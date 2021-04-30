Рабинович хочет наказать блогера Кошовенко за якобы нацистское приветствие на марше в честь СС "Галичина". Тот объяснил свой жест. ФОТО

Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что подал депутатское обращение в полицию за "зигование" на марше в честь годовщины СС "Галичина" в Киеве. Накануне один из пророссийских телеканалов снял там мужчину, который якобы отдает нацистский салют ㅡ оказалось, это была хитрость с ракурсом съемки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Громадське.

В частности, телеканал "Наш" снял блогера Владимира Кошовенко.

На кадрах, которые распространились сетями, видно, как с одного ракурса (снятого телеканалом) человек якобы показывает "нацистское приветствие", а с другого ㅡ трезубец.

Сам Владимир Кошовенко отрицал то, что якобы "зиговал". Говорит, просто делал фото на фоне Львовского льва.

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"На видео четко видно, что рука лежит на сердце, потом поднята (вверх — ред.) и снова на сердце. На самом деле я не имел целью делать зигу, а хотел просто сфотографироваться. Получилось что я сделал жест в виде "римского" приветствия, правда, пальцы в форме трезубца. К сожалению, это была огромная моя ошибка", ㅡ написал он в Фейсбуке.

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Он добавил, что не принадлежит ни к одной партии или организации: "Я не являюсь сторонником ни московского мира, ни гитлеровского режима. Я осуждаю оба режима, потому что это всемирное зло".

В то же время депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадима Рабинович заявил, что уже направил депутатское обращение в полицию с требованием возбудить уголовное дело "по факту преступления".

"Сообщают, что не было официальных заявлений о нарушении закона сторонникам дивизии СС "Галичина"! Сегодня подал в полицию депутатское обращение с требованием возбудить уголовное дело по факту преступления. Фото тех, кто зигует, прикреплено. А также фамилии", — подчеркнул Рабинович.