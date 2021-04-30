Погибшего на Донбассе воина 14-й ОМБ Владимира Гуляка похоронили на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

30 апреля, в городе Волочиск Хмельницкой области, состоялась торжественная церемония прощания с Романом Владимировичем Гуляком, 1990 года рождения, старшим сержантом, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 27 апреля около 12.30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области в результате подрыва военного грузовика "ГАЗ-66" на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом говорится в материале издания Общественное, сообщает Цензор.НЕТ.

"По словам командира подразделения минометной батареи военной части, где служил Роман Гуляк, в мае у военного должен был заканчиваться контракт прохождения военной службы.

Прощались с младшим сержантом на городской центральной площади. Командир подразделения минометной батареи военной части А 1008 Михаил рассказывает, что Роман был главным сержантом, командиром минометной батареи.

"Он проходил службу в нашем подразделении от начала подписания контракта почти три года, 7 мая этого года должен увольняться. Но не дослужил неделю до истечения трех летнего контракта", - говорит мужчина.

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Заместитель Волочисского городского головы Владимир Сергийчук, лично знал Романа, говорит его дочь училась с ним в школе в одном классе. Рассказывает, местная власть помогла в организации похорон военного.

"В таких случаях мы обеспечиваем за счет городского совета полностью процесс захоронения, а также мы выделяем 10 000 гривен, на те потребности, которые нужно для семьи, чтобы сделали захоронения. Далее будем участвовать в установке памятника, и всех остальных вопросов . В случае если семья будет обращаться будем помогать ", - говорит городской голова.

Директор Волочисского УПК, где учился Роман, - Владимир Ревуцкий говорит, что знал погибшего с детства.

"Роман это наш выпускник 2007 года, в первый класс он также пошел в наше учебное заведение. У него мама у нас работала, бабушка у нас работала, мы его знаем с маленького. Он учился у нас в школе в классе правового профиля, он хорошо танцевал, занимался спортом, был активным ", - рассказывает Владимир Ревуцкий.

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Директор добавляет, после школы парень продолжил обучение в областном центре.

"После школы он учился в колледже Хмельницком, а затем работал на машиностроительном заводе. А уже с 2015 года он в зоне АТО. 8 мая должен был вернуться домой у него заканчивался контракт их отвели уже с первой линии, и мама уже готовилась к приезду сына" , - говорит Владимир.

Роман Гуляк не планировал служить в рядах Вооруженных Сил Украины после школы, добавляет Владимир Ревуцкий.

"Я не думаю, что с самого начала он настраивался быть военным, но когда возникли события в 2014 году они тогда его подтолкнули", - говорит Владимир Ревуцкий ", - отмечается в сообщении.

Из близких у Романа Гуляка остались мама, отец и бабушка.



