Депутат ОПЗЖ разместил бигборды с солдатами Вермахта и надписью "Спасибо за победу". ФОТО

Депутат облсовета от партии кума Путина Медведчука - "ОПЗЖ" разместил в Житомире поздравительные бигборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними надпись "Спасибо за победу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "20 минут. Житомир"

На рекламных щитах рядом с солдатами Вермахта изображен депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий и логотип партии. Плакат - это его поздравление ветеранам.

Известно о минимум двух таких щитах по городу.

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Позже в редакцию "20 минут" поступило письмо за подписью народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь", председателя житомирской облорганизации ОПЗЖ Юрия Павленко.

От имени партии он попросил прощения у житомирян и осудил ситуацию. Павленко отметил, что содержание "этого одиозного изображения" не было предварительно согласовано с руководством партии, "полностью являясь недостойной самодеятельной инициативоъ самого К. Черпицкого".

Павленко пообещал, что 5 мая состоятся заседания совета облорганизации ОПЗЖ и заседания ее фракции в Житомирском облсовете, "где будет дана надлежащая оценка действиям депутата облсовета К. Черпицкого".