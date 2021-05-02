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Новости Фото Трагедия в Одессе
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Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Указанную территорию проверили полицейские-взрывотехники на наличие опасных предметов. На Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской установили так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на депарамент коммуникаций Нацполиции.

"Весь комплекс превентивных действий, которые проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014 года, которые вскоре начнутся в центральной части города", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 2,5 тыс. правоохранителей приступили к охране правопорядка в Одессе, - МВД. ФОТО

Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция 01
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция 02
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция 03
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция 04
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция 05
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция 06
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция 07
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция 08

Автор: 

Одесса (7885) память (1495) Нацполиция (16463)


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+93
2 мая 2014 года украинская жемчужина город -Герой Одесса была освобождена от путинских террористов.
Слава Героям добровольцам освободившим Одессу!
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02.05.2021 09:23
+81
В ЭТОТ ДЕНЬ

Ровно семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одесе, в ходе спровоцированной российскими спецслужбами попытки силового захвата власти - произошел трагический пожар, в котором сгорело 42 пророссийских сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Однако существует экспертное мнение, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то, которое для этого города готовила Россия…
Но обо всем по порядку: после захвата Крыма, Путин в апреле 2014 года, дал команду на вторжение диверсионных групп ГРУ/ФСБ в пограничные луганскую, донецкую и харьковскую области с целью провозглашения там марионеточных «народных» республик - для создания плацдарма, с которого планировалось расширение в дальнейшей российской агрессии вглубь Украины. Но закрепиться, используя эффект неожиданности, отсутствие боеспособных частей ВСУ и даже добробатов - созданные в России незаконные (террористические) военизированные формирования, сумели только в части донецкой и луганской областей.
В Харькове попытка силового захвата власти потерпела неудачу, хотя свезенные из соседних российских областей титушки, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить там ХНР. Однако министр МВД Аваков - не захотел отдавать Х#йлу (харьковский бренд) свой родной город и перехватил инициативу послав в Харьков единственный на то время лояльный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар» - который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепаратистов, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные из России гастролеры не сбежали за поребрик, а местные сепарские активисты укрылись в Л/ДНР.
Приблизительно в тоже время, в Днепропетровске, закаленный в рейдерских боях Беня Коломойский, увидев, как на Донбассе пропадают активы Ахметова - дерзко обозвав Путина шизофреником, зашугал местную русско-мировскую тусовку, не дав ватникам с российскими флагами и колорадскими лентами даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы попытаться объявить там очередную фейковую «народную» республику.
Однако России был мал интересен дотационный депрессивно-криминальный Донбасс, который в Кремле изначально собирались использовать как трамплин для захвата соседних промышленных областей, а если повезет, то и всей Украины. Поэтому, для того чтобы облегчить российским незаконным вооруженным формированиям, продвижение с этого плацдарма к Днепру и Киеву - Путин дал команду своим спецслужбам открыть против Украины второй фронт захватив на юге крупнейший в бывшем Союзе портовый комплекс, который находится в агломерации Одесса-Черноморск.
С этой целью в Одесу к началу мая, через Приднестровье, кураторы из ГРУ/ФСБ завезли достаточное количество агитаторов и боевиков, целью которых было: возбудить покусанных останкинским телевизором местных ватников и повести их на захват зданий органов власти с последующим объявлением марионеточной Одесской Народной Республики. После чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды из числа переодетых российских «миротворцев» и других наемников, оружие и боеприпасы (со времен СССР, в Приднестровье сохранились огромные воинские склады). А дальше по отработанному в Л/ДНР сценарию: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артиллерией, РСЗО, ПВО и прочим тяжелым оружием. Для обеспечения этих «гумконвоев» к началу весны, Россия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли, которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск». Присутствие в Крыму весной 2014 года, такого количества десантных кораблей - можно объяснить только планами развития российской агрессии в Одессу.
Главной целью захвата Одессы было стремление России оставить Украину без крупных морских портов (Мариуполь в то время уже был захвачен российскими вооружёнными формированиями и освобожден только к 13 июня), что поставило бы Украину в тяжелейшее экономическое положение, а главное отвлекло бы значительные силы ВСУ от Донбасса, что дало бы возможность России расширять свою агрессию с донецкого плацдарма, дальше до линии реки Днепр. Кроме того, после десантирования российских вооруженных формирований, Одесса - должна была стать плацдармом для атаки на соседние Николаев и Херсон, а в перспективе Винницу и Житомир, чтобы отрезать Киев от западной границы взяв его в блокаду.
Но по данным российских разведок, в отличие от Л/ДНР, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений формально необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому кураторами из ГРУ/ФСБ, было принято решение: сначала затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов украинцев - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных, колон, пророссийские боевики при полном попустительстве и даже под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают шесть мирных демонстрантов, и ранят множество случайных прохожих. Однако российские организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели значительный опыт уличных боев с вооруженными отрядами «Беркута» - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы обратили в бегство и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, и преследуя их вышли к Куликовому полю - где находился их палаточный городок и штаб. Остатки пророссийских боевиков - забаррикадировались внутри дома профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать сверху «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном из верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара, в котором и погибли 42 сепаратиста, многие из которых имела паспорта России и Приднестровья.
Реагируя на попытку захвата власти, из Киева направили в Одессу нового губернатора, который: закрыл границу с Молдовой и разогнал скупленное спецслужбами России руководство областных и городских МВД, СБУ и прокуратуры - в результате чего пророссийские боевики остались без пополнения из Приднестровья и ментовской «крыши».
Таким образом после трагедии 2 мая, разжигаемое Россией сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Потерпевшие поражение в уличных потасовках, местные колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, присланное из-за поребрика руководство и местный актив сбежали через Приднестровье в Россию, большая часть оболваненных рядовых членов, очнулась от российской зомбо-пропаганды и потеряла интерес к русско-мировским акциям, а особо упоротое меньшинство затаились в глубоком подполье, не помышляя более о штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики.
Анализ событий 2 мая 2014 года показывает: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей.
P.S. А теперь представьте - если бы в Донецке, в том же 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Гиви, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и они там нарушив правила пожарной безопасности сгорели… …тогда, сегодня в 2021 году: донецкий аэропорт выполняет рейсы в Вену, Дубай, Анталью, «Шахтер» принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, ремонтируются дороги, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 13 000 НАШИХ СОГРАЖДАН ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
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02.05.2021 09:48
+50
при этом мусорская падаль прикрывала титуханов и боевиков руцкого мира,
всё, что надо знать о мразях-мусорах
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02.05.2021 09:45
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2 мая 2014 года украинская жемчужина город -Герой Одесса была освобождена от путинских террористов.
Слава Героям добровольцам освободившим Одессу!
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02.05.2021 09:23 Ответить
при этом мусорская падаль прикрывала титуханов и боевиков руцкого мира,
всё, что надо знать о мразях-мусорах
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02.05.2021 09:45 Ответить
В ЭТОТ ДЕНЬ

Ровно семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одесе, в ходе спровоцированной российскими спецслужбами попытки силового захвата власти - произошел трагический пожар, в котором сгорело 42 пророссийских сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Однако существует экспертное мнение, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то, которое для этого города готовила Россия…
Но обо всем по порядку: после захвата Крыма, Путин в апреле 2014 года, дал команду на вторжение диверсионных групп ГРУ/ФСБ в пограничные луганскую, донецкую и харьковскую области с целью провозглашения там марионеточных «народных» республик - для создания плацдарма, с которого планировалось расширение в дальнейшей российской агрессии вглубь Украины. Но закрепиться, используя эффект неожиданности, отсутствие боеспособных частей ВСУ и даже добробатов - созданные в России незаконные (террористические) военизированные формирования, сумели только в части донецкой и луганской областей.
В Харькове попытка силового захвата власти потерпела неудачу, хотя свезенные из соседних российских областей титушки, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить там ХНР. Однако министр МВД Аваков - не захотел отдавать Х#йлу (харьковский бренд) свой родной город и перехватил инициативу послав в Харьков единственный на то время лояльный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар» - который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепаратистов, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные из России гастролеры не сбежали за поребрик, а местные сепарские активисты укрылись в Л/ДНР.
Приблизительно в тоже время, в Днепропетровске, закаленный в рейдерских боях Беня Коломойский, увидев, как на Донбассе пропадают активы Ахметова - дерзко обозвав Путина шизофреником, зашугал местную русско-мировскую тусовку, не дав ватникам с российскими флагами и колорадскими лентами даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы попытаться объявить там очередную фейковую «народную» республику.
Однако России был мал интересен дотационный депрессивно-криминальный Донбасс, который в Кремле изначально собирались использовать как трамплин для захвата соседних промышленных областей, а если повезет, то и всей Украины. Поэтому, для того чтобы облегчить российским незаконным вооруженным формированиям, продвижение с этого плацдарма к Днепру и Киеву - Путин дал команду своим спецслужбам открыть против Украины второй фронт захватив на юге крупнейший в бывшем Союзе портовый комплекс, который находится в агломерации Одесса-Черноморск.
С этой целью в Одесу к началу мая, через Приднестровье, кураторы из ГРУ/ФСБ завезли достаточное количество агитаторов и боевиков, целью которых было: возбудить покусанных останкинским телевизором местных ватников и повести их на захват зданий органов власти с последующим объявлением марионеточной Одесской Народной Республики. После чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды из числа переодетых российских «миротворцев» и других наемников, оружие и боеприпасы (со времен СССР, в Приднестровье сохранились огромные воинские склады). А дальше по отработанному в Л/ДНР сценарию: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артиллерией, РСЗО, ПВО и прочим тяжелым оружием. Для обеспечения этих «гумконвоев» к началу весны, Россия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли, которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск». Присутствие в Крыму весной 2014 года, такого количества десантных кораблей - можно объяснить только планами развития российской агрессии в Одессу.
Главной целью захвата Одессы было стремление России оставить Украину без крупных морских портов (Мариуполь в то время уже был захвачен российскими вооружёнными формированиями и освобожден только к 13 июня), что поставило бы Украину в тяжелейшее экономическое положение, а главное отвлекло бы значительные силы ВСУ от Донбасса, что дало бы возможность России расширять свою агрессию с донецкого плацдарма, дальше до линии реки Днепр. Кроме того, после десантирования российских вооруженных формирований, Одесса - должна была стать плацдармом для атаки на соседние Николаев и Херсон, а в перспективе Винницу и Житомир, чтобы отрезать Киев от западной границы взяв его в блокаду.
Но по данным российских разведок, в отличие от Л/ДНР, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений формально необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому кураторами из ГРУ/ФСБ, было принято решение: сначала затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов украинцев - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных, колон, пророссийские боевики при полном попустительстве и даже под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают шесть мирных демонстрантов, и ранят множество случайных прохожих. Однако российские организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели значительный опыт уличных боев с вооруженными отрядами «Беркута» - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы обратили в бегство и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, и преследуя их вышли к Куликовому полю - где находился их палаточный городок и штаб. Остатки пророссийских боевиков - забаррикадировались внутри дома профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать сверху «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном из верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара, в котором и погибли 42 сепаратиста, многие из которых имела паспорта России и Приднестровья.
Реагируя на попытку захвата власти, из Киева направили в Одессу нового губернатора, который: закрыл границу с Молдовой и разогнал скупленное спецслужбами России руководство областных и городских МВД, СБУ и прокуратуры - в результате чего пророссийские боевики остались без пополнения из Приднестровья и ментовской «крыши».
Таким образом после трагедии 2 мая, разжигаемое Россией сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Потерпевшие поражение в уличных потасовках, местные колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, присланное из-за поребрика руководство и местный актив сбежали через Приднестровье в Россию, большая часть оболваненных рядовых членов, очнулась от российской зомбо-пропаганды и потеряла интерес к русско-мировским акциям, а особо упоротое меньшинство затаились в глубоком подполье, не помышляя более о штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики.
Анализ событий 2 мая 2014 года показывает: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей.
P.S. А теперь представьте - если бы в Донецке, в том же 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Гиви, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и они там нарушив правила пожарной безопасности сгорели… …тогда, сегодня в 2021 году: донецкий аэропорт выполняет рейсы в Вену, Дубай, Анталью, «Шахтер» принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, ремонтируются дороги, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 13 000 НАШИХ СОГРАЖДАН ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
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02.05.2021 09:48 Ответить
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02.05.2021 10:01 Ответить
иплом в землю и руки за спину, вот и весь захват ))....."ягуар" хорошо сработал.......жаль донбасс, классный город был донецк, но не в коня корм пошел, просрали все алкаши местные вкупе с такой же пьянью мусорской продажной...печалька великая!
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02.05.2021 11:12 Ответить
Отличный анализ. Правда ваты в Одессе еще много осталось.
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02.05.2021 10:58 Ответить
вже ж таки вони не згоріли а вчаділи.
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02.05.2021 11:02 Ответить
Надо было соблюдать
правила противопожарной безопасности...
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02.05.2021 11:30 Ответить
просто не любит Господь колорадов
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02.05.2021 13:45 Ответить
Не надо было лезть в соседнюю страну со своим русским миром.
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02.05.2021 19:29 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.05.2021 11:28 Ответить
Я не понимаю какой смысл врать в вопросах которые легко проверить? Списки тех кто там погиб уже давным давно в открытом доступе и любой дурак с ними может ознакомиться. Вы только себя в некрасивом свете выставляете сознательной легко опровергаемой ложью https://www.048.ua/news/534838/smi-predstavili-strannyj-spisok-pogibsih-2-maa-v-odesse
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02.05.2021 09:32 Ответить
Зато сколько лайков.
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02.05.2021 09:44 Ответить
В том, что среди погибших не было одесситов. Это вранье.
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02.05.2021 10:03 Ответить
Ежу понятно что это чистой воды проплаченные гопники были.. за что боролись на то и напоролись https://youtu.be/jeFBUwc1_fw
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02.05.2021 10:03 Ответить
Ці списки не показують реальне громадянство.
Вони вкинуті пропагандою рф. А фото паспортів (росія, придністров'я, та інші і тільки пару українців) які виклали зразу після події з усюди повидаляли і продовжують видаляти.
Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5072
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02.05.2021 13:11 Ответить
Это фейк. Таких фоток напостить не понятно откуда не проблема.. я обычно предпочитаю ссылаться на инфу официальную.. https://www.unn.com.ua/ru/news/1337991-v-militsiyi-nazivayut-domislami-informatsiyu-pro-nibito-zagiblikh-v-odesi-rosiyan-i-pridnistrovtsiv
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02.05.2021 21:34 Ответить
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4107
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02.05.2021 09:26 Ответить
Проблема у тому, що відверті вороги України у тій пожежі не постраждали. Загинули дурні, що повірили в їх побрехеньки... Якби випалити отих потвор, то було б набагато краще.
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02.05.2021 10:13 Ответить
Нічого в цьому світі не ідеальне.
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02.05.2021 11:03 Ответить
К сожалению, в Одессе 7 лет назад враг не был полностью задавлен. Он и сейчас нагло себя ведёт, что по прошествии семи лет украинская власть опасается провокаций и терактов.
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02.05.2021 09:27 Ответить
Вот это правильно.
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02.05.2021 09:28 Ответить
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 333
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02.05.2021 09:30 Ответить
Коренных одесситов почти не осталось, даже еврейская диаспора которая уехала тоже многие из местечек...
По реальному составу...город пополнялся теми шо "захотели гАрАдскими стать и у люди выйти" как из самой Одесской обл, так и Винницкой, Черкасской и районами за Бугом Николаевской....
По составу и ватности Одесской обл разговор отдельный...но они не кацапы, хотя из Бессарабии огромное количество неукраинцев-совков (болгары, молдаване. гагаузы)
В ито же время в Одессу ехало огромное количество отсавных военных из кацапстана (они не имели права ехать в Питер и Москву, а в Одессе им давали квартиры...эта шушера заселила Фонтан и часть Таирова...
Еще огромное количество кацапов было переведено на работу в порт и предприятия Пересыпи, эта шваль осела на Котовского...
Покинула Одессу еврейская диаспора...
До этого уничтожены диаспора армянская (не путать с хачами детьми гор), греческая, итальянская, немецкая, французская...
По сути 2 мая детей понаехавших кацапов победили дети Винницы и Черкас, коренных одесситов было мало....
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02.05.2021 10:52 Ответить
В чому сенс переїхати з Вінниці до Одеси?
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02.05.2021 11:12 Ответить
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот https://twitter.com/UaArtem @UaArtem

2600 правоохоронців будуть захищати завтра Одесу та контролювати порядок! Сподіваюсь, що через Великдень сепаратні буде небагато!
Місто кишить нацгвардійцями, приїхали навіть з інших областей. Щоб контролювати ситуацію 2 травня. Декілька трамвайних маршрутів змінять своє курчування в цей день. На куликовому буде шабаш сепаратні, на Соборній площі буде мітинг українців. Все як було 7 років тому.
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02.05.2021 09:31 Ответить
А я бы запустил бы вату на площадь, загнал бы ее в ДП и обработал бы его из огнеметов.
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02.05.2021 09:36 Ответить
Туди не квіти потрібно нести, а сіль, спеції та перець.
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02.05.2021 09:37 Ответить
скорее чеснок, осиновые колья и серебряные пули
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02.05.2021 09:48 Ответить
1 травня 2014
проросійські терористичні угрупування проводять перший день шабашу в Одесі

Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2863
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02.05.2021 09:47 Ответить
Там весь март с апрелем постоянний шабаш був.
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02.05.2021 11:25 Ответить
«во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2
мая 2014»
Не много ли чести для сепаратистов и ватников???
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02.05.2021 09:50 Ответить
Ватофилы только "чествовать" могут своих неудачливых единомышленников, которых как баранов загнали в Дом профсоюзов и спалили там живьем. Их еще много в Одессе, готовых повторить такую бессмысленную акцию.
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02.05.2021 15:03 Ответить
В связи с тем, что вата после утилизации превращается в минеральные удобрения - называть её теперь следует МИНВАТА
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02.05.2021 09:51 Ответить
лучше навозом
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02.05.2021 09:54 Ответить
жаль...что не всех спалили.
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02.05.2021 09:53 Ответить
Если ватка жаждет опять подкоптиться-зачем мешать ватке?
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02.05.2021 09:57 Ответить
а хде там славный адеский мент фучеджи?
он исчо не херой раSSеи? Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4354
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02.05.2021 09:58 Ответить
Треба фото із кращих ракурсів? Я піджену:
Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1635 Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1463
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02.05.2021 13:15 Ответить
Рашиская пропаганда!В Одессе в дом профсоюзов фашисты сожгли людей!В Киеве фашисты сгорели в доме профсоюзов! Геббельс в гробу нервно курит!
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02.05.2021 12:37 Ответить
они сами затащили канистры с бензином в Дом Профсоюзов и сами сожглись
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02.05.2021 10:27 Ответить
Саме так банальне самоспалення вати і терористів які кидали коктейлі молотова із даху.
Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1272
Хоча недобиток педошарій хрюкав в своїй пропаганді що немає ніякого відео як кидають коктейлі молотова із даху, але так як він парашний недобиток який завжди бреше, то ось вам відео (якого типу не існує):
https://www.youtube.com/watch?v=3OJOotttCYY
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02.05.2021 13:30 Ответить
мероприятия о пямяти погибших 2 мая 2014 года ..Это интересно потому как погибшие были на Греческой площади ...А в доме профсоюзов утилизировали колорадов по всем нормам и правилам и нечего туда ходить
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02.05.2021 10:29 Ответить
Вчора в Полтаві повернули украінські прапори на центральну площу, які тиждень тому зняв вночі місцевий мер. 70% відсотків містян було проти. Бо наші прапори не знизять ціни ні на газ ні на масло. Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5042
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02.05.2021 10:50 Ответить
Отож, цю думку що в концтаборі газ безкоштовний нам і намагаються впхати.
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02.05.2021 11:16 Ответить
Полтава издавна славилась ватностью, я вот сколько тут живу патриотов видел единицы, одни тупые жлобы.
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02.05.2021 12:38 Ответить
Це сьогдні звідьрили Одесу від дурної вати?
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02.05.2021 11:45 Ответить
Кацапам глубоко насрать на всех тех погибших. Их корёжит от того, что ОНР вместе с Новоросией тогда накрылись медным тазом. Вот за это они "низабудут нипрастят".
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02.05.2021 12:10 Ответить
А ведь Одесситы могут повторить! Если чо
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02.05.2021 12:43 Ответить
А чого ж ви так взялися до роботи? Може патріоти і не повністю змаскаскалені хотіли щось вшанувати, чи зробити ходу? Щоб ви так перевіряли як ОПЗЖ і рпц ходитимуть па адесє
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02.05.2021 13:50 Ответить
Люди , та краще Великдень святкуйте , навіщо вам ті колаборанти , рашисти та мародери з колорадками . Слава Богу , зупинили цю рашистську наволоч , не дали путінським прихвостням зруйнувати Одесу . Радійте та дякуйте Богу та Героям України , за мирне небо над головою , дитячий сміх та відсутність комендантської години і стрілянини на вулицях . Провідайте батьків краще , аніж всякою хірньою займатись . Дорослі ж люди . Має ж бути якась клепка в голові .
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02.05.2021 15:55 Ответить
Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2195
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02.05.2021 17:06 Ответить
когда была прямая трансляция, было видно , что пожар начался изнутри. Я подумал, шо извне забросили коктэйль... Ан-нет. Камера искусно снимала отблески в стеклах... Т.е., все окна были целы.
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02.05.2021 20:04 Ответить
 
 