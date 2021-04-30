На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура. ФОТОрепортаж
В Житомирской области правоохранители задержали двух руководителей подразделений полиции при получении взятки на общую сумму почти 30 тыс. грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Начальник сектора реагирования патрульной полиции в сгворе с начальником отдела полицейской деятельности требовали и получили от представителя агрофирмы талоны на 1100 литров топлива (бензин и дизельное топливо) на общую сумму почти 30 тыс. грн.
Такую "таксу" правоохранители установили за беспрепятственное движение крупногабаритной техники агрофирмы по территории Квитневой, Попельнянской и Андрушевской территориальных общин.
Оба полицейских, сразу после получения взятки, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о уведомлении их о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от должностей. Досудебное расследование ведется по ч. 3 ст. 368 УК Украины
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...скоко я тех талонов на бензин мусорам и налоговикам раздал в 90хх. ... -- ...всё меняется, кроме базовых ценностей...*)