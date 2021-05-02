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Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, - замглавы МВД Яровой. ФОТО

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время всеукраинского селекторного совещания правоохранительных органов заявил, что Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, в частности благодаря проведенной мощной превентивной работе, а также надлежащей координации взаимодействия между всеми подразделениями МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"В настоящее время грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантина в Пасхальную ночь обеспечивали более 29 тыс. правоохранителей", - отметил первый заместитель министра.

В ночь с 1 на 2 мая пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тыс. церквей и храмов Украины.

Также Яровой напомнил всем подразделениям, что Пасхальные праздники продолжаются, и приказал сосредоточить особое внимание на продолжении усиленного режима несения службы до полного окончания всех праздничных мероприятий.

"Следует сосредоточить внимание на местах пребывания большого количества граждан и ситуации на дорогах Украины. Особенно это касается Одесской области, где сегодня продолжаются мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014 года", - отметил первый заместитель министра.

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Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, - замглавы МВД Яровой 01
Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, - замглавы МВД Яровой 02
Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, - замглавы МВД Яровой 03

Автор: 

МВД (9318) Пасха (377) Яровой Сергей (98)


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В Киеве в субботу, 1 апреля, троим членам семьи, которые находились в своей квартире, стало плохо. Судороги начались и у троих сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов.

Пока врачи оказывали помощь ребенку - стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу - судороги начались и у врачей.
"Новичек у Києві". А так, да в поліції все добре.
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02.05.2021 10:29 Ответить
Вы про что?
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02.05.2021 10:55 Ответить
А які повинні бути порушення? Пуляння один в одного крашанками?
Он посунули з кошиками довбодзьоби у рашкованську церкву, ту, що на Оболоні. Масово посунули. Війна ж бо!
Ото і є порушення, кількість латентних пособників ворога зашкалює!
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02.05.2021 10:39 Ответить
Про нарушения мы узнаем через три недели по статистике заболеваний...
А через чнтыре - по статистике смертей)
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02.05.2021 10:53 Ответить
Разве что, в прокасабских церквях маски не носили и дистанции вообще небыло, ибо было стадо. А так, ничего не нарушали, конечно.
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02.05.2021 11:22 Ответить
В Пасхальную ночь в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной
А в остальном, прекрасная Маркиза...
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02.05.2021 12:35 Ответить
не было? а мракобесы без масок в Лавре и прочих приходах -это норм ??
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02.05.2021 14:35 Ответить
 
 