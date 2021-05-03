Аварийный мост через Западный Буг обрушился на Львовщине, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО
В Каменка-Бугском районе Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг. Из-за инцидента движение по дороге заблокировано, однако пострадавших нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовской области.
Сообщение об обвале моста поступило 3 мая в 19:35. Происшествие случилось на дороге Львов-Радехов-Луцк.
Пресс-секретарь Службы автомобильных дорог Львовской области Оксана Богуш сообщила местному изданию ZAXID.NET, что этот мост планировали ремонтировать в 2021 году - там была комиссия, которая обнаружила, что он находится в аварийном состоянии.
Также в Службе рассказали, что на мосту было ограничено движение грузовиков, однако его часто игнорировали.
Топ комментарии
+33 саша паламарчук
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Бо то все , що збудували совєцькі окупанти - воно ж не вічне . Запас міцності об'єктів УРСР вже давно вичерпаний . А поляк чи німец не приїде і за нас не зробить . Мусимо самі хоч трохи щось робити , шоб хоч шось дітям залишилось після нас .
В столице Мексики Мехико обрушилась эстакада с вагонами метро. Предварительно - погибли 20 человек и 70 получили ранения.
По словам мэра столицы Клаудии Шейнбаум, причиной обрушения эстакады послужило то, что одна из опорных балок не выдержала нагрузки, передает https://www.reuters.com/world/americas/mexico-city-metro-overpass-collapses-with-train-cars-2021-05-04/ Reuters .
Вы видели эти опорные балки??? И вы действительно верите, что ТАКИЕ балки не выдержат нагрузки?
Вы понимаете, что все эти мосты, автобусы со скал...обязательно с детьми, это фрагменты просто нападения на нас. Как и сам коронавирус??
Що там вже похмелився після майскіх ? )