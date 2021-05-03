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Аварийный мост через Западный Буг обрушился на Львовщине, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО

В Каменка-Бугском районе Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг. Из-за инцидента движение по дороге заблокировано, однако пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовской области.

Сообщение об обвале моста поступило 3 мая в 19:35. Происшествие случилось на дороге Львов-Радехов-Луцк.

Аварийный мост через Западный Буг обрушился на Львовщине, пострадавших нет, - ГСЧС 01
Аварийный мост через Западный Буг обрушился на Львовщине, пострадавших нет, - ГСЧС 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обвалившийся в 2019 мост через реку Серет на Тернопольщине восстановят в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж

Пресс-секретарь Службы автомобильных дорог Львовской области Оксана Богуш сообщила местному изданию ZAXID.NET, что этот мост планировали ремонтировать в 2021 году - там была комиссия, которая обнаружила, что он находится в аварийном состоянии.

Также в Службе рассказали, что на мосту было ограничено движение грузовиков, однако его часто игнорировали.

Автор: 

мост (1027) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) ГСЧС (4965) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+33
Володимир Омелян
У рамках Великого Будівництва втомився і впав міст, який є частиною траси Львів-Луцьк
Через це проїзд цією трасою заблокований.
Кожного разу, коли розповідають про мега проекти і готовність виділити 10 млрд грн на один міст, щоб потім з помпою, стрічками і оркестрами його відкрити - треба пам'ятати, що в Україні більше 16 000 мостів, понад половина яких потребує невідкладного капітального ремонту.

Тому краще менше піаритися, брехати і красти, а більше працювати.
За ті гроші, які Укравтодор викинув на медійну компанію за останні два роки - можна було легко відбудувати декілька додаткових мостів.
А за ті гроші, які «зникли» у 2020 - можна було додатково відремонтувати ще мінімум 5000 км і декілька сотень таких мостів.
Але вирішили народити одного доларового мільярдера і декілька гривневих натомість.
Замість вакцин для усіх людей, через асфальт витягнути гроші для декількох людей.
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03.05.2021 21:47
+17
"Велике крадівництво" триває !!!Слава великим зеленим шляхобудівникам !!)))
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03.05.2021 21:54
+14
кстати ))) про новый асфальт ))))
- Наш рідненький український асфальт. Вулиця Зелена, Олексіївка, Нікопольський район, Дпіпропетровська обл. - було заасфальтовано у вересні 2020 року. Як вам такий результат? (кульбаба перемогла)))))

Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 814

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Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4175

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03.05.2021 22:14
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Голові ЛОДА капєц. "суші вьосла"
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03.05.2021 22:46 Ответить
Асфальт новый положили на аварийный мост ну не ЗЕбили ли?
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03.05.2021 22:59 Ответить
И слой такой хороший сантиметров 15!
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03.05.2021 23:00 Ответить
Ну та бо то напевно треба починати потрохи нам самим щось робити , чи шо ?
Бо то все , що збудували совєцькі окупанти - воно ж не вічне . Запас міцності об'єктів УРСР вже давно вичерпаний . А поляк чи німец не приїде і за нас не зробить . Мусимо самі хоч трохи щось робити , шоб хоч шось дітям залишилось після нас .
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03.05.2021 23:08 Ответить
То хто зважає?? Як завжди ,Порошенко гадить, невгамовний !!!)))
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03.05.2021 23:17 Ответить
бiдося заважа
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04.05.2021 09:07 Ответить
Судя по следам шин по нему резво ездили до самого обрушения.
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03.05.2021 23:17 Ответить
Министр инфраструктуры подал в отставку?
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03.05.2021 23:37 Ответить
Велике крадивныство от зелЕного мародера!
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03.05.2021 23:56 Ответить
Срок эксплуатации истек. Теперь так будет повсеместно. Про сроки восстановления ни слова.
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04.05.2021 00:36 Ответить
Зато асфальт новый 👻
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04.05.2021 05:45 Ответить
пуКин не пройдет.
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04.05.2021 06:21 Ответить
Вспомнил, с каким фанатизмом, они в Лугандоне мост восстанавливали 🤦.
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04.05.2021 06:53 Ответить
зато мостьі отстраиваются в ордло.
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04.05.2021 08:24 Ответить
для расєї стараємси...
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04.05.2021 09:34 Ответить
и пенсии
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04.05.2021 10:56 Ответить
Заважкий асфальт виявився...)))
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04.05.2021 09:33 Ответить
А не слишком ли много ...мостов?? Хоть кто то задает такие вопросы?

В столице Мексики Мехико обрушилась эстакада с вагонами метро. Предварительно - погибли 20 человек и 70 получили ранения.
По словам мэра столицы Клаудии Шейнбаум, причиной обрушения эстакады послужило то, что одна из опорных балок не выдержала нагрузки, передает https://www.reuters.com/world/americas/mexico-city-metro-overpass-collapses-with-train-cars-2021-05-04/ Reuters .
Вы видели эти опорные балки??? И вы действительно верите, что ТАКИЕ балки не выдержат нагрузки?
Вы понимаете, что все эти мосты, автобусы со скал...обязательно с детьми, это фрагменты просто нападения на нас. Как и сам коронавирус??
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04.05.2021 10:23 Ответить
ага а ще бухі підорги які вбивають дітей на дорогах теж ЗАГАВОР масонів проти вас дебілів.
Що там вже похмелився після майскіх ? )
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04.05.2021 10:40 Ответить
Сколько ещё, таких горе -мостов в Украине.... Людей жалко ,с близ лежащих городов и деревень..Так жизнь ху€&@ теперь будет ещё ху€&@
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04.05.2021 11:59 Ответить
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