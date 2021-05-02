В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 мая, в светлый день Пасхи Христовой настоятель Свято-Михайловского Златоверхого собора архиепископ Агапит встретил благодатный Огонь, прибывший из Иерусалима.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.































































Как сообщалось, 1 мая Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук