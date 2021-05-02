Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, - замглавы МВД Яровой. ФОТО
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время всеукраинского селекторного совещания правоохранительных органов заявил, что Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, в частности благодаря проведенной мощной превентивной работе, а также надлежащей координации взаимодействия между всеми подразделениями МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"В настоящее время грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантина в Пасхальную ночь обеспечивали более 29 тыс. правоохранителей", - отметил первый заместитель министра.
В ночь с 1 на 2 мая пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тыс. церквей и храмов Украины.
Также Яровой напомнил всем подразделениям, что Пасхальные праздники продолжаются, и приказал сосредоточить особое внимание на продолжении усиленного режима несения службы до полного окончания всех праздничных мероприятий.
"Следует сосредоточить внимание на местах пребывания большого количества граждан и ситуации на дорогах Украины. Особенно это касается Одесской области, где сегодня продолжаются мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014 года", - отметил первый заместитель министра.
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