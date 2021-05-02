Ночью в Киеве на Дарнице около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие. ФОТО
В ночь на воскресенье, 2 мая, в Дарницком районе Киева произошла массовая драка с поножовщиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Как отмечается, всего дрались около 15 человек из разных компаний.
В итоге одного человека госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному человеку со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.
Известно, что большинство участников драки находились в состоянии алкогольного опьянения. У всех из них своя версия случившегося.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, детали уточняются.
Топ комментарии
+16 Ольга Мирна #481827
показать весь комментарий02.05.2021 14:16
+11 Неактивіст
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+7 Топ Ган
показать весь комментарий02.05.2021 14:22
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Это "понаехавшие" рагулины-урки, донецко-криворожская гопота срет.
Загадили Киев, шантрапа-люмпен.
Недаром мы её называли Дырницей... *)
Девчуня моя со Старой Дарницы грит: Ко мне не езди -- побьют наши жлобы. А я к тебе на Отрадный сама буду приезжать -- у вас можно спокойно по улице погулять и в кино сходить без драки... ...нам тогда по 16 лет было -- 1976 год.
Так шо -- ты прав! -- Дырница -- ...вотчина привозных киевлян...*)
йо-хо-хо и бутыль корвалола...