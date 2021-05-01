Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе, - МВД. ФОТО

На охрану публичной безопасности и порядка в Одессе 1 и 2 мая заступили более 2,5 тысячи правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Подчеркивается, что сегодня утром на Куликовом поле прошел объединенный инструктаж всех силовых структур региона, которые будут нести службу в праздничные и памятные дни.

"На подразделениях внутренних дел, задействованных в охране общественного порядка в Одессе сегодня-завтра, лежит двойная нагрузка. Тематические первомайские акции, пасхальные службы, мероприятия по поводу трагических событий, которые имели место в 2014 году, - вызовов достаточно. И задача правоохранительных органов - обеспечить мирное течение всех мероприятий и спокойствие жителей и гостей города", - следует из сообщения.

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