Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубых нарушений закона не зафиксировано, - МВД. ФОТО

По состоянию на 11:30 2 мая грубых нарушений закона и карантинных ограничений в ходе памятных мероприятий в Одессе не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Подчеркивается, что работу подразделений МВД, которые сегодня обеспечивают правопорядок в Одессе, координирует ситуационный центр.

"Для согласования действий силовых структур в его состав входят представители всех служб министерства. Ситуационный центр мониторит обстановку в местах собрания людей, на въездах и выездах города, к нему стекается вся информация об оперативной ситуации в регионе в целом. Основные силы и средства силовиков сегодня сосредоточены у Соборной площади, Куликового поля и в центральной части города. Также наряды правоохранителей выставлены у культовых сооружений, где проходят праздничные богослужения. Они проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных ограничений", - следует из сообщения.

Непосредственно на Куликовом поле работу правоохранителей координируют первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, глава полиции региона Олег Бех и руководители других силовых структур.





