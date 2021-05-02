7 лет назад в небе над Славянском террористы сбили два украинских вертолета Ми-24, - МВД

Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в небе над Славянском Донецкой области вооруженные формирования РФ сбили два украинских вертолета Ми-24 (бортовой номер "40 желтый" и "09 желтый"), из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ, которые выполняли боевую задачу по обеспечению воздушного патрулирования в районе города Славянск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Около 3 часов утра, ракетами, выпущенными террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса, был сбит вертолет "09 желтый". Командир экипажа Сергей Руденко дал возможность одному из членов экипажа покинуть вертолет и пытался спасти еще одного. Вертолет упал, и в нем начали взрываться боеприпасы. Майор Сергей Руденко и старший лейтенант Игорь Гришин погибли, раненый капитан Евгений Краснокутский был захвачен в плен подразделением российско-террористических войск (05 мая того же года он был освобожден из плена)", - следует из сообщения.

Отмечается также, что вертолет "40 желтый", под командованием Руслана Плоходько полетел на помощь. Около 4:40 он также был сбит российскими наемниками из ПЗРК. Вместе с командиром погибли члены экипажа вертолета Ми-24П ( "40 желтый") майор Александр Сабада и капитан Николай Топчий.

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За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Указом президента Украины от 20 июня 2014 года № 543/2014 орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награждены:

капитан Гришин Игорь Иванович;

подполковник Сабада Александр Борисович;

майор Топчий Николай Николаевич.

Указом президента Украины от 2 августа 2014 года № 631/2014 орденом Богдана Хмельницкого I степени награждены:

майор Краснокутский Евгений Алексеевич;

подполковник Руденко Сергей Сергеевич (посмертно);

подполковник Плоходько Руслан Владимирович (посмертно).