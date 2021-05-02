7 лет назад в небе над Славянском террористы сбили два украинских вертолета Ми-24, - МВД
Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в небе над Славянском Донецкой области вооруженные формирования РФ сбили два украинских вертолета Ми-24 (бортовой номер "40 желтый" и "09 желтый"), из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ, которые выполняли боевую задачу по обеспечению воздушного патрулирования в районе города Славянск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Около 3 часов утра, ракетами, выпущенными террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса, был сбит вертолет "09 желтый". Командир экипажа Сергей Руденко дал возможность одному из членов экипажа покинуть вертолет и пытался спасти еще одного. Вертолет упал, и в нем начали взрываться боеприпасы. Майор Сергей Руденко и старший лейтенант Игорь Гришин погибли, раненый капитан Евгений Краснокутский был захвачен в плен подразделением российско-террористических войск (05 мая того же года он был освобожден из плена)", - следует из сообщения.
Отмечается также, что вертолет "40 желтый", под командованием Руслана Плоходько полетел на помощь. Около 4:40 он также был сбит российскими наемниками из ПЗРК. Вместе с командиром погибли члены экипажа вертолета Ми-24П ( "40 желтый") майор Александр Сабада и капитан Николай Топчий.
За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Указом президента Украины от 20 июня 2014 года № 543/2014 орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награждены:
капитан Гришин Игорь Иванович;
подполковник Сабада Александр Борисович;
майор Топчий Николай Николаевич.
Указом президента Украины от 2 августа 2014 года № 631/2014 орденом Богдана Хмельницкого I степени награждены:
майор Краснокутский Евгений Алексеевич;
подполковник Руденко Сергей Сергеевич (посмертно);
подполковник Плоходько Руслан Владимирович (посмертно).
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но очень хочется !
І з таким керівництвом України, та пасивністю громадян, чекати доведеться довго.
Десятник ПС Ігор Іванов та Андрій Бірюков.
Першого Порошенко нагородив посмертно бойовим орденом "за мужність"
Вічна шана героям!
Из украинских источников нельзя узнать, откуда ПЗРК. Это огромный секрет.
Гиркин говорит, что из Краматорска.
Стреляли явно подготовленные оккупанты.
ПЗРК якобы захватили в технике, которую 16 апреля сдал батальон 25-й бригады. Так оно или нет до сих пор не ясно. Путята пишет, что правда, другие - враньё...