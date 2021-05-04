2 человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева, - ГСЧС. ФОТО

Два человека погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"04 мая в 2:29 в оперативно-координационный ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Китаевская, 32/2 в Голосеевском районе столицы. Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, предварительно где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни", - следует из сообщения.

Спасатели установили, что огонь охватил крышу двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах. Для подвоза воды также привлекали дополнительную технику.

Сообщается, что пожар на площади 150 кв.м был локализирован в 4:53 и ликвидирован в 6:24.

К ликвидации привлекались 9 единиц техники, а также 40 человек личного состава.

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Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.







