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Пьяный водитель наехал на пешеходов на Донетчине, погиб 45-летний мужчина, травмированы двое детей, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 1 мая в Донецкой области, в результате которого погиб 45-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Подчеркивается, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что 1 мая 2021 года, около 19:30, 23-летний житель Покровска, находясь за рулем автомобиля марки "Geely" в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине", - следует из сообщения.

Кроме этого, сообщается, что в результате ДТП 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней - тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы.

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Пьяный водитель наехал на пешеходов на Донетчине, погиб 45-летний мужчина, травмированы двое детей, - прокуратура 01
Пьяный водитель наехал на пешеходов на Донетчине, погиб 45-летний мужчина, травмированы двое детей, - прокуратура 02

Автор: 

ДТП (7673) прокуратура (5011) Донецкая область (9629)


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На Донетчине?
Твари.
Давят людей машинами!
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03.05.2021 16:16 Ответить
Тех, кто садится пьяными за руль, надо убивать на месте, иначе такая мразь убьет не виновного человека. И пусть все правозащитники идут на х..!!!
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03.05.2021 16:19 Ответить
Напужали штрафами?А водилы меньше пить не стали.
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03.05.2021 17:02 Ответить
рузкий мир он такой
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04.05.2021 16:36 Ответить
Треба заборонити вживання алкоголю і все стане добре
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03.05.2021 19:42 Ответить
Аллах Акбар...
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03.05.2021 21:03 Ответить
Воистину Акбар
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04.05.2021 08:39 Ответить
Так шо там усилинные меры, не работают как видно? Или усиление финансовой ответственности нацелено было не туда?
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03.05.2021 21:02 Ответить
 
 