустили, весь мир вздохнул спокойнее, сами себя не грохнули вундерфалей и не обвинили в этом весь мир. Дальше что? Победобесие на носу, кровушка нужна будет?
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30.04.2021 19:33 Ответить
выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд
А если понесёт -- отключим СВИФТ!
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30.04.2021 19:57 Ответить
Если понесет - некому будет отключать
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30.04.2021 21:08 Ответить
Да уж.Ужасных и примитивных дикарей,хлебом не корми дай похвастаться новой дубиной перед непонимающим его цивилизационным вертолётом.Лишь звенящий гул лопастей в марсианском небе,даёт нам видение разницы и понимание о пропасти между ними
Оккупанты провели в Черном море стрельбы: выпустили ракету, которая может нести ядерный заряд - Цензор.НЕТ 6390
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30.04.2021 20:04 Ответить
))) думаю рогозин признает, шо до марса пока не долетели, но зато точно запустят первый вертолёт на луне.
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30.04.2021 20:20 Ответить
Это врядли.Бо если положить перед дикарём проэкт лунного вертолёта и второй проэкт новой сверхмощной гиперзвуковой дубины...И спросить на шо он потратит гроши?Дикарь с воодушевлением и гордостью выберет проэкт дубины
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30.04.2021 20:33 Ответить
шоб там рогозин не выбирал, по любому вертолёт на луне не полетит ))
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30.04.2021 20:40 Ответить
Это будет не простой вертолет как у пиндосов, а аналоговнет с непредсказуемой траекторией
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30.04.2021 21:03 Ответить
На каких вообще принципах возможен вертолет на Луне?
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30.04.2021 21:14 Ответить
Какие у вас, кацапов, могут быть принципы? Никаких
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30.04.2021 21:25 Ответить
Може нести ядерний заряд губці бобу, на дно морське.
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30.04.2021 20:21 Ответить
Жаль что вместо щита-мишени, не попали в какое нибудь парашкинское корыто.
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30.04.2021 20:27 Ответить
Песец Воронежу...
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30.04.2021 20:34 Ответить
Это не та москва, что недавно еле потушили и потом тягали по морю на верёвке?
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30.04.2021 20:38 Ответить
Х.з. о чем ты. Крейсер три года был на ремонте. Прошел полный капремонт. заменена главная двиг. установка. Ресурс продлили еще на 20 лет. Мощнее корабля на Черном Море просто не существует
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30.04.2021 21:00 Ответить
Погугли, что случилось со старым двиглом
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30.04.2021 21:02 Ответить
Та без разницы. Крейсер после капремонта. А Вулкан весом в 8 тонн способен расколоть на двое авианосец.
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30.04.2021 21:05 Ответить
Вчерашний запуск калибра показал, что он пытался расколоть море, но так и не смог
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30.04.2021 21:09 Ответить
Калибр - как бы не Вулкан. Особенно если он без боеголокки и маршевой ступени
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30.04.2021 21:10 Ответить
У вас, кацапов рукожопых, что калибр, что вулкан, что армата - всё тока в мультиках "летает"
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30.04.2021 21:12 Ответить
Ты идиот или просто тупой бот?
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30.04.2021 21:12 Ответить
Идиот пытается старое дырявое корыто выдать за "боевой корабль"
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30.04.2021 21:19 Ответить
Ну да дырявое... полностью после капремонта и замены всех главных узлов...
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30.04.2021 21:21 Ответить
На что замены? На анало-говнет?
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30.04.2021 21:22 Ответить
Окупанти провели в Чорному морі стрільби: випустили ракету, яка може нести ядерний заряд - Цензор.НЕТ 595
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30.04.2021 21:47 Ответить
Кто видел эту кремлёвскую "супер-ракету"? Да,чем-то бабахнули в море, чтобы было много шума и брызг... Остальное - брехня, фантазии после галлюциногенных грибов... Кремлёвская крыса уже двинулась остатком мозга на запугивании всех своим допотопным хламом....
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30.04.2021 21:54 Ответить
"Вулкан" так само, як і РКР "Моцьква" це страшилка в Чорному морі хіба що для Грузії і України. Для країн НАТО це надто великі цілі, щоб в них не поцілив навіть останній йолоп. Вулкан це база для ПКР П-35. П-500 і П-1000 це модефікації дальності стрілялок. До речі, П-1000 ніколи на випробуваннях не літала на 1000 км. Її максимум - 700 км та і то теоритично. Її габарити такі що не помітити її не можливо. Її старт такий, що пропустити його теж не можливо. Ця штука знищується без найменших зусиль. Бо це є зброя ще глибоких радянських часів.

Отже, який завгодно есмінець УРО країн НАТО, який має на борту значно більше ракет "Томагавк" з дальність стрільбі до 2,5 тисяч км., ніж усіх "Вулканів", що є на озброєнні всього ЧФ РФ, здатен не заходячи в Чорне море з акваторії Середземного моря самотужки знищити геть усі основні бойові кораблі ЧФ РФ за лічені хвилини.

А тепер, спробуйте зрозуміти, на кого і на що розраховані усі ці російські мультики і ракетні пукалки "Вулканами" аж на 30 км.
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30.04.2021 22:14 Ответить
ТАК НЕОБХОДИМО ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВООРУЖЕНИЯ ВЗОРВАТЬ ИХ СКЛАДЫ !!!
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30.04.2021 23:05 Ответить
Сталин захотел изменить не изменяемое, имеем бесмыслемые жертвы тогда и угрозу сейчас.
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30.04.2021 23:28 Ответить
 
 