В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 2 мая, в светлый день Пасхи Христовой настоятель Свято-Михайловского Златоверхого собора архиепископ Агапит встретил благодатный Огонь, прибывший из Иерусалима.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, 1 мая Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук
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https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY
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