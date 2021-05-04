Задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на АЗС на Ивано-Франковщине. Ранены двое человек, - МВД. ФОТО

Полицейские Ивано-Франковской области задержали правонарушителя, который устроил стрельбу на автозаправке. 3 мая около 4:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Черемхов, Коломыйского района, на автозаправке неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Предварительно работники полиции установили, что на территории заправки было две компании, вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других.

"В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение, а правонарушитель с места происшествия скрылся. Вскоре правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали мужчину, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи", - следует из сообщения.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли оружие, вещественные доказательства и направили все на экспертизу.

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