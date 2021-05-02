Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

1 мая текущего года президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетил Верховину в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный портал Verkhovyna.life.

"Никто не ожидал, но сегодня, 1 мая, Верховину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых. Вместе с женой побывал на экскурсии в доме-музее "Тіні забутих предків", где проживал и творил Сергей Параджанов, провела для них экскурсию местная гуцулка Галина", – говорится в публикации.

Кроме этого сообщается, что чета посетила музей "Гуцульской магии", в котором, после экскурсии владелец музея подарил президенту символ гуцулов - музыкальный инструмент трембиту.

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Пресс-служба президента о визите главы государства в Ивано-Франковскую область не сообщала. Видимо, речь действительно идет частной поездке. Не известно, как долго президент с супругой пробудут на отдыхе. В то же время ранее сообщалось, что 3 мая Зеленский осуществит рабочий визит в Польшу.