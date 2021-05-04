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Задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на АЗС на Ивано-Франковщине. Ранены двое человек, - МВД. ФОТО

Задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на АЗС на Ивано-Франковщине. Ранены двое человек, - МВД. ФОТО

Полицейские Ивано-Франковской области задержали правонарушителя, который устроил стрельбу на автозаправке. 3 мая около 4:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Черемхов, Коломыйского района, на автозаправке неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Предварительно работники полиции установили, что на территории заправки было две компании, вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других.

"В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение, а правонарушитель с места происшествия скрылся. Вскоре правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали мужчину, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи", - следует из сообщения.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли оружие, вещественные доказательства и направили все на экспертизу.

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Задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на АЗС на Ивано-Франковщине. Ранены двое человек, - МВД 01
Задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на АЗС на Ивано-Франковщине. Ранены двое человек, - МВД 02
Задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на АЗС на Ивано-Франковщине. Ранены двое человек, - МВД 03

Автор: 

МВД (9318) стрельба (3251) Ивано-Франковская область (920)


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Топ комментарии
+4
Если принять закон об оружии , быдло перестреляет оставшееся в Украине население
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04.05.2021 11:54
+4
короткостволы нарезные свободно выдавать или продавать нельзя!..иначе Украине пи..ц!..поездите по свадьбам сельским и городским, походите по праздникам в селах вечером, кафешкам, барам и ресторанам в любые дни, шашлыкам -рыбалкам....- всю картину маслом сами увидите..
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04.05.2021 11:59
+4
криминал ни в каких дозволах не нуждается, им нужно незасвеченное оружие, нормальные люди пытаются иметь дозвол
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04.05.2021 12:13
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Покіпішував рагульок на Великдень на свою сраку, ж/б хазяйська ч.4 ст.296 = від 3 до 7. Якщо дадуть більше 5 то прийдеться реально їхати на зону. Рагулі зони бояться як вогню, бо кажуть що там в сраку іпуть. Якщо з терпілами не розбереться, а схоже що терпіли не лохі "..и госпитализированы в лечебное учреждение, Источник: https://censor.net/ru/p3263466", то точно сяде, ще й статей начіпляють як блох до кожуха. Пацани з Черемхова ще при совку були одними із самих борзих в цьому районі, далі йшла Ворона і Отинія. Коломия це окрема тема, в 90х вони не визнавали Ів.-Франківських авторитетів.
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04.05.2021 11:24 Ответить
держи нас в курсе
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04.05.2021 12:20 Ответить
наші обділені умом журналюги роблять винуватцем лише власників травмата - чи вам так методички написані ??? А напад двох на одного - це є груповий напад, і для тих, хто носить службові пістолети то є ситуація, при якій можна стріляти нормальною кулею і навіть ненароком попасти прямо в голову. Чи були ножі в руках тих двох поців чи ще щось - ні слова. Чи мав дозвіл власник травмата? Якби не мав - то стояв би вереск.На сьогодні в бійці вбивають людей руками та ногами скоріш, ніж з пістоля, тим більше з травмата. Якби цю людину з травматом забили до смерті, ті, хто скавучить, що українцям зброю давати не можна, насцяли б у штани собі від щастя.
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04.05.2021 11:50 Ответить
В таком случае он должен был вызвать полицию а не уезжать.
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04.05.2021 16:08 Ответить
Если принять закон об оружии , быдло перестреляет оставшееся в Украине население
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04.05.2021 11:54 Ответить
криминал ни в каких дозволах не нуждается, им нужно незасвеченное оружие, нормальные люди пытаются иметь дозвол
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04.05.2021 12:13 Ответить
если принять закон об оружии то быдло перестерляет друг друга первое время, а дальше установится порядок и благодать, КАК ОВ ВСЕХ СТРАНАХ где приняты подобные законы, но наши безмозглые продолжают фантазировать об ином.
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04.05.2021 12:21 Ответить
Быдло ты видишь в зеркале, каждое утро.
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04.05.2021 13:16 Ответить
Да сколько того населения...
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04.05.2021 20:12 Ответить
Закон об оружии воспринимают как вседозволенность только такие "продвинутые" особы, как вы. Он именно упорядочивает право законопослушных граждан защищаться с помощью законно владеемым оружием и в рамках Закона от быдла, которое почему то вашего согласия на оружие не спрашивает!
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06.07.2021 09:44 Ответить
Знакомый , он теперь второй человек в Облраде Х.области тоже как-то возомнил себя ковбоем и выстрелил из травмата в ногу челу. В выигрыше остались мусора. Гешефт составил 3000$ и на этом всё закончилось.
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04.05.2021 11:59 Ответить
короткостволы нарезные свободно выдавать или продавать нельзя!..иначе Украине пи..ц!..поездите по свадьбам сельским и городским, походите по праздникам в селах вечером, кафешкам, барам и ресторанам в любые дни, шашлыкам -рыбалкам....- всю картину маслом сами увидите..
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04.05.2021 11:59 Ответить
ты уже поездил? и как там? шампурами и ножами каждый день друг друга ху*рят? Что ты вообще несешь?
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04.05.2021 12:22 Ответить
...я то походил-поездил и немало, работа была такая...такого кол-ства бухарей ипанутых во всей европе вместе взятой не видел, а ее я всю почти проездил вместе с африкой северной..
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04.05.2021 12:32 Ответить
А почему ты считаешь, что все в Украине пьяницы и психи? По себе судишь? Почему то в других странах, где разрешили ЗАКОННОЕ (а не свободное!) владение оружием не перестреляли друг друга. Или ты хочешь нас уверить, что сам увидел, что там люди высшего сорта, по сравнению с тобой?
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06.07.2021 09:47 Ответить
а ты сходи на свадьбу какую сельскую, в клуб в селе или в кабак какой, генделык, на шашлыки на "природу"....и посмотри что там и как)))...если отгребешь за форму ушей не понравившуюся, форму носа и ли цвет глаз- я не виноват))))
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06.07.2021 11:54 Ответить
..изымать нужно все короткостволы в т. ч. и травматы, толку с них никакого кроме легких травм, что в свою очередь приводит в бешенство травмированных ищущих и находящих способ мести.......у кывы и пр. ученых со справками из дурок и без оных-в первую очередь весь арсенал изъять!!!
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04.05.2021 12:04 Ответить
также как были изъяты твои мозги?
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04.05.2021 12:19 Ответить
...ты о своих побеспокойся, а то по ходу простыли уже...к дохтуру обратись может попустит...
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04.05.2021 12:27 Ответить
че это ты так заполыхал? я просто спросил, куда твой мозг делся...
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04.05.2021 12:30 Ответить
ненавижу когда из проблемы или вопроса какого, дебилы всякие на личности спрыгивают, мне короткоствол тоже нельзя...
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04.05.2021 12:35 Ответить
ну дык безмозглым и не выдают разрешения, не переживай.
p.s. не неси ерунду и никто к тебе, несчастному, цепляться не будет.
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05.05.2021 06:41 Ответить
ну т.е. даже в принципе не рассматривается версия того, что человек мог просто защищать себя от быдла? Ну вот даже в теории не?
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04.05.2021 12:18 Ответить
Почему он полицию не вызвал если защищался?
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04.05.2021 13:58 Ответить
когда тебе двое иппиашат рожу, вы часто достаете мобилку, в одной руке ее держите, другой набираете номер, и рассказываете, кто вы такой, где живете и про то как вас в этот момент иппиашат, возможно головой об стол или по яйцам?
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04.05.2021 15:20 Ответить
После того как стрелял почему он не вызвал полицию? Или по твоему нормальное применение оружия при самообороне выглядит как - приехал на заправку, пострелял, сел в машину и поехал спать?
И эти люди рассказывают про то, что украинцы готовы к легализации оружия.
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04.05.2021 16:51 Ответить
травмат это не боевой, на минутку, моглибы одуматься и убить нахрен.
я никого не оправдываю и не доказываю то, что он защищался, но для того, чтобы достать травмат должны быть веские причины, а риторика журнашлюх всегда одна...
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05.05.2021 06:44 Ответить
Могли бы и убить. Но одумались и вызвали скорую и ментов. Теперь они потерпевшие, а он скрывался. И будь там трижды самооборона, теперь ему светит нервотрепка с перспективой зоны.
Можно достать травмат и без всяких веских причин - из хулиганских побуждений например.
Журналисты то при чем? Они просто перепечатали, то что в департаменте МВД сообщено.
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05.05.2021 17:28 Ответить
было две компании, вдруг между ними возник конфликтИсточник: https://censor.net/ru/p3263466
Даже в теории не может рассматриваться версия, что в 4 утра возникает конфликт между двумя компаниями НЕбыдл
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04.05.2021 14:05 Ответить
а ото нехер із заправок робити цілодобові генделики ...
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04.05.2021 12:50 Ответить
100% одобрямс!...какая бл. это только разрешила, там бомжатник, падкий на паленку нескончаемый...
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04.05.2021 12:54 Ответить
где "там"? ты шо и по заправкам всей Украины поездил?
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05.05.2021 06:45 Ответить
достаточно много обьездил, особенно в те еще, безмасочные времена...
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05.05.2021 10:02 Ответить
Покіпішував рагульок на Великдень на свою дупу, ж/б хазяйська ч.4 ст.296 = від 3 до 7. Якщо дадуть більше 5 то прийдеться реально їхати на зону. Рагулі зони бояться як вогню, бо кажуть що там в дупу чпокають. Якщо з терпілами не розбереться, а схоже що терпіли не лохі, бо рєзко "госпитализированы в лечебное учреждение," самі не стали розбиратись з биком, то точно сяде, ще й статей начіпляють як блох до кожуха. Пацани з Черемхова ще при совку були одними із самих борзих в цьому районі, далі йшли Ворона і Отинія. Коломия це окрема тема, в 90х вони не визнавали Ів.-Франківських авторитетів.
показать весь комментарий
04.05.2021 17:47 Ответить
 
 