Аварийный мост через Западный Буг обрушился на Львовщине, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО

В Каменка-Бугском районе Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг. Из-за инцидента движение по дороге заблокировано, однако пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовской области.

Сообщение об обвале моста поступило 3 мая в 19:35. Происшествие случилось на дороге Львов-Радехов-Луцк.





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Пресс-секретарь Службы автомобильных дорог Львовской области Оксана Богуш сообщила местному изданию ZAXID.NET, что этот мост планировали ремонтировать в 2021 году - там была комиссия, которая обнаружила, что он находится в аварийном состоянии.

Также в Службе рассказали, что на мосту было ограничено движение грузовиков, однако его часто игнорировали.