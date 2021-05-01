За период усиления карантина в Киеве выявлено более 10 тыс. административных правонарушений, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители обеспечивали усиленный контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время пребывания столицы в "красной" зоне карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В столице действовали усиленные карантинные ограничения с 20 марта текущего года. С 5 апреля в Киеве полицейские в составе мобильных групп проводили усиленный контроль и профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляли проверку специальных пропусков на проезд в общественном транспорте.

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"Правоохранители круглосуточно осуществляли проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдение карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха. В результате за время усиления карантинных требований полицейские всего составили 10 562 административных материала. Из них 957 на должностных лиц субъектов хозяйствования по части 1 статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях), в частности это - развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны.

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На граждан за период "красного" уровня эпидемической опасности составлено 474 административных протокола по части 1 статьи 44-3. Кроме этого по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП в отношении граждан вынесено 9131 постановление", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Основной задачей полицейских остается превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантинных мероприятий, в первую очередь, личной безопасности.

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"Несмотря на смягчение карантина, полицейские и в дальнейшем в пределах компетенции контролировать соблюдение правил карантина. Поэтому призываем граждан сознательно относиться к действующим ограничениям, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности", - добавил руководитель столичного главка полиции.