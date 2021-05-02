Ночью в Киеве на Дарнице около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие. ФОТО

В ночь на воскресенье, 2 мая, в Дарницком районе Киева произошла массовая драка с поножовщиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Как отмечается, всего дрались около 15 человек из разных компаний.

В итоге одного человека госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному человеку со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.

Известно, что большинство участников драки находились в состоянии алкогольного опьянения. У всех из них своя версия случившегося.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, детали уточняются.

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