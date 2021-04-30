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Депутат ОПЗЖ разместил бигборды с солдатами Вермахта и надписью "Спасибо за победу". ФОТО

Депутат облсовета от партии кума Путина Медведчука - "ОПЗЖ" разместил в Житомире поздравительные бигборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними надпись "Спасибо за победу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "20 минут. Житомир"

 На рекламных щитах рядом с солдатами Вермахта изображен депутат Житомирского облсовета от ОПЗЖ Константин Черпицкий и логотип партии. Плакат - это его поздравление ветеранам.

Известно о минимум двух таких щитах по городу.

Депутат ОПЗЖ разместил бигборды с солдатами Вермахта и надписью Спасибо за победу 01

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Позже в редакцию "20 минут" поступило письмо за подписью народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь", председателя житомирской облорганизации ОПЗЖ Юрия Павленко.

От имени партии он попросил прощения у житомирян и осудил ситуацию. Павленко отметил, что содержание "этого одиозного изображения" не было предварительно согласовано с руководством партии, "полностью являясь недостойной самодеятельной инициативоъ самого К. Черпицкого".

Павленко пообещал, что 5 мая состоятся заседания совета облорганизации ОПЗЖ и заседания ее фракции в Житомирском облсовете, "где будет дана надлежащая оценка действиям депутата облсовета К. Черпицкого".

Автор: 

бигборды (196) День Победы (1211) Житомир (681) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+83
Не, ну а шо, если его диды воевали именно так?
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30.04.2021 19:26
+77
Депутат ОПЗЖ в Житомире разместил бигборды с солдатами Вермахта и надписью "Спасибо за победу". - Цензор.НЕТ 7177
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30.04.2021 19:27
+54
Работать не с кем. Кругом одни дебилы (с)
Депутат ОПЗЖ в Житомире разместил бигборды с солдатами Вермахта и надписью "Спасибо за победу". - Цензор.НЕТ 6429
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30.04.2021 19:27
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Удобрение
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01.05.2021 00:54 Ответить
Блин, свой чувак... Марш в честь дивизии СС"Галичина", бигборд с дивизионщиками СС... - совпадение ? Не думаю. Свой чувак , в доску.
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01.05.2021 03:22 Ответить
Пора привлекать утырка к ответственности за пропаганду нацизма и солдат Вермахта
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01.05.2021 04:40 Ответить
І де це ви, "великі комбінатори" уздріли тут пропаганду нацизму? Про "пропаганду солдат Вермахту" взагалі мовчу - це шедевр на Цензорі.
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01.05.2021 18:44 Ответить
за шо боролись на то и напоролись. Все просто чтоб наказать опзж кто то лишил их разума. И от этого уже не отмоешься. Самое страшное в политике когда с тебя смеются
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01.05.2021 05:32 Ответить
Забавно. Их, вероятно, подбирают таких. У него лицо полуторагодовалого ребенка, а ведь , видимо, под 40. Имбецил,шо тут скажешь!
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01.05.2021 06:34 Ответить
А я вважав що мені одному таке здалося.
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01.05.2021 08:12 Ответить
Просто булки запухли шо глаз не видно....голодає наверное...на полварєніка
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01.05.2021 10:50 Ответить
Как в том анекдоте:
...- и шо те солдаты говорили?
- гут, Вальдемар, гут
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01.05.2021 06:51 Ответить
Сава Марозов: Хай живе Манштейн, Гудеріан і рідний Гітлер! Фашистська Батьківщина хай цвіте!
Пророк Микола: втопіть фашистського фанатіка в болоті....
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01.05.2021 07:59 Ответить
тоже наверное кандидатскую защитил
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01.05.2021 08:04 Ответить
Ни куя не пойму, парад сс галличине можно проводить и зиговать, а бигборд с якобы немцами нельзя. Двойные какие-то стандарты у вас Юрочка
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01.05.2021 08:35 Ответить
Правду немає куди подіти... Думаю тепер зрозуміють кому ОПЗЖ сужить.
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01.05.2021 09:14 Ответить
🤣 Могу себе представить, как это произошло, но «Случайность - частный случай закономерности».
Ничто не случайно 😉
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01.05.2021 09:33 Ответить
Кампьютир ошипся. Млять.
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01.05.2021 09:46 Ответить
думаю, це мрія: перемогли б німці... Меркель була б у нас фрау канцлер, відсоток інфікованих нижче, прищеплених вище. Мрія непогана.
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01.05.2021 09:49 Ответить
В круге первом....немцы идиоты не дали оружие местным аборигенам шоб огпу сломить людоеды и их дети здесь..
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01.05.2021 10:46 Ответить
Восточные батальоны проявили героизм..сводка вермахта из лягушатой франции в 1944 высодка созникофф 500 000 населения ссср Добббровольно воевали за рейн
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01.05.2021 10:50 Ответить
А ще - не скинули б "пабєдітєлі" атомні бомби на мирні японські міста, не розірвали б навпіл В"єтнам і Корею, убивши мільйони людей, не замутили б десятки побоїщ у світі (Афганістан, карибська криза, Палестина, Ірак, Лівія, Сербія ... Україна), не поставили б людство перед межею ядерного знищення, не травилися б люди у власних фекаліях, не їли б отруту, не гинули б від вірусів... німці б такого не допустили навіть у страшному сні. Але - "пабєдітєлі"... ні х. і не скажеш - миттю "пришиють" пропаганду нацизму.
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01.05.2021 18:33 Ответить
в масквабаде все жоще вчера в фб видел там полные дедываевалке...
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01.05.2021 10:04 Ответить
"....павленко зазначив, що зміст "цього одіозного зображення" не було попередньо узгоджено з керівництвом партії....",але було узгоджено з кремлем....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і опзж: медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі,шуфричі, черпіцькі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.05.2021 10:35 Ответить
мордашка милай детсадика..дожились
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01.05.2021 10:41 Ответить
90 % депутатов всех уровней -имбецилы , не знающих даже когда та война была и кто с кем воевал
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01.05.2021 11:05 Ответить
Депутат ОПЗЖ розмістив білборди з солдатами Вермахту і написом "Дякуємо за перемогу" - Цензор.НЕТ 6942
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01.05.2021 12:59 Ответить
"А какая разница?" (c)
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01.05.2021 18:24 Ответить
Все правильно вони зробили. Навіть ублюдки з ОПЗЖ, навіть підсвідомо зрозуміли, що у тій війні мала б перемогти Німеччина.
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01.05.2021 18:35 Ответить
Отак буде з багатьма християнами по всім світі. Бо дурні, мнякі і зрадливі. Мусульманський світ бере силою, наглістю, ненавистю.
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20.05.2021 15:31 Ответить
Вірмени нас зрадили, це так. Але в історії це лиш короткий політичний сценарій. Якщо ж говорити про протистояння християн та мусульман у світі, то ми маєм бути на боці своїх. Бо жорстокий мусульманський світ поглинає Европу зі швидкістю світла. Ось живий приклад по Іспанії. Чомусь іспанська прикордонна гвардія була пасивна. Іспанці в шоці.… Марокійський король відкрив на днях кордон до іспанії. За одну добу набігло в Еспанію 6000!!! Біженців. Це здебільшого(90%) молоді хлопці, яких іспанці називають менасами. Бо вони неповнолітні. Але злі і гарячі. Саме вони перевернули іспанську»хату». Страшні крадіжки, насильство, наркоторгівля. Поліція давно вже не справляється. На вулиці чи навіть у метро ти не можеш тримати телефон в руках, носити прикраси, вдягатись пристойно. Грабують на кожному кроці.Без ножів не ходять. Про туристів взагалі мовчу. В Барселоні в самому центрі, в найкращих місцях витіснені Европейці. Там живуть пакістанці та марокійці . Поліція працює денно і нощно, але з криміналом нічого не зробила і не зробить. Бо за крадіжку навть рецидивістів, що мають по 20 одинакових злочинів відпускають на слідуючий день. Мало того… Держава годує, дає допомогу та забезпечує житлом саме вихідців з цих країн. Вони-превілегійовані та ще африканці.
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20.05.2021 15:49 Ответить
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