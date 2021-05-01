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За период усиления карантина в Киеве выявлено более 10 тыс. административных правонарушений, - полиция. ФОТОрепортаж

За период усиления карантина в Киеве выявлено более 10 тыс. административных правонарушений, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители обеспечивали усиленный контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время пребывания столицы в "красной" зоне карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В столице действовали усиленные карантинные ограничения с 20 марта текущего года. С 5 апреля в Киеве полицейские в составе мобильных групп проводили усиленный контроль и профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляли проверку специальных пропусков на проезд в общественном транспорте.

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За период усиления карантина в Киеве выявлено более 10 тыс. административных правонарушений, - полиция 01

"Правоохранители круглосуточно осуществляли проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдение карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха. В результате за время усиления карантинных требований полицейские всего составили 10 562 административных материала. Из них 957 на должностных лиц субъектов хозяйствования по части 1 статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях), в частности это - развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны.

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За период усиления карантина в Киеве выявлено более 10 тыс. административных правонарушений, - полиция 02

На граждан за период "красного" уровня эпидемической опасности составлено 474 административных протокола по части 1 статьи 44-3. Кроме этого по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП в отношении граждан вынесено 9131 постановление", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

За период усиления карантина в Киеве выявлено более 10 тыс. административных правонарушений, - полиция 03

Основной задачей полицейских остается превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантинных мероприятий, в первую очередь, личной безопасности.

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"Несмотря на смягчение карантина, полицейские и в дальнейшем в пределах компетенции контролировать соблюдение правил карантина. Поэтому призываем граждан сознательно относиться к действующим ограничениям, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности", - добавил руководитель столичного главка полиции.

Киев (25521) нарушения (947) Нацполиция (16463)


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Тут Коля-катлєта ввімкнув Колю-ревізора.
На старе,до унітазів потягло чувака.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/tishchenko-na-zakarpatti-zmusiv-kazati-glavu-mitnici-shcho-ugorci-druzi-ukrajinciv-novini-ukrajini-50157856.html Тищенко під час поїздки на Закарпаття змушував главу митниці казати, що «угорці наші друзі», та з'ясовував, чому недобудований туалет

За период усиления карантина в Киеве выявлено более 10 тыс. административных правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 2091
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01.05.2021 14:02 Ответить
В период карантина, велюры, роскошные автосалоны, бутики, эпицентры - все работало. Не явно, но работало. И где штрафы? Мусорня только и умеет, что обдирать нищесбродов, которые ели сводят концы с концами, а против большого бизнеса и обслуги мажоров - кишка тонка. Тогда накуя такая мусарка с выборочным правосудием? Ослуживать мажоров?!!
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01.05.2021 14:05 Ответить
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/Information-for-laboratories-COVID-vaccine-breakthrough-case-investigation.pdf
Тепер CDC (США) вимагає від лабораторій при обробці ПЛР-тестів, зроблених в@кцинованим(!), зупинятися на 28 циклі ампліфікації (Ct Value <= 28).
Чому тоді в розпал "пандемії" в США (як і в більшості країн світу) робили (і нерідко до сих пір роблять) 40 циклів і більше (до 50 за рекомендацією ВООЗ)?
Тому що це давало приблизно в 20-30 разів більше позитивних результатів, ніж мало б бути при правильній обробці тестів. Штучне роздування статистики.
З такою зміною протоколу ймовірність за допомогою тесту "знайти САРС-ков-2" в в@кцинованій людині також в 20-30 разів менше. Крекс-пекс-фекс, і "в@кцини діють"!
Саме так "не дали поширитися новому коронавірусу" в Китаї.
Саме так "перемогли пландемію за допомогою в@кцини" в Ізраїлі. У статистиці смертності інсульт знову став інсультом, а не "ускладненням ковіда".
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01.05.2021 14:06 Ответить
У Північній Кореї один з чиновників поплатився життям за те, що поставив неякісне обладнання в столичну клініку. Лідер КНДР Кім Чен Ин в березні минулого року розпорядився побудувати в Пхеньяні клініку загального профілю.
На його вимогу обладнання для медзакладу повинні були закупити в Європі. Однак в Міністерстві закордонних справ вирішили заощадити і купити медобладнання в сусідньому Китаї. У підсумку воно виявилось неякісним.
Коли про це дізнався Кім Чен Ин, то розпорядився стратити недолугого чиновника. Повідомляється, що це був 50-річний заступник директора одного з департаментів МЗС. Його начальник відбувся лише звільненням.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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01.05.2021 14:06 Ответить
Всіх вбивць, злодіїв, наркоманів та педофілів переловили. Залишилося тільки кошмарити людей.
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01.05.2021 14:32 Ответить
 
 