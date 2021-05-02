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В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 мая, в светлый день Пасхи Христовой настоятель Свято-Михайловского Златоверхого собора архиепископ Агапит встретил благодатный Огонь, прибывший из Иерусалима.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 01

В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 02
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 03
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 04
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 05
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 06
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 07
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 08
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 09
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 10
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 11
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 12
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 13
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 14
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 15
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 16
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 17
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 18
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 19
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 20
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 21
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 22
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 23
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 24
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 25
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 26
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 27
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 01
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 29
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 30
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 31
В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима 32

Как сообщалось, 1 мая Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук

Автор: 

Пасха (377) Собор (54) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+10
люди, да что же вы за люди такие? держитесь от поповников подальше - проживете подольше. так нет, они еще и детей туда тащат...
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02.05.2021 12:33
+4
И вроде ж взрослые люди на фотографиях.
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02.05.2021 12:19
+3
DZIDZIO - Молитва за Україну

https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY

Молитва за Україну» - урочистий музичний твір, відомий також під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» або як духовний гімн України, музика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Лисенка , слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Кониського . Написана в https://uk.wikipedia.org/wiki/1885 1885 році.
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02.05.2021 12:11
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DZIDZIO - Молитва за Україну

https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY

Молитва за Україну» - урочистий музичний твір, відомий також під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» або як духовний гімн України, музика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Лисенка , слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Кониського . Написана в https://uk.wikipedia.org/wiki/1885 1885 році.
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02.05.2021 12:11 Ответить
... думала, что это фокус, пока на себе не убедилась, что огонь не обжигает
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02.05.2021 12:17 Ответить
а нафиг тебе это надо знать?
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02.05.2021 13:17 Ответить
Мадам...огонь он и в Африке огонь...и он и в Африке обжигает...
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02.05.2021 13:12 Ответить
...так для многих и зиленскай - президент
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02.05.2021 14:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ns_s2uMJc-8&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%A0%D0%9F%D0%A6%2C%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5.%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D0%93%D0%9C%2F%D0%98%D0%93%D0%9C. Сделать благодатный огонь своими руками (видео)
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02.05.2021 13:14 Ответить
Агапит - дорогой, уважаемый по-гречески
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02.05.2021 12:17 Ответить
Очень агапит, очень...
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02.05.2021 13:31 Ответить
И вроде ж взрослые люди на фотографиях.
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02.05.2021 12:19 Ответить
Вроде.
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02.05.2021 13:32 Ответить
люди, да что же вы за люди такие? держитесь от поповников подальше - проживете подольше. так нет, они еще и детей туда тащат...
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02.05.2021 12:33 Ответить
Мелкие дрожащие твари, не пользующиеся собственным мозгом.
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02.05.2021 12:39 Ответить
ты большой кусок гамна, нормально подумал своей пустой башкой, что додуматься до такого высера...
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02.05.2021 13:08 Ответить
А ты видно сильно верующий неофит.
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02.05.2021 13:10 Ответить
опять головой подумал??
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02.05.2021 13:14 Ответить
Для тебя это в диковинку?
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02.05.2021 13:23 Ответить
вообще не злой.. только надо понимать что за крест убили больше людей чем наверное за всё существование..
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02.05.2021 13:16 Ответить
Да , за крест многих пожгли. Особенно баб с признаками ума. Теперь одно дурьё с маникюрами и айфонами вокруг.
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02.05.2021 23:53 Ответить
...у половины оленей нет маски или она на подбородке - Д,Б
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02.05.2021 12:40 Ответить
А в храмах вирусов нет, только сквозняк.
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02.05.2021 13:29 Ответить
Да и тот в головах.
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02.05.2021 13:36 Ответить
Нє то є классика « розруха в головах» А той вогонь ще першого травня у вечорі до Одеси австрійським чартером прольотом підвезли.... а вже потім далі до Києва)))) шалом шабат))))
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03.05.2021 18:24 Ответить
а знаете как тысячи лет было до того времени пока не влезло туда одно туловище...
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02.05.2021 13:10 Ответить
Шо, прям настоящий-настояший? Надо же.
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02.05.2021 13:28 Ответить
Старушка Zippo не підвела
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02.05.2021 13:35 Ответить
Рік за роком ізраїльське Міністерство Єрусалиму та спадщини (за постійної співпраці грецького та вірменського патріархатів) бездоганно постачає віруючим чудо благодатного вогню. Без жодної надії на подяку.
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02.05.2021 14:32 Ответить
пофік на міністерство... Людям потрібна віра у щось хороше. Багатьом з них потрібний матеріальний символ. Якщо б той вогонь випадковим чином погас і його запалили б від сірника, то він все одно був би благодатним. Для віруючих. а для подібним арієлям - пуста вигадка. Та рідібога - ніхто ж не навязує, ніхто ж навіть не запрошує (не примушує тим більше). А так хочеться...
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02.05.2021 22:19 Ответить
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима - Цензор.НЕТ 5528

.
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02.05.2021 15:16 Ответить
А в нашу ананіческую церкафь фсьо равно он раньше прібил!!Слава навинскаму!!!Так что шах и мат вам, біндерафци!!
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02.05.2021 16:15 Ответить
Там новинский, там Нарик. Аксиома Эскобара.
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02.05.2021 23:55 Ответить
У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима - Цензор.НЕТ 2831
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02.05.2021 20:08 Ответить
Дяаую
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03.05.2021 18:26 Ответить
"Кусочек белого фосфора растворяют в четыреххлористом углероде . В раствор макают фитилек. После того как тетрахлорметан испарится, фосфор загорается сам и зажигает свечу. Удобно, что самовозгорание происходит не сразу - времени как раз достаточно, чтобы перенести свечку или лампаду в нужное место." Знание -сила!
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04.05.2021 12:10 Ответить
 
 