Задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на АЗС на Ивано-Франковщине. Ранены двое человек, - МВД. ФОТО
Полицейские Ивано-Франковской области задержали правонарушителя, который устроил стрельбу на автозаправке. 3 мая около 4:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Черемхов, Коломыйского района, на автозаправке неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Предварительно работники полиции установили, что на территории заправки было две компании, вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других.
"В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение, а правонарушитель с места происшествия скрылся. Вскоре правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали мужчину, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи", - следует из сообщения.
Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли оружие, вещественные доказательства и направили все на экспертизу.
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p.s. не неси ерунду и никто к тебе, несчастному, цепляться не будет.
И эти люди рассказывают про то, что украинцы готовы к легализации оружия.
я никого не оправдываю и не доказываю то, что он защищался, но для того, чтобы достать травмат должны быть веские причины, а риторика журнашлюх всегда одна...
Можно достать травмат и без всяких веских причин - из хулиганских побуждений например.
Журналисты то при чем? Они просто перепечатали, то что в департаменте МВД сообщено.
Даже в теории не может рассматриваться версия, что в 4 утра возникает конфликт между двумя компаниями НЕбыдл