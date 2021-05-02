В Турции за год построили новый завод по производству боеприпасов. ФОТОрепортаж
Турция завершила строительство нового завода по производству взрывчатых веществ MKEK Barutsan.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express, открыл предприятие лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По данным издания, предприятие может производить боеприпасы и оружие всех калибров от 5,56 мм до 203 мм. Годовая производственная мощность - 200 тонн. Завод расположен на площади 4 584 квадратных метра. Его построили за 12 месяцев благодаря инвестициям объемом в 25 млн долларов.
"За такой короткий период времени, как год, этот объект был создан с использованием полностью отечественного оборудования, национальных технологий и метода частно-государственного сотрудничества. Мы больше ни от кого не будем зависеть относительно наших боеприпасов, взрывчатых веществ боеголовок, ракет и авиационных бомб. Благодаря открытому предприятию мы, Турция, достигли высшей лиги по производству взрывчатых веществ нового поколения. Ракетные боеголовки, пиротехнические материалы, гексоген, октоген, компоненты, используемые в качестве сырья в композитном ракетном топливе, будут производиться на производственной линии, которая на 100% создана национальными предприятиями", - сообщил Эрдоган.
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Справа вашого сивочолого гнія в надійних руках. Його наступники крадуть так, що йому тільки залишається кусати лікті.
Обирали "аби не Порошенко" - це не наступники, а "чесні і непорочні нові ліца"!
недостроеннаянедограбленная страна. Аффилированные во власть враги, всеми силами будут упираться в то, чтоб мы оставались беспомощными перед постоянными угрозами из-за поребрика. Это условия для их всемерного процветания в Украине. Они будут получать на это деньги из рф, и дерибанить бюджеты у нас (не считая "достойных" зарплат). Мелкосочие зеленые сексоты, заполонившие сейчас своими тщедушными политическими эмбрионами тельцами пространство реальной власти, палец о палец не ударят, чтоб наша страна стала сильнее и красивее. Для говнозеленого фона, - это прекрасная новость!
Всех специалистов Луганского патронного завода эвакуировали в начале войны. Игоря Смешко послушайте, он называл предприятия, которые и взрывчатку, и капсюли делает и которые гильзы делать могут.
А высокоточный "Квітнік" на Луне сделали?
Беда в том что % ********* во власти зашкаливает - ну как так без нас начальников будут делать снаряди, гдеж ми харчеваться будем, з что я внуку новий мерс куплю на днюху
На днях прошла новость, что Турция построила патронный завод, 25 миллионов долларов.
Деньги смешные, 2 километра решетиловской трассы.
И все всколыхнулись, а мы, а мы?
Мы нет.
У нас никогда не будет патронного завода, вообще ни одного государственного завода больше не будет.
И дело вовсе не в том, что покупать боеприпасы за границей, с пятикратной наценкой намного интересней, чем производить их тут, нет.
Представьте себе, как это, очень утрированно, было бы в Советском Союзе.
Решили в Совмине, ткнули пальцем в карту, тут будет завод.
Такой то.
И всё завертелось, смежники разобрали свои задачи, нарезали сроки и поехали.
Худо, бедно, со срывами планов, но каждый сделал свой кусок и они склеились в единое целое.
Представьте современную Европу или США.
Я не специалист, но полагаю, что в целом где то так:
Есть нормы, есть правила стандарты, все параметры, всё стоит денег, бюджеты выделены, деньги оплачены, нормы соблюдены.
Завод построен.
Как у нас.
Приняли решение строить.
Три года пиарились, ходили по всем эфирам, созывали форумы, конференции, советы реформ.
С пятого раза выделили бюджетные деньги, половину из них забрали тут же, четверть потом.
И...
И все.
И все, потому что каждое смежное ведомство, каждое министерство, каждый держатель трубы, воды, линии электро передач, разрешений и лицензирования, выделения и отвода земли, в самом лучшем случае плевать хотел на все заводы мира, ему это не нужно.
А в худшем, решил, что это его шанс выжать из бюджетных денег свою мечту.
И ему никто не указ вообще.
А через 7 месяцев выяснилось, что тендера идут по 90 дней, а потом их результаты обжаловали и отменили, а потом закончился год, деньги на следующий перенести никак нельзя, и их забрали, как неосвоенные.
А потом надо снова с пятого раза вносить их в бюджет.
И так до без конца.
Не верите?
На впп Днепровского аэропорта в декабре выделили 1,4 миллиарда.
И ничерта.
Ноль, голое поле и три трактора, по чайной ложке, конь не валялся.
А уже май.
5/12х года.
Мееедлееенноооо идут согласования.
И крайних нет, и никогда не будет, да и зачем они нужны, если нужен завод, аэропорт, а не крайние?
Не будет завода.
Его может, с горем пополам, если из шкуры вон вылезет, построить местная власть.
Центральная уже никогда.
Справа у тому, що інфантили усе "роблять" легким порухом руки. Вірніше нічого не роблять, тільки триндять ... Нічого особистого.
Не задрачуйтесь ви так - пиво є футбол буде юлькавкралавсьо слава Україні!!!
ги - ги...
Кто имел удовольствие побывать под Градом, тот поймет что это за фейерверк.
Есть СИСТЕМА охраны, обороны и организации противодиверсионной борьбы при охране военных объектов. Вы с такими системами знакомы, или вам прочесть лекцию, на пару часов?
Я даже не инкриминирую действия руководителя Генштаба как "преступная халатность". В его действиях я вижу признаки статьи 111 ККУ (Измена Родине). Потому как ЗНАЮ.
https://interfax.com.ua/news/economic/632430.html Шостка
Производство НЕ боеприпасов, а детонаторов и взрывателей.
Два завода.
Один, только пороха и смеси ВВ.
Второй, детонаторы и взрыватели.
Никакого изготовления, полноценного боеприпасов там не было.
Кстати, станки Турции, для патронного завода, сделала и поставила как раз Украина (во время войны с РФ)!!!
1 трясця його матері рік !!!
У мене все.
https://censor.net/ru/comments/locate/3263356/0192145a-17b6-7054-86ef-11aca9677b16