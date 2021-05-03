РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11811 посетитель онлайн
Новости Фото
13 726 125

В Берегово расклеили антивенгерские листовки провокационного характера. Полиция начала расследование. ФОТОрепортаж

Полиция расследует факт нарушения равноправия граждан в Закарпатье, после того как в городе Берегово неизвестные расклеили листовки провокационного характера. СМИ обращают внимание на ошибки в листовках, что, по их мнению, может свидетельствовать об иностранном следе в данной провокации.

"2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - сообщает полиция Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины – "нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств

Полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.

На листовках, сделанных на желто-голубом фоне, написан антивенгерский текст с угрозами. 

Вместе с тем, местные СМИ обнародовали фото расклеенных листовок и обратили внимание на наличие в них ошибок, что, по мнению СМИ, может свидетельствовать о возможном иностранном следе в данной провокации. СМИ напоминают о поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде, который совершили граждане Польши. В ходе судебных заседаний они назвали заказчиком Мануэля Оксенрайтера, который работает в офисе депутата популистской, праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркуса Фронмайера и является редактором ультраправого издания "Zuerst!".

В Берегово расклеили антивенгерские листовки провокационного характера. Полиция начала расследование 01
В Берегово расклеили антивенгерские листовки провокационного характера. Полиция начала расследование 02
В Берегово расклеили антивенгерские листовки провокационного характера. Полиция начала расследование 03
В Берегово расклеили антивенгерские листовки провокационного характера. Полиция начала расследование 04

Напомним, в ночь на 4 февраля 2018 года в Ужгороде в здание Общества венгерской культуры неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. В союзе венгров сочли, что произошедшее может быть провокацией.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ранее информировал, что поджог офиса ОВЗК в начале февраля прошлого года совершили двое граждан Польши: житель Кракова Адриан Марглевский и житель города Быдгощ Томаш Шимковяк.

Автор: 

листовки (97) Нацполиция (16463) провокация (1460) нацменьшинства (231) Закарпатская область (2585)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
Кацапня всё не уймется. Ну что за твари.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:24
+28
Знову москалі помилки в українській мові наробили.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:29
+22
я не я и рожа не мояВ Берегово расклеили антивенгерские листовки провокационного характера. Полиция начала расследование - Цензор.НЕТ 6645
показать весь комментарий
03.05.2021 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так, Лубянка втратила кваліфікацію. Такі граматичні помилки робити в провокаційних плакатах - дніще. Петров і Баширов стали корегувальниками текстів?
показать весь комментарий
03.05.2021 11:20 Ответить
...ахтунг!...руцке провокаторов стиль, ошибки в тексте!
показать весь комментарий
03.05.2021 11:22 Ответить
йой що це фігня то що націоналісти зі Львова приїхали та розвісили листівки ?))
дебіди провокатори з ФСБ хоч би місцевий діалект врахували чи що
показать весь комментарий
03.05.2021 11:22 Ответить
Кацапня, як завжди, діє своїми недолугими методами. Але й тут косячить.
показать весь комментарий
03.05.2021 11:26 Ответить
Тупая кацапня по русски грамотно писать не умеет, что там говорить за другие языки😁😁😁😁
показать весь комментарий
03.05.2021 11:35 Ответить
И в стилистическом плане в Украине не используется понятие "на ножі". Это чисто мокшанское. Палятся свинособаки! Для этого им, лишнехромосомным, Украина и нужна, что бы хоть что-то по-людски делать. *********.
показать весь комментарий
03.05.2021 11:59 Ответить
Це все зробила влада (СН + ОП) до приїзду Тищенка ("наводящого порядок" на митниці). Щоб він заставив митника кричати "мадяри нам друзі!", а президента зі своїми блюдолизами показати "білими і пушистими" на фоні ненависних націоналістів і бандерівців (та і нацистів, - чаво уж там...). Примітивні хробаки.
показать весь комментарий
03.05.2021 12:05 Ответить
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 3595
показать весь комментарий
03.05.2021 12:11 Ответить
Провокации тупых русских.
показать весь комментарий
03.05.2021 12:12 Ответить
50 на 50,возможно и сами мадьяры..
показать весь комментарий
03.05.2021 13:45 Ответить
Шо там, снова ***** с ********** шалят
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 8683
показать весь комментарий
03.05.2021 12:26 Ответить
У Береговому розклеїли антиугорські листівки провокаційного характеру. Поліція почала розслідування - Цензор.НЕТ 7348
показать весь комментарий
03.05.2021 12:27 Ответить
цветная печать на самоклейке формата А3 ... интересно, это в Берегове такая типография или завезли
показать весь комментарий
03.05.2021 12:28 Ответить
Писали і писатимуть, палили і палитимуть, руйнували і руйнуватимуть - допоки всяким Васькам Бриндзовичам не роздавлять яйця в підвалах берегівського СБУ. Уявіть собі, аж від 29.12.2020р. з цим мадярсько-московським резидентом всі причетні грають цюці-бабці - трохи насипали форинтів чи рубликів попустили, прожерли валюту знову яйка затискають. І пох їм український інтерес - головне бабло і інструмент тиску на шуфричів, смердчуків, балог. Но бухгалтера з лубянки скинули їхні косточки со счетов бальшой ігри. Краще за пару соток еуро купити якихось руді і штефана. Або баширов сам приїде і в місцевому інтернет кафе на здачу від палєнкі роздрукує.
показать весь комментарий
03.05.2021 12:44 Ответить
Однозначно москалі розклеїли...
показать весь комментарий
03.05.2021 15:13 Ответить
Або москалі, або промоскалі-мертвечуки (що найвірогідніше), або "корисні ідіоти".
показать весь комментарий
04.05.2021 17:55 Ответить
расследует факт нарушения равноправия граждан в Закарпатье, Источник: https://censor.net/ru/p3263374

показать весь комментарий
03.05.2021 21:29 Ответить
"Давно блатных мы песен не слыхали." Напевно самі і вішали ті папірці. Бо якже забули про наших українських громадян цієї національності. Ми почитали. Ніяких вражень. Ніяких почуттів.
показать весь комментарий
03.05.2021 22:50 Ответить
та коли ж ви запам'ятаєте ? Москалів - на ножі , Комуняк - на гиляку, Мад'ярів -у прірву .
показать весь комментарий
03.05.2021 23:28 Ответить
Коли у 90-х була заваруха з ПМР, то був слоган "Москалей за Днестр, жидов в Днестр"
показать весь комментарий
04.05.2021 06:44 Ответить
Неправильно поставлений мякий знак в слові , свідчить про те , що провокації друкували на Московії , ну а розклеювали вже їхні прихвостні , місцеві шуфричі , ківи ,медведчуки ті інші рабіновичі . Такою хірньою тільки московити займаються . Тероризм і провокації ніхто крім уряду РФ більше не фінансує .
показать весь комментарий
04.05.2021 11:11 Ответить
У вас слово «мякий» без апострофа, такое может писать только провокатор из Москвы!
показать весь комментарий
05.05.2021 10:48 Ответить
У КГБ россии кризис жанра.
показать весь комментарий
04.05.2021 13:10 Ответить
Кацапня досі не знає що таке апостроф. Це добре.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 