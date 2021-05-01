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Новости Фото Трагедия в Одессе
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Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе, - МВД. ФОТО

На охрану публичной безопасности и порядка в Одессе 1 и 2 мая заступили более 2,5 тысячи правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Подчеркивается, что сегодня утром на Куликовом поле прошел объединенный инструктаж всех силовых структур региона, которые будут нести службу в праздничные и памятные дни.

"На подразделениях внутренних дел, задействованных в охране общественного порядка в Одессе сегодня-завтра, лежит двойная нагрузка. Тематические первомайские акции, пасхальные службы, мероприятия по поводу трагических событий, которые имели место в 2014 году, - вызовов достаточно. И задача правоохранительных органов - обеспечить мирное течение всех мероприятий и спокойствие жителей и гостей города", - следует из сообщения.

Читайте также: Правоохранители полностью готовы обеспечить порядок в Одессе 2 мая, - Яровой

Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе, - МВД 01
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе, - МВД 02
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе, - МВД 03
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе, - МВД 04

Автор: 

МВД (9318) Одесса (7880) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+21
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе - МВД - Цензор.НЕТ 6089
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01.05.2021 14:10
+17
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе - МВД - Цензор.НЕТ 5694
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01.05.2021 14:14
+15
Правильно. Традиционный фестиваль барбекю - серьёзное дело!
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01.05.2021 14:06
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Правильно. Традиционный фестиваль барбекю - серьёзное дело!
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01.05.2021 14:06 Ответить
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе - МВД - Цензор.НЕТ 6089
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01.05.2021 14:10 Ответить
Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе - МВД - Цензор.НЕТ 5694
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01.05.2021 14:14 Ответить
Треба "павтаріть". Напакувати будинок профспілок ватою і підпалити.
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01.05.2021 14:39 Ответить
баллончики с маслом "поребрским" надо выдать и когда вата визжит, то зажигалкой от Байдена чиркнуть нажав на кнопку, а потом уже на выбор - смеяться ли долго, или ответственно.

зачем чет охранять там то?
ну пускай беснуются, просто если высокая температура будет, то ясно всем что жарили шашлыки, правда сперва из петухов, а потом огон внезапно... ну вот, пожарные опять в карты играли и приехали уже на.... на угли, но без воды
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01.05.2021 14:11 Ответить
Пожарники тоже на усиленном дежурстве, огнетушители на взводе.
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01.05.2021 14:24 Ответить
Это счастье, что в центре событий оказались сотни футбольных фанатов, и спасли Одессу от кремлевской комуняцкой банды, могла случиться большая трпгедия, аваковские мусора оказались предателями и перешли на сторону рашистов, до сих пор за предательство никто не наказан.
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01.05.2021 14:36 Ответить
Завтра Одесити мають вийти нв масову акцію - "День Перемоги Одеси над рашизмом та рюсскім "міром""!
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01.05.2021 14:42 Ответить
Спасибо, цензор, за напоминание! Замариную свининку сегодня для дня жареной свиньи по-одесски
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01.05.2021 17:41 Ответить
Целая армия бездельников, а в тяжелые для страны времена, как показал 2014 год, еще и пятая колона противника.
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01.05.2021 21:19 Ответить
Тоже прикольно..хотя при сывочолому тратили немного меньше средств...и ватенполе просто минировали))))
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01.05.2021 21:56 Ответить
 
 