В Турции за год построили новый завод по производству боеприпасов. ФОТОрепортаж

Турция завершила строительство нового завода по производству взрывчатых веществ MKEK Barutsan.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express, открыл предприятие лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным издания, предприятие может производить боеприпасы и оружие всех калибров от 5,56 мм до 203 мм. Годовая производственная мощность - 200 тонн. Завод расположен на площади 4 584 квадратных метра. Его построили за 12 месяцев благодаря инвестициям объемом в 25 млн долларов.

"За такой короткий период времени, как год, этот объект был создан с использованием полностью отечественного оборудования, национальных технологий и метода частно-государственного сотрудничества. Мы больше ни от кого не будем зависеть относительно наших боеприпасов, взрывчатых веществ боеголовок, ракет и авиационных бомб. Благодаря открытому предприятию мы, Турция, достигли высшей лиги по производству взрывчатых веществ нового поколения. Ракетные боеголовки, пиротехнические материалы, гексоген, октоген, компоненты, используемые в качестве сырья в композитном ракетном топливе, будут производиться на производственной линии, которая на 100% создана национальными предприятиями", - сообщил Эрдоган.

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