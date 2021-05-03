Пьяный водитель наехал на пешеходов на Донетчине, погиб 45-летний мужчина, травмированы двое детей, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 1 мая в Донецкой области, в результате которого погиб 45-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Подчеркивается, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что 1 мая 2021 года, около 19:30, 23-летний житель Покровска, находясь за рулем автомобиля марки "Geely" в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине", - следует из сообщения.

Кроме этого, сообщается, что в результате ДТП 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней - тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы.

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