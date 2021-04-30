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Рабинович хочет наказать блогера Кошовенко за якобы нацистское приветствие на марше в честь СС "Галичина". Тот объяснил свой жест. ФОТО

Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что подал депутатское обращение в полицию за "зигование" на марше в честь годовщины СС "Галичина" в Киеве. Накануне один из пророссийских телеканалов снял там мужчину, который якобы отдает нацистский салют ㅡ оказалось, это была хитрость с ракурсом съемки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Громадське.

В частности, телеканал "Наш" снял блогера Владимира Кошовенко.

На кадрах, которые распространились сетями, видно, как с одного ракурса (снятого телеканалом) человек якобы показывает "нацистское приветствие", а с другого ㅡ трезубец.

Сам Владимир Кошовенко отрицал то, что якобы "зиговал". Говорит, просто делал фото на фоне Львовского льва.

Также читайте: В центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"На видео четко видно, что рука лежит на сердце, потом поднята (вверх — ред.) и снова на сердце. На самом деле я не имел целью делать зигу, а хотел просто сфотографироваться. Получилось что я сделал жест в виде "римского" приветствия, правда, пальцы в форме трезубца. К сожалению, это была огромная моя ошибка", ㅡ написал он в Фейсбуке.

Рабинович хочет наказать блогера Кошовенко за якобы нацистское приветствие на марше в честь СС Галичина. Тот объяснил свой жест 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС "Галичина"

Рабинович хочет наказать блогера Кошовенко за якобы нацистское приветствие на марше в честь СС Галичина. Тот объяснил свой жест 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Потураев о марше к годовщине создания СС "Галичина": Мы это не одобряем, но понимаем этих людей. Мы не можем их судить

Он добавил, что не принадлежит ни к одной партии или организации: "Я не являюсь сторонником ни московского мира, ни гитлеровского режима. Я осуждаю оба режима, потому что это всемирное зло".

В то же время депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадима Рабинович заявил, что уже направил депутатское обращение в полицию с требованием возбудить уголовное дело "по факту преступления".

"Сообщают, что не было официальных заявлений о нарушении закона сторонникам дивизии СС "Галичина"! Сегодня подал в полицию депутатское обращение с требованием возбудить уголовное дело по факту преступления. Фото тех, кто зигует, прикреплено. А также фамилии", — подчеркнул Рабинович.

Автор: 

Рабинович Вадим (246) СС Галичина (56)


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Топ комментарии
+80
Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 2008
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01.05.2021 00:15
+65
А когда подонка рабиновича накажут за торговлю оружием и наркотиками?
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01.05.2021 00:04
+31
Даже если бы он "зиговал"
Ну сказал бы я так видел у кино или я так приветствую. В чем "зло"? А самое главное ЧТО он нарушил. У нас не ********. Посадить по хотелке жидка не выйдет
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01.05.2021 00:22
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Страница 2 из 2
Кто громче всех кричит: "Лови вора"? Правильно! - РАБинович... Нашелся борец с нацизмом. Это тебя в т.юряге научили, которую ты не "прошел" до конца? Или задание на самом деле от фашиствующего Кремля? Вонючая, противная паскуда сидит в Верховной Раде, сама есть первый враг независимой Украины. Умеет же эрефия подбирать с обочин истории всякое падло!
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01.05.2021 08:28 Ответить
Це тризуб. Не можна показувати тризуб? Український герб?
Коли прийшли совєти в 39, дід був малим, а старші хлопці підбігали до руского і показували йому тризуб, от їх то бісило. Але треба було швидко-швидко втекти. А всі решта сміялися в засідці
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01.05.2021 08:31 Ответить
Виявляється, вони цього бояться до сих пір! Аж бісяться.😁😁😂
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01.05.2021 09:09 Ответить
Габинович вказує українцям , що нам робити, та це ж геноцид, він кінчить на гіляці у Гаазі.
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01.05.2021 09:18 Ответить
Нужно пересадить всех, кто машет вытянутой рукой, пробует дотянуться до верхней полки, просто говорит привет. Православные кацапские фашисты ходят маршами по улицам масквабада зигуя. Вот уж поистине не видят бревно у себя в глазу, зато соринку у всех увидят, даже если её нет.
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01.05.2021 08:35 Ответить
Тризуб - ось наше привітання. Тризуб найпрадавніше, це наша перемога. А V двома пальцями можна? При чому тут якась Вікторія до нас? Чиясь.
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01.05.2021 09:06 Ответить
Ага, "Я гивна нэ йив, тилькы картоплю повыколуповав"
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01.05.2021 09:16 Ответить
Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 5201
Деды воевали! А батя в танке горел, на подлодке тонул, в самолёте падал, снайпер подстрелил! Но видно не добили выродка, выжил гад...и стал убивать украинских патриотов националистов, обслуживать кремлёвских палачей оккупантов. Внук, сын их тоже московский холуй выродок РАБ инович. По крупному воровал на ЗОНЕ сидел , в психушке торчал и тоже стал гад помогать кремлёвским оккупантам захватывать украинские земли( Крым, Донбас и убивать украинцев преступно обслуживая кремлёвских захватчиков.
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01.05.2021 09:18 Ответить
деды ни батя такого выродка если и "воевали" то на продскладах или в финчастях... а скорее в глубоком тылу бумаги перекладывали из шухляды на стол и наоборот... и обязательно в нарукавниках...
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01.05.2021 09:43 Ответить
Лайнобред ру.ком.рьіга є предметом розгляду нашим фейковим Центром протідії ру.пропаганди!
Вперед тупорилі імітатори!
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01.05.2021 09:21 Ответить
Петух жёлудь, ты случаем не брат допы??? Дэбил б#ля...
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01.05.2021 09:41 Ответить
по-крови брат.
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01.05.2021 09:45 Ответить
Кагтавой украинофобной обрези еще пару идей для заявления в полицию
Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 6647

Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 8865

Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 8320

Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 9401
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01.05.2021 09:45 Ответить
....це руSSкій мір....

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.05.2021 10:12 Ответить
ультра жидо массон террорист росийского тееррорестического общества кооператива озера хочет
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01.05.2021 09:58 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі,шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.05.2021 10:11 Ответить
лет 5 на зоне пусть так позигует и куда денется его трепетная любовь к гитлеру, СС, к фашизму ...
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01.05.2021 10:44 Ответить
пшел
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01.05.2021 13:49 Ответить
Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 3009
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01.05.2021 10:47 Ответить
Прежде чем орать что попало и размахивать руками - подумайте о том, что вас снимает расийский зомбоящик!
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01.05.2021 10:49 Ответить
євреї готують почву для отримання репарацій і з України. Читайте тут====''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''===============''А собственно говоря, почему платить должна только Германия?! Все ФРГ и ФРГ… Падение коммунистической системы в 1989-1991 годах открыло новые возможности передела великим множествам людей. Политические евреи не были бы самими собой, если бы этих возможностей не использовали.''=======''
В Венгрии «Закон о компенсации» был принят в июне 1991 года. Впоследствии этот закон был дополнен другими нормативными актами. Общая сумма компенсации составила около 100 млрд форинтов.
В Польше 20 февраля 1997 года был принят закон «Об отношении государства к еврейским общинам в Польской республике»
В Норвегии в 1998 году правительство приняло решение выплатить 450 млн норвежских крон.==25 июня 2009 года правительство Литвы представило в сейм проект закона о выплате еврейской общине компенсации в размере 113 млн литов (32,7 млн евро). 13 июля правительство приняло решение об увеличении суммы до 130 млн литов (37 млн евро) ===================Впрочем, есть еще более непаханое поле: более всего пострадавшие от нацистов евреи Советского Союза и стран Восточной Европы обделены больше всех.
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01.05.2021 11:14 Ответить
Ну и при чём тут это? Негры тоже требуют репараций за своим страдания во времена рабства!
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01.05.2021 11:53 Ответить
Нам надо рассчитать и выставить иск о выплате репараций евреями украинцам, за Большевистскую оккупацию, за Коллективизацию, за Голодомор, за репрессии 1937-1939-го годов, за Геноцид, который они устроили с 2014-го года.
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01.05.2021 15:54 Ответить
Так, ще виплатити репарації повинні грузини (Сталін) і поляки (Косіор).
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01.05.2021 18:21 Ответить
Сталин, это погоняло, а фамилия у него Джугашвили. В грузинский фамилиях, окончание "швили" говорит о том, что с 95% вероятности, это еврей.
Косиор тоже еврей, только из Польши.
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02.05.2021 14:01 Ответить
Це все тільки домисли і тупі відмазки. Тому наполягаю: НЕОБХІДНО подавати позов про виплату репарацій проти Грузії і Польщі. Виключень бути НЕ МОЖЕ. Особливо на рахунок Грузії, там винний в репресіях МІЛЬЙОНІВ українців не один грузин був.
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02.05.2021 15:11 Ответить
Изя, не переводите стрелки.
Вы еще вспомните типа "латышских стрелков" в ВЧК, которые были выходцами с Литвы, но по национальности были такие же евреи, как и 258 "мальчиков-часовщиков", которых Бронштейн (Троцкий) привез из США на пароходе, для совершения Октябрьского переворота в Петербурге (1917-й год).
Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 473
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02.05.2021 16:13 Ответить
Це ви переводите стрілки. При бажанні віддалене на кілька поколінь коріння різних національностей можна знайти в будь-кого, без виключення, "чистокровних націй" не існує в природі. Але! Ні Сталін, ні Бєрія, ні Косіор чистокровними євреями не були, навіть присутність єврейського коріння в них фактично не доведена, в будь-якому разі я ніде прямих доказів цього не зустрічав, все на рівні припущень і домислів. Тому моя позиція на рахунок виплати репарацій лишається незмінна.
ПС. А Джохар Дудаєв, на жаль, мав слабкі знання з історії українського народу і тому глибоко помилявся. Бо насправді українці, повернувшись і здобувши владу, волю чи самостійність, тут же перегризаються між собою і в результаті опиняються як не під поляками, так під литовцями, москалями чи ще кимсь. Доведено багатовіковою історією, в тому числі і 1918 - 1920-х років...
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02.05.2021 16:37 Ответить
Фууу, аж от сердца отлегло. Хорошо что хоть не отрицаете возможность их еврейских корней.
А например, Юрий Андропов еврей? А Жириновский?

А Зеленский еврей? А Гетьманцев?
А вот послушайте, что они СЕГОДНЯ творят в Украине и попробуйте заявить, что это не новый Геноцид украинцев!
https://www.youtube.com/watch?v=GN_tWvVbZgk
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02.05.2021 16:44 Ответить
Справа ж не в Андропові з Жириновським. Вони в нас, слава Богу, зараз не керують. Справа в Ахметову, Коломойському та інших, наших панах. Але знову ж питання: де ж в цьому разі поховались наші щирі патріоти-українці, хоча б ті, що марширують з смолоскипами? Де ж вони були хоча б тоді, коли пани приймали новий трудовий кодекс, за яким простих робітників-українців пани перетворили в справжніх безправних кріпаків, яких вони тепер можуть навіть передавати один одному, як рабів? Чому жоден з щирих українців тоді не вийшов і навіть рота не розтулив? То, може, справа зовсім і не в євреях?
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02.05.2021 17:05 Ответить
А почему мы должны прощать действия Андропова Жириновского?
Горбачев украл у украинцев примерно 165 млрд в долларах США, по сегодняшнему курсу это примерно 300 млрд. долларов (за ночь украденные деньги в "Сбербанке СССР"), а Горбачев как раз и был ставленником Андропова и евреев, да и сам похоже из них.

А кто сегодня дает возможность Ахметову, Коломойскому и Порошенко воровать, как не Зеленский?

А нынешняя власть воспользовалась ПАНЭПИДЕМИЕЙ и притолкнула и распродажу земли, по наглому, в час ночи, лично Зеленским в зале ВР, и трудовой кодекс.
Собраться на Майдан = заразиться и умереть.
Но есть еще и Юлия Тимошенко, которая в четверг рассказала всему народу, что подготовила заключение юристов о нарушении Закона о рынке земли ОДИНАДЦАТИ статей Конституции Украины, и что в после праздника его занесут в офис Президента и зарегистрируют. И там будет прямо написано, что если Зеленский подпишет этот закон, то после того, как закончится его президентская каденция, он будет привлечен к уголовной ответственности по суду!!!
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02.05.2021 17:36 Ответить
1. Крадуть вже 30 років. При Зеленському просто продовжують.
2. Маршируючи на честь Бандери і есесівців заразитись не боялись. Тобто це ГНИЛА ВІДМАЗКА.
3. Поправки до трудового кодексу в інтересах панів вносились на протязі всього їх панування, тобто всіх років незалежності, найкабальніші з них при Пороху, і жодного разу жоден патріот і рота не розкрив за їх відміну. Знову ГНИЛА ВІДМАЗКА.
4. Тимошенчиха це добре, але де ж протести ПАТРІОТІВ?
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02.05.2021 18:25 Ответить
1. Крадут во всём мире, просто масштабы разные. Например, Шрёдера Путин, в Газпром устроил, не за красивые глазки.
Про 30 лет. При Кравчуке воровали мало, потому в Украине жизнь была тогда раза в два богаче, чем в РФ (имел возможность сравнивать). При Кучме воровали больше, но не беспредельно. При Ющенко продолжили воровать с прибыли. При Януковиче воровали уже так, что прибылей не осталось. При Порошенко стали воровать уже с убытков. При Зеленском воруют уже у будущих поколений. Так что у вас слишком уж обобщенно.

2. Марш, это кратковременно и в масках. Майданы у нас длятся месяцами, вместе едят, вместе спят и тут огромная разница. Кстати, я заметил, что на ток-шоу евреи кричат про СС, забывая добавить термин "Вафен". "Вафен СС" - зелёная форма, а не чёрная. СС набирали из чистокровных арийцев, Вафен СС набирали как раз из граждан других наций, которых так же и в Вермахт брать было запрещено. Нюрнбергским трибуналом осуждены СС и СД, а Вафен СС?

3. А разве семья Порошенко не евреи?

4. Панэпидемия. Юлия Владимировна всегда действовала в рамках законности и в интересах украинского народа, даже когда он этого не понимает. А вы что, вооруженного бунта хотите? Когда у нашей границы стотысячная группировка трехсот летнего врага, только и ждущего подобного шанса?
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02.05.2021 18:54 Ответить
1. Крадіжка - злочин, неважливо з доходів чи зі збитків. Суть не змінюється. При Кравчуку життя було багатше, чим в рф, по інерціїї, бо ще з часів Хрущова Україна в складі СССР жила багатше, ніж інші республіки. І це факт. Як і те, що надбане за часів СССР має здатність закінчуватись, тому прибутків поступово і не стало. Звідкіля ж їм взятись, коли все, що їх приносило, за всі роки незалежності поступово розікралось, прихватизувалось і знищилось?
2, 4. Розділення фашистів і вбивць на "поганих СС" і "білих і пухнастих СС" - тупий брєд, безглузда спроба виправдання зрадників і колаборантів. Знову ж ГНИЛА ВІДМАЗКА. Нюрберзьким трибуналом засуджені ВСІ підрозділи СС. Чи, може, у вироку треба було перерехувати поіменно кожного злочинця, що там служив? Так це неможливо, їх мільйони, і якщо ви, ті хто ліпить такі відмазки, цього не розумієте, ніхто вам не винен. Але, скоріше за все, прекрасно розумієте, та все одно упорото продовжуєте гнути своє, намагаючись виправдати злочинців.
Про необхідність нового майдану кухонні розмови почались вже через пару років після початку царювання однотурового гетьмана, але, знову ж, розуміючи, що справжнім організаторам і фінансистам майдану новий майдан абсолютно не потрібен, бо вони домоглись того, що хотіли і привели до влади тих, кого хотіли, а без серйозних організаторів і спонсорів ніякий майдан неможливий, будь-яка спроба "народних мас" самовільно вийти помайданити буде негайно закатана танками в асфальт під схвальні оплески демократичного світу, ви знов ліпите ГНИЛІ ВІДМАЗКИ, то про багатотисячні армади ворогів біля кордонів, які тільки й чекають нового майдану, щоб тут же нас забрати в рабство, то про пандемію...
3. Безумовно.
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02.05.2021 19:34 Ответить
1. Ваше мнение ошибочно. Украина потенциально одна из богатейших стран мира. Причина бедности населения в НЕПРЕРЫВНОЙ экономической войне РФ против нас. Сразу после расстрела танками, Ельцин издал указ о создании в ФСБ!!! Управления по Украине и уже в октябре того же, 1993-го года была первая Газовая война + огромное повышение цен на ТВЭЛы и нефть (закрыты все наши НПЗ), что и привело к скачке инфляции на 1000%. Это было "спасибо" нам от Москвы, за выкачивание в Московию по 90 млрд кубов газа в год, за выкаченную нефть высокого качества, за наживу в миллиарды долларов в год на нашей металлургии.

2. Вот именно, что СС, а не Вафен СС, которые, повторю, даже форму иную носили - зеленую, а не чёрную. Генеральный штаб Вермахта, Абвер, СД - перечислены. Так что не стоит передергивать.
Советский разведчик Березняк (с которого почти на 100% сняли художественный фильм "Майор Вихрь") побывал и в застенках Гестапо, а потом в застенках НКВД, так он рассказывал, что в НКВД было гораздо хуже. Так что не разделяю НКВД и СС - и те и те палачи народов.
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02.05.2021 20:42 Ответить
Но почему-то Криминальный кодекс Украины разделяет воровство, кражу, разбойное нападение, бандитизм, мошеничество.
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02.05.2021 20:44 Ответить
Зрозуміло. Ще в часи Пороха хтось із можновладців (хто саме не пам"ятаю і гуглити лінь, кого цікавить, сам знайде) заявляв, що вони ЗМУШЕНІ красти, бо інакше "Путін нападе". Так що тут ви праві, саме москалі винні, що всі 30 років наші можновладці нас же обкрадають. Так, країна потенційно одна з найбагатших, про що свідчать постійно зростаючі статки наших мільйонерів і мільярдерів, все крутіші автомобілі біля ВР, СБУ, МВС, судів та інших держустанов. Але клятий кацап примушує Ахметова чи Пороха виводить все в офшори. Клятий москаль, приставивши пістолет до скроні ураїнських чиновників, примушує тих самих чиновників всіх мастей і рангів, починаючи з міністерств і закінчуючи секретарями сільрад найглухіших сіл, розкрадати бюджет на чому тільки можна: починаючи з закупок озброєння і закінчуючи дорогами. Так, це клятий москаль примушує українців давати і брати хабарі, вести себе як бидло на дорогах і не тільки, і ще багато-багато чого... Ви праві, безсумнівно, тому подальшу дискусію вважаю недоцільною...
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02.05.2021 23:12 Ответить
Напоследок, как пример кремлевского вмешательства.
При СССР, все руководители райотделов милиции, назначались Москвой.
После получения Украиной независимости, чекисты провели (вот тут снимаю шляпу) очень умную операцию - в каждом, подчеркиваю КАЖДОМ районном отделении МВД Украины, они подобрали одного высокопоставленного офицера, задачей которого было собрать вокруг себя небольшую группу милиционеров и организовать КРЫШИВАНИЕ разных бизнесменов на своей территории. Такая схема не потребовала большого финансирования из Москвы, наоборот, скоро часть денег потекла и туда. А своим примером крышеватели разложили и большинство остального состава милиции, и тогда, примерно в 1995-м году, все рекетиры оказались под ментовской крышей 9достаточно вспомнить "орлов Кравченко", ментовской Харьков...).
Ну а когда разложены правоохранители, да при условии того, что СБУ было фактически филиалом московских чекистов (можно смело считать их, как и Андропова, в абсолютном большинстве по национальности евреями), а прокурорские и судейские запуганы рекетирскими беспредельщиками, то порядка в стране вряд ли стоит ожидать.
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03.05.2021 09:09 Ответить
Тут не поспоришь))) Я один раз был уже и не рад, что выставил нашим, чтобы посмеялись над ращкинским бредом про "правосеков и мера Геническа"))) Так в итоге раша "сми" меня еще и выставили как свидетеля этого бреда)))
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01.05.2021 15:32 Ответить
Пошлите этого недобитого жидяру-вора рабиновича в Жопу! Он сначала пусть вернёт все наворованное: линолиум, рубероид , битум, плитку, деньги , а потом смеет , что-то вякать, про совесть и добропорядочность!!! Ворюга....!!.
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01.05.2021 12:34 Ответить
во как зигует а Рабинович не хочет наказать х+йла и росдуру за вторжение в Украину ?

Рабінович хоче покарати блогера Кошовенка через нібито нацистське вітання на марші на честь СС "Галичина". Той пояснив свій жест - Цензор.НЕТ 8641
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01.05.2021 13:24 Ответить
Рабинович, что там с признанием Голодомора ?
Ты его поддерживаешь ?
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01.05.2021 14:44 Ответить
Рабинович верни ЛИНОЛИУМ ПАДЛА !
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01.05.2021 13:25 Ответить
Жидяра поганая, когда тебя повесят???
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01.05.2021 13:48 Ответить
Это не нормально что "Агент КГБ (Рабинович) по кличке "Жолудь",судимый на 14 лет, а теперь популярный политик в Украине". И что во время войны с РФ народный депутат Украины "Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву".
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01.05.2021 15:03 Ответить
Палала вата, палала))))
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01.05.2021 16:28 Ответить
Когда вижу эту жидовскую харю Рабиновича, то рука сама тянется....нет, не для приветствия.
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01.05.2021 16:35 Ответить
Дерьмо подобное Рабиновичу сегодня ХЕРои Советский Суд был гуманным,дал этому Мудаку всего 14 лет тюрьмы...
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01.05.2021 18:40 Ответить
Там весь парад схож на заказний спектакль для Раша Тудей ...
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01.05.2021 23:46 Ответить
Ну вот только чтоб ещё пархатый Рабинович украинцев наказывал..
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01.05.2021 23:59 Ответить
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