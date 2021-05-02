Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Указанную территорию проверили полицейские-взрывотехники на наличие опасных предметов. На Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской установили так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на депарамент коммуникаций Нацполиции.

"Весь комплекс превентивных действий, которые проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014 года, которые вскоре начнутся в центральной части города", - следует из сообщения.

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