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Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

1 мая текущего года президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетил Верховину в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный портал Verkhovyna.life.

"Никто не ожидал, но сегодня, 1 мая, Верховину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых. Вместе с женой побывал на экскурсии в доме-музее "Тіні забутих предків", где проживал и творил Сергей Параджанов, провела для них экскурсию местная гуцулка Галина", – говорится в публикации.

Кроме этого сообщается, что чета посетила музей "Гуцульской магии", в котором, после экскурсии владелец музея подарил президенту символ гуцулов - музыкальный инструмент трембиту.

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 Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ 01
Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ 02
Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ 03
Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ 04

Пресс-служба президента о визите главы государства в Ивано-Франковскую область не сообщала. Видимо, речь действительно идет частной поездке. Не известно, как долго президент с супругой пробудут на отдыхе. В то же время ранее сообщалось, что 3 мая Зеленский осуществит рабочий визит в Польшу.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) отдых (390) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+52
Опять отдых?? Когда же ты падло работать будешь??? Неделю ленку по парижским магазинам водил...и опять отдыхать?? Устал наверное пакеты с покупками таскать...бедненький...
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02.05.2021 10:52
+45
Як там у класика -"Чи може президент воюючої країни відпочивати?". Це вже який за рахунком? Вже за 20 перевалило?
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02.05.2021 10:52
+28
воно КОЖЕН месяц валит на отдых - бо сильно устает "на работе", приезжая к 12 часам и сваливая уже в 15-16 часов.. Все ж таки айкосы, сосны, белые дорожки..
А по факту - оно себе отдых устрает на 100-120 дней в году, получая за это еще и зарплату и отпускные...
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02.05.2021 11:02
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Об головы своих избирателей-нариду нравится.
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03.05.2021 04:48 Ответить
доки захисники України в Одесі - вова хоч на франківщині без памперсів погуляє
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02.05.2021 22:47 Ответить
дурне поїхало в турне...

шмаркля,придурку,ти звідки вилізло?
тебе не вчили, що в хаті знімають взуття?
ти,якщо не зняло свої гівнодави,натягло хоча б бахіли...

шмаркля,очевидно,що ти таки рогуль криворіжській.
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02.05.2021 23:16 Ответить
Оно ж вещало что на праздники украинцам нужно сидеть дома смерть бороть,а само в Карпаты!Ну да,Моника устала,Моника хочет водочки,ТЬФУ.....
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02.05.2021 23:31 Ответить
это самая зраднейшая зрадище во вселенной.
Да.
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03.05.2021 00:54 Ответить
Чего же так ножками сучили последние три года,что Порошенко один раз отдыхал?
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03.05.2021 02:17 Ответить
я не знаю чего же так ножками сучили последние три года, что Порошенко один раз отдыхал.
да он вообще ни разу не отдыхал. спал стоя и ел только пол порции.
Вот.
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03.05.2021 02:35 Ответить
Не надоело делать вид,что глазки от ослиной мочи не щиплет? Или надеетесь,что никто не понимает,как вас поимели?
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03.05.2021 03:15 Ответить
маску! маску!
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03.05.2021 11:56 Ответить
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