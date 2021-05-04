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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Харьковские полицейские оперативно задержали злоумышленника за жестокое убийство. Тела сожителей с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире по месту жительства погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрея Рубеля, к следственно-розыскным мероприятиям привлекли опытных оперативников, следователей, криминалистов и кинологов.

"Уже через несколько часов у нас была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших. Он харьковчанин, ему только 22 года, - рассказал Андрей Рубель. - Во время санкционированного обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В течение следственных действий мужчина сопротивления не оказывал".

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия, отрабатываются все возможные версии убийства. Одна из версий - убийство из-за ревности. Следователи уведомили мужчину о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция 01
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция 02
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция 03
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция 04
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция 05

В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения. 

"Мы вместе с прокуратурой будем настаивать на содержании под стражей без внесения залога", - уточнил глава харьковской полиции.

Если вина задержанного будет доказана в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напоминается также, что сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая, около 20:30 от матери погибшего. Женщина забеспокоилась, что сын не отвечает на телефонные звонки и пришла в квартиру. Она открыла дверь запасным ключом и увидела мертвыми 29-летнего сына и его 24-летнюю сожительницу.

Автор: 

задержание (6675) Нацполиция (16458) убийство (6484) Харьков (7474)


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Топ комментарии
+11
У кацапів зі словом "патріот" пов'язана давня анальна травма.)
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04.05.2021 13:37
+5
"поревновал" на пожизненное , падаль...
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04.05.2021 13:10
+4
До 15 лет за 2 жизни?Нужно посмтреть,сколько дают в нормальніх странах за убийство,к примеру в США,не говоря уже про двух человек...
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04.05.2021 13:35
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"поревновал" на пожизненное , падаль...
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04.05.2021 13:10 Ответить
. Якби ж то пожиттєве , а так лише на 15 років , потім вийде і візьметься за своє .... ((
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04.05.2021 13:30 Ответить
Можливо у хлопчини через курку реально дах знесло !!!)))
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04.05.2021 13:32 Ответить
Ви ж розумна людина.І наче за європейськість.А пишете фігню.Як може дах знести? Це вбивця.Чим він кращий за москальських вбивць?
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04.05.2021 16:18 Ответить
Поцікався у психіатрів ,як зносить!! Я його не виправдовую,але життя надсклада річ !!!))
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04.05.2021 17:18 Ответить
Через якусь курку, життя власне загубив !!!))
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04.05.2021 13:20 Ответить
Тыц и нет ублюдка😂🌷🌷🌷
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04.05.2021 13:28 Ответить
"ахтивіст" чи "патріот", так взагалі відпустять.---------З полегшенням кремлівська гнида !!!)))
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04.05.2021 13:30 Ответить
У кацапів зі словом "патріот" пов'язана давня анальна травма.)
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04.05.2021 13:37 Ответить
Угу...и голосовал єто нацизд за Яроша😂
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04.05.2021 13:59 Ответить
До 15 лет за 2 жизни?Нужно посмтреть,сколько дают в нормальніх странах за убийство,к примеру в США,не говоря уже про двух человек...
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04.05.2021 13:35 Ответить
Пардон за шрифт.
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04.05.2021 13:36 Ответить
Типу воно вийде через 15 років і буде нормальним.
В США два пожиттєвих в кращому випадку
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04.05.2021 13:35 Ответить
За вбивство 1 ступеню - довічне, а в деяких штатах смертна кара, але то рідше.
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04.05.2021 13:37 Ответить
Будемо надіятися, що цього разу поліція взяла таки вбивцю. Бо у справі Шеремета такої надії немає. Там теж "докази", але притягнути за вуха.
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04.05.2021 14:20 Ответить
На диване сидят двое. Кто из них убийца? Куртка грязная как у бомжа и где остальные вещ доки? По-ходу поймали двух бомжей подсунули им вещдоки и кого-то из них назначили виновным
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04.05.2021 15:53 Ответить
интересно , а шо бывают несанкционированные обыски ?
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04.05.2021 18:42 Ответить
 
 