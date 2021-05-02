Билецкий: РФ не ждет в Одессе ничего, кроме гробов. ФОТОрепортаж
Одесса была, есть и останется украинской, несмотря на все попытки России дестабилизировать ситуацию.
Об этом заявил лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время выступления в Одессе по случаю Марша защитников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.
По словам Билецкого, 2 мая - лакмусовая бумажка гражданина Украины.
"В этот день Одесса осталась ключом к нашей стране. И в этот день мы должны вспомнить в первую очередь наших павших и отдать им честь. Мы должны вспомнить ту победу, которую получили обычные мирные люди для всей Украины. Мы должны сказать простые слова северным соседям, которые мечтают вернуть Одессу: вас здесь не ждет ничего, кроме гробов. Одесса была украинской, является украинской и украинской останется", - отметил Билецкий.
Марш защитников был организован Нацкорпусом и посвящен годовщине событий 2 мая 2014 года, когда в Одессе произошли столкновения между проукраинскими силами и пророссийскими активистами.
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Дань Орде вы перестали платить лишь в 1700-м году, а до этого встречали Ханского представителя на Поклонной горе, на коленях и без головного убора, а встретив шли возле его коня, держась за стремя. То есть еще и Петр I платил дань Орде и встречал ханского посланника на коленях, возможно потому потом и перенес свою столицу на берега Невы.
Вы можете показать хотя бы пяток фотографий с Куликова поля, с останками вооружения, костями погибших воинов? Бросьте, даже ваши археологи еще при Ельцине признали, что на Куликовом поле не было боев даже в годы Второй мировой, а уж материальных свидетельств битвы 1380-го года вообще никаких. Это я про Московию.
А Русь, со столицей в Киеве, перестала платить дань Орде в 1271-м году, так что не перекручивайте факты.
Знову рассєянські брехливі казки.)) Яке поле? Це були внутрішні ординське розбірки, москальский улус підтримував одну з сторін конфлікту.))
Потім від нащадків тих з ординців, що втекли у Литву народилась майбутня матір московського сцарька вані грознага.
Ставка хана пєрєєхала в масковскій крємль...
це тобі, недолугому та безграмотному дурню стверджує цілий рассєянський академік Пивоваров, та й не тільки він.
Смотрите "Юрий Пивоваров - Хан переехал в Кремль" на YouTube
https://youtu.be/MgOz3f1NJw
Этот замечательный академик довольно ясно объяснил природу и тип рассєянскай власти. Это невообразимо далеко от того что под властью понимается в мире, Западной Европе, в Украине. (Лекция академика РАН Юрия Пивоварова, студентам МГУ).
Вивчайте історію краще,головне не з кацапських брехливих джерел.
Та й вивчаючи історію можна приплисти , що національно-визвольна війна 1648-1654 років почалась , як громадянська війна між українцями за участю польської шляхти на стороні Вишневецького . І тільки з квітня1649 вона стала війною проти польської корони. Некошерно це.
Суворов захоплював для РІ нові землі, но не було жлдної війни , де він когось визволяв.
Люба імперія будується за рахунок народів, які були раніше до неї приєднані. РІ не виключення. Тому українці, яких приблизно 25% населення РІ на 1913 рік мають повне право на частину здобутків цієї імперії. Тим більше що причорномор'я було заселено тими ж самими українцями на 65-90% в залежності від місцевості. Ми ж не претендуємо на Сахалін чи Хабаровський край.
Та й Гетьманщина була дещо більшою - київське лівобережжя, Біла Церква, майже повністю ******* Чернігівська і Полтавська області, більшість Сумської та частина Харківської, Черкаської та Дніпропетровської областей. І частинка Запорізької . Не зовсім половина київської.
Росія і РІ - це не одне і те ж. Росія це найбільша і титульна частина РІ, але все ж частина.
як можна пояснити твою очевидну брехню,бо Гетьманщина колись це зовсім не половина сьогоднішньої Київської області? лише твоєю дурістю, або свідомим перекручуванням фактів...
по стерненко и галичине согласен.
В якому ж ?
От саме Білецький являється цуциком авакова. Разом з ним вони притащили в Азов російського неонациста і вбивцю, якого покривала гебня.
Обожаю, когда люди, не явившиеся а войну, рассуждают кто у кого в цуцыках ходит. Это не о вас, а о местных "мужчинах".
всюди італійськи призвіща висять! А то ми рюсскіє все построили!
Канави цілком достатньо.
И ничего, всем плевать, бабы ишчо нарожаютЬ...а сожженные заживо дети в других рассеянских ******,в кемеровской кинотеатре?
А чуть ли не ежемесячные пожары в домах престарелых по всей паРаше, где немощные старики горят десятками и сотнями? Всем ********** плевать, кроме родных сожженых ими заживо...
А здесь спровоцированная ими же и их подручными в Украине, в одесском доме профсоюзов трагедия вот уже который год им просто жить не даёт, крокодильи слезы и лживые завывания,страдания и стенания ватной говно-массы слышны вначале мая из каждого кацапо-ордынского зомбо-ящика...мрази рашистские.
пожаліти кацапських бандюків які згоріли в будинку Профспілок.Хвилину мовчання
навить об'явив тварюка продажна! Причина пожежи- типове расіянське рукожопіє!!!
Просто напомню… 2 мая 2014 в Одессе, примерно в 16 часов украинская колонна столкнулись с толпой пророссийских боевиков, которых специально направили для провокации столкновений и картинки в российских СМИ… Тот день был футбольным в Одессе, а где много людей там проще всего устроить провокацию… Организатором провокаций и нападения на украинских активистов был гражданин России - Алексей Фоминов… «Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ, военный, командир незаконно созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования - ОБрОН «Одесса», обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей. Этот Фоминов и был комендантом Куликова Поля»… Понаехавшие российские провокаторы не учли то, насколько Одесса проукраинский город… Когда на демонстрантов начали лететь камни и бутылки, Игорь Иванов вместе со своим товарищем Сергеем Стерненко и другими патриотами Украины, без оружия, камней и прочей ерунды, вышли на встречу боевикам... Именно тогда прозвучал первый выстрел… Пуля калибра 5,45 мм стала для Игоря Иванова смертельной… Стрелявшим и обвиняемым в убийстве оказался Виталий Будько, который позже получил убежище в России. Вот именно убийство украинского патриота Игоря Иванова и спровоцировало демонстрантов на разгром Куликова Поля с ещё хужими последствиями… Такой был ответ украинской Одессы на провокацию России… «Русский мир» в Одессе был уничтожен именно 2 мая 2014 года… ОДЕССА - УКРАИНА… И если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк и Луганск… ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
https://www.obozrevatel.com/ukr/odesa/details/rebernya-v-odesi-potrapila-v-skandal-cherez-posteri-pro-ponaihavshih-i-movu.htm В Одесі ресторан відомої львівської мережі потрапив у скандал через постери про "понаїхавших" і мову.