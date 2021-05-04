Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Харьковские полицейские оперативно задержали злоумышленника за жестокое убийство. Тела сожителей с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире по месту жительства погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрея Рубеля, к следственно-розыскным мероприятиям привлекли опытных оперативников, следователей, криминалистов и кинологов.

"Уже через несколько часов у нас была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших. Он харьковчанин, ему только 22 года, - рассказал Андрей Рубель. - Во время санкционированного обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В течение следственных действий мужчина сопротивления не оказывал".

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия, отрабатываются все возможные версии убийства. Одна из версий - убийство из-за ревности. Следователи уведомили мужчину о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

"Мы вместе с прокуратурой будем настаивать на содержании под стражей без внесения залога", - уточнил глава харьковской полиции.

Если вина задержанного будет доказана в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напоминается также, что сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая, около 20:30 от матери погибшего. Женщина забеспокоилась, что сын не отвечает на телефонные звонки и пришла в квартиру. Она открыла дверь запасным ключом и увидела мертвыми 29-летнего сына и его 24-летнюю сожительницу.