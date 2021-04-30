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На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Житомирской области правоохранители задержали двух руководителей подразделений полиции при получении взятки на общую сумму почти 30 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура 01

Начальник сектора реагирования патрульной полиции в сгворе с начальником отдела полицейской деятельности требовали и получили от представителя агрофирмы талоны на 1100 литров топлива (бензин и дизельное топливо) на общую сумму почти 30 тыс. грн. 

Такую "таксу" правоохранители установили за беспрепятственное движение крупногабаритной техники агрофирмы по территории Квитневой, Попельнянской и Андрушевской территориальных общин.

На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура 02

Смотрите: Взятка за разрешение работать во время карантина: Задержан замначальника райуправления полиции Киева. ФОТОрепортаж

Оба полицейских, сразу после получения взятки, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура 03
На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура 04

Сейчас решается вопрос о уведомлении их о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от должностей. Досудебное расследование ведется по ч. 3 ст. 368 УК Украины

Также смотрите: Чиновник столичной полиции задержан при получении $2 тыс. взятки за возвращение изъятого автомобиля, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6158) Нацполиция (16459) прокуратура (5012) Житомирская область (1390)


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Та, ладно...

На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3513
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30.04.2021 19:23 Ответить
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30.04.2021 22:09 Ответить
Вперёд в прошлое!

...скоко я тех талонов на бензин мусорам и налоговикам раздал в 90хх. ... -- ...всё меняется, кроме базовых ценностей...*)
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30.04.2021 19:32 Ответить
Менестерство МВД не дает бензин на места и поэтому что бы запрвлять хотябы машины дежурки полицейским приходиться нагибать комирсантов . Это происходит повсиместно. Мне жаль этих парней они брали бензин не для себя.
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30.04.2021 21:26 Ответить
а 95-й с крузаков калл-хозники зажали..((
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30.04.2021 22:12 Ответить
така сама ситуація по всій країні, араваков і в курсі, і в долі.
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01.05.2021 10:34 Ответить
 
 