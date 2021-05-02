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Новости Фото Агрессия России против Украины
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7 лет назад в небе над Славянском террористы сбили два украинских вертолета Ми-24, - МВД

Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в небе над Славянском Донецкой области вооруженные формирования РФ сбили два украинских вертолета Ми-24 (бортовой номер "40 желтый" и "09 желтый"), из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ, которые выполняли боевую задачу по обеспечению воздушного патрулирования в районе города Славянск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Около 3 часов утра, ракетами, выпущенными террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса, был сбит вертолет "09 желтый". Командир экипажа Сергей Руденко дал возможность одному из членов экипажа покинуть вертолет и пытался спасти еще одного. Вертолет упал, и в нем начали взрываться боеприпасы. Майор Сергей Руденко и старший лейтенант Игорь Гришин погибли, раненый капитан Евгений Краснокутский был захвачен в плен подразделением российско-террористических войск (05 мая того же года он был освобожден из плена)", - следует из сообщения.

Отмечается также, что вертолет "40 желтый", под командованием Руслана Плоходько полетел на помощь. Около 4:40 он также был сбит российскими наемниками из ПЗРК. Вместе с командиром погибли члены экипажа вертолета Ми-24П ( "40 желтый") майор Александр Сабада и капитан Николай Топчий.

Читайте также: 2 мая 2014-го в Украине началась широкомасштабная война - взяты ключевые позиции вокруг Славянска, сбиты два вертолета 16-й бригады, Одесса дала отпор пророссийским боевикам, 95-я бригада подверглась атаке из толпы

За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Указом президента Украины от 20 июня 2014 года № 543/2014 орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награждены:

капитан Гришин Игорь Иванович;

подполковник Сабада Александр Борисович;

майор Топчий Николай Николаевич.

Указом президента Украины от 2 августа 2014 года № 631/2014 орденом Богдана Хмельницкого I степени награждены:

майор Краснокутский Евгений Алексеевич;

подполковник Руденко Сергей Сергеевич (посмертно);

подполковник Плоходько Руслан Владимирович (посмертно).

7 лет назад в небе над Славянском террористы сбили два украинских вертолета Ми-24, - МВД 01

Автор: 

боевик (16779) терроризм (18691) вертолёт (1105) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+33
Царство їм Небесне!
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02.05.2021 11:58
+30
Вічна пам'ять Героям... Ніколи не забудемо
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02.05.2021 12:00
+28
В цей день героїчно загинули ще два Героя!
Десятник ПС Ігор Іванов та Андрій Бірюков.
Першого Порошенко нагородив посмертно бойовим орденом "за мужність"
Вічна шана героям!
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02.05.2021 12:09
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Царство їм Небесне!
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02.05.2021 11:58 Ответить
Конечно глупо сбивать российские леталки над нашей территорией,

но очень хочется !
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02.05.2021 12:00 Ответить
над их территорией
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02.05.2021 12:23 Ответить
Вічна пам'ять Героям... Ніколи не забудемо
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02.05.2021 12:00 Ответить
Нажаль, вбивці досі не покарані!
І з таким керівництвом України, та пасивністю громадян, чекати доведеться довго.
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02.05.2021 12:00 Ответить
В цей день героїчно загинули ще два Героя!
Десятник ПС Ігор Іванов та Андрій Бірюков.
Першого Порошенко нагородив посмертно бойовим орденом "за мужність"
Вічна шана героям!
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02.05.2021 12:09 Ответить
рашизм = тероризм!
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02.05.2021 12:39 Ответить
Вечная память!
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02.05.2021 12:46 Ответить
Вечная память ребятам! Лучшей бригад АА ,Слава!
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02.05.2021 12:52 Ответить
Якщо хто не пам'ятає, ТО НАГАДУЮ - гвинтокрили не вели вогонь, їх відправили з ідіотською місією - РОЗКИДАТИ АГІТКИ для місцевих дебілів, щоб не підтримували кацапських диверсантів. А треба було просто лупити по всьому, що рухалось і здавалось підозрілим. За ідіотизм командування заплатили життям безцінні пілоти, як завжди буває на війні, і нічого "героїчного" у їх безглуздій смерті немає. Усю "героїчність" вигадало те саме недолуге командування, що й було винуватцем їхньої загибелі, це така нехитра спроба хєнєралів відвести від себе підозри у службовому злочині.
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02.05.2021 12:53 Ответить
Кинов советских пересмотрел о погибающих в атаке комиссаров?Любая смерть за Родину -героическая....
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02.05.2021 14:17 Ответить
Смерть героя трагедия для нации, только совковая пропаганда героизировала смерть "за родину, за Сталина". Не умирать за родину должны герои, а жить для неёhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcnNr30KvwAhXwsosKHX2oD9MQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fjesus-portal.ru%2Flife%2Fnews%2Fne-umirat-za-rodinu-a-zhit-dlya-nee%2F&usg=AOvVaw2wF3Ge2ZPxQ9hS8tITT3Sd
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02.05.2021 21:33 Ответить
збройні формування РФ це збройні формування РФ, а не терористи. Ціла РФ - держава терористична.
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02.05.2021 12:59 Ответить
Вічна пам'ять захисникам нашої країни. А говнокомандувач згадав сьогодні про воїнів, які віддали своє життя для того, щоб ми могли відмічати, не "отмєчать" Великдень!
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02.05.2021 13:01 Ответить
Зная, что у террористов есть ПЗРК, отправили ещё один вертолет.
Из украинских источников нельзя узнать, откуда ПЗРК. Это огромный секрет.
Гиркин говорит, что из Краматорска.
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02.05.2021 14:36 Ответить
Стреляли "дуплетом", шансов уклониться практически не было...
Стреляли явно подготовленные оккупанты.
ПЗРК якобы захватили в технике, которую 16 апреля сдал батальон 25-й бригады. Так оно или нет до сих пор не ясно. Путята пишет, что правда, другие - враньё...
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03.05.2021 02:39 Ответить
Как тяжело осознавать, что погибли ребята из-за тварей конченных, безмозглых ублюдков которые еще вчера жилы с нами в одной стране, а сегодня ****, без какой-то малейшей ***** причины начали выплескивать желч и злобу на все украинское! Я до сих пор стараюсь найти причину и немогу, не понимаю: ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ ? Наверное они жили с этим, с той злобой, ненавистью, она та чернота **** спала где то у них внутри. Не может быть полумер в этой ситуации: или черное, или белое. Закрыть границы, поставить стену и послать на *** всю ту гниль вместе с рашай ********. И ****** их без разбору, так как ******* они под Зеленопольем, Волновахой. 7 лет мы всеми способами показываем что любим их ждем .... на Х_Я? Они смеються с нас, с Украины, с нашей мовы... Идите на Х_У твари.
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02.05.2021 14:37 Ответить
Верно на все 100500%!
7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС - Цензор.НЕТ 9632
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02.05.2021 21:39 Ответить
Під Ваше описання підпадають більшість теперішніх службовців сбу, поліції, майже усі прокурвори і судді.
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05.05.2021 11:40 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС - Цензор.НЕТ 9179
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02.05.2021 21:37 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ.
7 років тому в небі над Слов'янськом терористи збили два українські вертольоти Мі-24, - МВС - Цензор.НЕТ 7940
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03.05.2021 22:23 Ответить
 
 