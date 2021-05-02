Билецкий: РФ не ждет в Одессе ничего, кроме гробов. ФОТОрепортаж

Одесса была, есть и останется украинской, несмотря на все попытки России дестабилизировать ситуацию.

Об этом заявил лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время выступления в Одессе по случаю Марша защитников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

По словам Билецкого, 2 мая - лакмусовая бумажка гражданина Украины.

"В этот день Одесса осталась ключом к нашей стране. И в этот день мы должны вспомнить в первую очередь наших павших и отдать им честь. Мы должны вспомнить ту победу, которую получили обычные мирные люди для всей Украины. Мы должны сказать простые слова северным соседям, которые мечтают вернуть Одессу: вас здесь не ждет ничего, кроме гробов. Одесса была украинской, является украинской и украинской останется", - отметил Билецкий.

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Марш защитников был организован Нацкорпусом и посвящен годовщине событий 2 мая 2014 года, когда в Одессе произошли столкновения между проукраинскими силами и пророссийскими активистами.







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