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2 человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева, - ГСЧС. ФОТО

Два человека погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"04 мая в 2:29 в оперативно-координационный ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Китаевская, 32/2 в Голосеевском районе столицы. Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, предварительно где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни", - следует из сообщения.

Спасатели установили, что огонь охватил крышу двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах. Для подвоза воды также привлекали дополнительную технику.

Сообщается, что пожар на площади 150 кв.м был локализирован в 4:53 и ликвидирован в 6:24.

К ликвидации привлекались 9 единиц техники, а также 40 человек личного состава.

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Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

2 человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева, - ГСЧС 01
2 человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева, - ГСЧС 02
2 человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева, - ГСЧС 03
2 человека погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева, - ГСЧС 04

Автор: 

Киев (25513) пожар (5941) ГСЧС (4965)


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і на місці спалених 2-поверхових будиночків виростатитимуть нові житлові комплекси, окраса міста
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04.05.2021 09:15 Ответить
- Сорок лет стоял дом, - степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, - при всех властях стоял, хороший был дом. А при нынешней - сгорел. Такой печальный факт, граждане! (с) Золотой телёнок
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04.05.2021 09:17 Ответить
Чоловічий монастир УПЦ МП. Чоловік та жінка. Кара.
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04.05.2021 10:25 Ответить
От, просто цікаво - при тому що це чоловічий монастир, звідки там жінка?.. Братіє і сєстри?..
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04.05.2021 14:22 Ответить
 
 