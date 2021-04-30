Депутат ОПЗЖ разместил бигборды с солдатами Вермахта и надписью "Спасибо за победу". ФОТО
Депутат облсовета от партии кума Путина Медведчука - "ОПЗЖ" разместил в Житомире поздравительные бигборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними надпись "Спасибо за победу".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "20 минут. Житомир"
На рекламных щитах рядом с солдатами Вермахта изображен депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий и логотип партии. Плакат - это его поздравление ветеранам.
Известно о минимум двух таких щитах по городу.
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Позже в редакцию "20 минут" поступило письмо за подписью народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь", председателя житомирской облорганизации ОПЗЖ Юрия Павленко.
От имени партии он попросил прощения у житомирян и осудил ситуацию. Павленко отметил, что содержание "этого одиозного изображения" не было предварительно согласовано с руководством партии, "полностью являясь недостойной самодеятельной инициативоъ самого К. Черпицкого".
Павленко пообещал, что 5 мая состоятся заседания совета облорганизации ОПЗЖ и заседания ее фракции в Житомирском облсовете, "где будет дана надлежащая оценка действиям депутата облсовета К. Черпицкого".
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...- и шо те солдаты говорили?
- гут, Вальдемар, гут
Пророк Микола: втопіть фашистського фанатіка в болоті....
Ничто не случайно 😉
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і опзж: медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі,шуфричі, черпіцькі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!