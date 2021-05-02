Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубых нарушений закона не зафиксировано, - МВД. ФОТО
По состоянию на 11:30 2 мая грубых нарушений закона и карантинных ограничений в ходе памятных мероприятий в Одессе не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Подчеркивается, что работу подразделений МВД, которые сегодня обеспечивают правопорядок в Одессе, координирует ситуационный центр.
"Для согласования действий силовых структур в его состав входят представители всех служб министерства. Ситуационный центр мониторит обстановку в местах собрания людей, на въездах и выездах города, к нему стекается вся информация об оперативной ситуации в регионе в целом. Основные силы и средства силовиков сегодня сосредоточены у Соборной площади, Куликового поля и в центральной части города. Также наряды правоохранителей выставлены у культовых сооружений, где проходят праздничные богослужения. Они проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных ограничений", - следует из сообщения.
Непосредственно на Куликовом поле работу правоохранителей координируют первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, глава полиции региона Олег Бех и руководители других силовых структур.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ровно семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одесе, в ходе спровоцированной российскими спецслужбами попытки силового захвата власти - произошел трагический пожар, в котором сгорело 42 пророссийских сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Однако существует экспертное мнение, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то, которое для этого города готовила Россия…
Но обо всем по порядку: после захвата Крыма, Путин в апреле 2014 года, дал команду на вторжение диверсионных групп ГРУ/ФСБ в пограничные луганскую, донецкую и харьковскую области с целью провозглашения там марионеточных «народных» республик - для создания плацдарма, с которого планировалось расширение в дальнейшей российской агрессии вглубь Украины. Но закрепиться, используя эффект неожиданности, отсутствие боеспособных частей ВСУ и даже добробатов - созданные в России незаконные (террористические) военизированные формирования, сумели только в части донецкой и луганской областей.
В Харькове попытка силового захвата власти потерпела неудачу, хотя свезенные из соседних российских областей титушки, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить там ХНР. Однако министр МВД Аваков - не захотел отдавать Х#йлу (харьковский бренд) свой родной город и перехватил инициативу послав в Харьков единственный на то время лояльный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар» - который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепаратистов, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные из России гастролеры не сбежали за поребрик, а местные сепарские активисты укрылись в Л/ДНР.
Приблизительно в тоже время, в Днепропетровске, закаленный в рейдерских боях Беня Коломойский, увидев, как на Донбассе пропадают активы Ахметова - дерзко обозвав Путина шизофреником, зашугал местную русско-мировскую тусовку, не дав ватникам с российскими флагами и колорадскими лентами даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы попытаться объявить там очередную фейковую «народную» республику.
Однако России был мал интересен дотационный депрессивно-криминальный Донбасс, который в Кремле изначально собирались использовать как трамплин для захвата соседних промышленных областей, а если повезет, то и всей Украины. Поэтому, для того чтобы облегчить российским незаконным вооруженным формированиям, продвижение с этого плацдарма к Днепру и Киеву - Путин дал команду своим спецслужбам открыть против Украины второй фронт захватив на юге крупнейший в бывшем Союзе портовый комплекс, который находится в агломерации Одесса-Черноморск.
С этой целью в Одесу к началу мая, через Приднестровье, кураторы из ГРУ/ФСБ завезли достаточное количество агитаторов и боевиков, целью которых было: возбудить покусанных останкинским телевизором местных ватников и повести их на захват зданий органов власти с последующим объявлением марионеточной Одесской Народной Республики. После чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды из числа переодетых российских «миротворцев» и других наемников, оружие и боеприпасы (со времен СССР, в Приднестровье сохранились огромные воинские склады). А дальше по отработанному в Л/ДНР сценарию: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артиллерией, РСЗО, ПВО и прочим тяжелым оружием. Для обеспечения этих «гумконвоев» к началу весны, Россия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли, которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск». Присутствие в Крыму весной 2014 года, такого количества десантных кораблей - можно объяснить только планами развития российской агрессии в Одессу.
Главной целью захвата Одессы было стремление России оставить Украину без крупных морских портов (Мариуполь в то время уже был захвачен российскими вооружёнными формированиями и освобожден только к 13 июня), что поставило бы Украину в тяжелейшее экономическое положение, а главное отвлекло бы значительные силы ВСУ от Донбасса, что дало бы возможность России расширять свою агрессию с донецкого плацдарма, дальше до линии реки Днепр. Кроме того, после десантирования российских вооруженных формирований, Одесса - должна была стать плацдармом для атаки на соседние Николаев и Херсон, а в перспективе Винницу и Житомир, чтобы отрезать Киев от западной границы взяв его в блокаду.
Но по данным российских разведок, в отличие от Л/ДНР, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений формально необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому кураторами из ГРУ/ФСБ, было принято решение: сначала затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов украинцев - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных, колон, пророссийские боевики при полном попустительстве и даже под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают шесть мирных демонстрантов, и ранят множество случайных прохожих. Однако российские организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели значительный опыт уличных боев с вооруженными отрядами «Беркута» - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы обратили в бегство и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, и преследуя их вышли к Куликовому полю - где находился их палаточный городок и штаб. Остатки пророссийских боевиков - забаррикадировались внутри дома профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать сверху «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном из верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара, в котором и погибли 42 сепаратиста, многие из которых имела паспорта России и Приднестровья.
Реагируя на попытку захвата власти, из Киева направили в Одессу нового губернатора, который: закрыл границу с Молдовой и разогнал скупленное спецслужбами России руководство областных и городских МВД, СБУ и прокуратуры - в результате чего пророссийские боевики остались без пополнения из Приднестровья и ментовской «крыши».
Таким образом после трагедии 2 мая, разжигаемое Россией сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Потерпевшие поражение в уличных потасовках, местные колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, присланное из-за поребрика руководство и местный актив сбежали через Приднестровье в Россию, большая часть оболваненных рядовых членов, очнулась от российской зомбо-пропаганды и потеряла интерес к русско-мировским акциям, а особо упоротое меньшинство затаились в глубоком подполье, не помышляя более о штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики.
Анализ событий 2 мая 2014 года показывает: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей.
P.S. А теперь представьте - если бы в Донецке, в том же 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Гиви, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и они там нарушив правила пожарной безопасности сгорели… …тогда, сегодня в 2021 году: донецкий аэропорт выполняет рейсы в Вену, Дубай, Анталью, «Шахтер» принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, ремонтируются дороги, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 13 000 НАШИХ СОГРАЖДАН ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
Одесса послала путина на...
На север от Черного моря.
У Черного моря.
Далі вже забув.
Трохи почекаємо поки одесчани поназакусюються до виникнення питання,
- ТЫ ХТО ТАКОЙ И ШО ТУТА ДЕЛАЕШЬ?
А чего извиняешься? Этот вопрос - попытка подкатить к девушке?
Снмать двушку надо не вопросом, а предложением составить компанию в ресторане
https://www.youtube.com/watch?v=nb1HY8xqG08
https://www.youtube.com/watch?v=dyWWwHBljJw
Слава Героям освободившим Одессу!