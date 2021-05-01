За период усиления карантина в Киеве выявлено более 10 тыс. административных правонарушений, - полиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители обеспечивали усиленный контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время пребывания столицы в "красной" зоне карантина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В столице действовали усиленные карантинные ограничения с 20 марта текущего года. С 5 апреля в Киеве полицейские в составе мобильных групп проводили усиленный контроль и профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляли проверку специальных пропусков на проезд в общественном транспорте.
"Правоохранители круглосуточно осуществляли проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдение карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха. В результате за время усиления карантинных требований полицейские всего составили 10 562 административных материала. Из них 957 на должностных лиц субъектов хозяйствования по части 1 статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях), в частности это - развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны.
На граждан за период "красного" уровня эпидемической опасности составлено 474 административных протокола по части 1 статьи 44-3. Кроме этого по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП в отношении граждан вынесено 9131 постановление", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Основной задачей полицейских остается превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантинных мероприятий, в первую очередь, личной безопасности.
"Несмотря на смягчение карантина, полицейские и в дальнейшем в пределах компетенции контролировать соблюдение правил карантина. Поэтому призываем граждан сознательно относиться к действующим ограничениям, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности", - добавил руководитель столичного главка полиции.
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На старе,до унітазів потягло чувака.
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Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в в@кцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "в@кцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї.
Саме так "перемогли пландемію за допомогою в@кцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".
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