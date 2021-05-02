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Ночью в Киеве на Дарнице около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие. ФОТО

В ночь на воскресенье, 2 мая, в Дарницком районе Киева произошла массовая драка с поножовщиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Как отмечается, всего дрались около 15 человек из разных компаний.

В итоге одного человека госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному человеку со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.

Известно, что большинство участников драки находились в состоянии алкогольного опьянения. У всех из них своя версия случившегося.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, детали уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Требую продолжения банкета!": "Слуга народа" Арсенюк устроил драку в черкасском ресторане, - Луценко

Ночью в Киеве на Дарнице около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие 01
Ночью в Киеве на Дарнице около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие 02
Ночью в Киеве на Дарнице около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие 03

Автор: 

драка (2020) Киев (25521)


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Топ комментарии
+16
НА Даринице??
Это "понаехавшие" рагулины-урки, донецко-криворожская гопота срет.
Загадили Киев, шантрапа-люмпен.
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02.05.2021 14:16
+11
Очередь святить пасочки не поделили видимо.
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02.05.2021 14:16
+7
...и конкурсы интересные (с)
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02.05.2021 14:22
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НА Даринице??
Это "понаехавшие" рагулины-урки, донецко-криворожская гопота срет.
Загадили Киев, шантрапа-люмпен.
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02.05.2021 14:16 Ответить
ви праві, на печерську і подолі виключно англ/франц аристократія)
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02.05.2021 14:33 Ответить
Та місцевість завжди була маргінальною. Чим ближче до Привокзальної - тим гірше.
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02.05.2021 14:38 Ответить
Никогда в контексте района города не употребляется "В".
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02.05.2021 14:38 Ответить
никогда не говори никогда, Дарница в Киеве исключение из правил
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02.05.2021 14:49 Ответить
Троещина, Подол ...
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02.05.2021 19:28 Ответить
Очередь святить пасочки не поделили видимо.
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02.05.2021 14:16 Ответить
на праздник в весёлых масках бланжей по глазами
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02.05.2021 14:16 Ответить
...и конкурсы интересные (с)
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02.05.2021 14:22 Ответить
Дарница всегда была гиблым местом -- ещё в 70-е. ...типа Донбаса на Украине...
Недаром мы её называли Дырницей... *)
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02.05.2021 14:23 Ответить
Не звизди! Да, криминала хватало, но беспределов никогда не было. "Залётным" доставалось по полной, от чего и боялись лезть "со своим уставом".
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02.05.2021 17:10 Ответить
-- вот именно...

Девчуня моя со Старой Дарницы грит: Ко мне не езди -- побьют наши жлобы. А я к тебе на Отрадный сама буду приезжать -- у вас можно спокойно по улице погулять и в кино сходить без драки... ...нам тогда по 16 лет было -- 1976 год.
Так шо -- ты прав! -- Дырница -- ...вотчина привозных киевлян...*)
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02.05.2021 17:18 Ответить
ха-ха...пролетарский р-н столицы, драки постоянные, пьянь - рвань- гопота вся там!))...с борщагами всегда соревновались по мордобою ..
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02.05.2021 22:32 Ответить
Борщага - інтеллігентнєйшій район Києва, так шо паапрашу..
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03.05.2021 19:59 Ответить
Праздничные трупы ведут свой счёт, а сегодняшний вечер и ночь походу также будут нескукчными.
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02.05.2021 14:24 Ответить
нужно еще короткостволы разрешть всем. с 18 лет.
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02.05.2021 14:29 Ответить
ну у гопоты короткоствол найдется без проблем и без разрешения, а бараньему стаду желательно даже роги поспиливать, чтоб и бодаться не было чем
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02.05.2021 14:53 Ответить
та не ,я за то что бы каждому по совершеннолетию волыну и разрешение на нее выдавали. порядок в стране сразу будет. не сомневайтесь
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02.05.2021 14:55 Ответить
а що повинні бути виключно у мажорів? До таких порядків звик?
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03.05.2021 20:00 Ответить
я за то что бы в стране работали закон и суды а не закон джунглей
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04.05.2021 00:19 Ответить
лучше гранаты, это эффективнее. и эффектнее.
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02.05.2021 20:16 Ответить
христианские и совковые праздники всегда разлагали нашу Русь-Украину...
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02.05.2021 14:42 Ответить
Кто участвовал в поножовщине чтят другую веру...
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02.05.2021 14:53 Ответить
сомневаюсь...
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02.05.2021 15:39 Ответить
только не на Дарнице, а в Дарнице, т.к. Дарница не была Киевом до 1920-х гг., а была самостоятельным пригородом
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02.05.2021 14:47 Ответить
Борщага і Троєщина теж були селами (а частина Трої і досі є), але ніхто не каже в Борщазі чи в Троєщині!
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02.05.2021 15:51 Ответить
тому що Троєщина залишилась селом напроти масива Троєщина, а Дарниця співпадає з колишнім містечком.. є ще виключення з правил у Києві: в Конча-Заспі, в Пуще (в Пуще-Водице)
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02.05.2021 16:03 Ответить
Ну я весь час казав в Конча-Заспі і в Пущі, але на Дарниці (на Дарниці навіть родичі жили і теж казали на Дарниці)...
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02.05.2021 16:44 Ответить
завжди казали в Дарниці, у Дарниці і зараз кажуть
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02.05.2021 16:52 Ответить
ніхто так не каже
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03.05.2021 20:01 Ответить
ще раз! в Дарнице! всі так кажуть і я так завджи казав!... не тринди мені киянину!
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04.05.2021 08:44 Ответить
тобто, якщо ти скажеш я живу в Борщаговці, це значить, що не на Борщазі ти живещ, а напроти у селі Софіївська Борщаговка
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02.05.2021 16:12 Ответить
Тут згоден, ну або в Петропавлівській... Але Сирець, Куренівка, Нивки - це все села раніше були... І кажуть НА СИрці, НА Нивках...
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02.05.2021 16:36 Ответить
тому що їх вже давно не існує і ці всі села давно вже Київська територія і злилися з київськими кварталами, так, ще існує Петропавлівська Борщагівка, але Микільскої вже не існує, вона стала Південною Борщагою, тобто Борщагівка ще не зовсім зникла, а Пуща-Водиця наприклад, хоч і входить до Подільського району Києва, але розташована відірвано від міських кварталів Києва, за лісом і в лісі, курортне окреме селище так і залишилось
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02.05.2021 16:49 Ответить
щодо Куренівки, до речі, вона не була окремим селом, вона буда міською околицею Києва, де стояли просто хаотично козацькі курені на межі міста, до складу міста ця територія увійшла під новою назвою Куренівка в 1833
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02.05.2021 17:01 Ответить
а Дарниця ще була не просто селом, а окремим містом, якого вже не їснує.... наприклад, якщо у 2030 році м. Бровари увійде у Київську міську межу і стане новим районом Києва, і ти там живеш, то де ти станеш жити, на Броварах?.. ні, не думаю... так і залишиться у Броварах, в Броварському районі
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02.05.2021 16:25 Ответить
Тогда уже "не районе на Дарнице скуплялись в магазе".
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02.05.2021 14:52 Ответить
15 человек на сундук мертвеца,
йо-хо-хо и бутыль корвалола...
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02.05.2021 15:25 Ответить
Занимались активным спортом. Не то, что некоторые политические эксперты-дрыщи. Спорт-это жизнь. Христос воскресе!
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02.05.2021 16:43 Ответить
Угу. активно резались в очко
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02.05.2021 18:20 Ответить
Це в районі Дарницького жд вокзалу, на вулиці Російській. Там публіка специфічна.
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02.05.2021 17:05 Ответить
Говорят, Киев - культурная столица.. Ну, и пусть говорят.. Нам своё делать
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02.05.2021 18:21 Ответить
нужно было каждому по пЭстолЭту купить в телеграме, быстрей бы закончилось
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03.05.2021 10:05 Ответить
 
 