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Партнерство с США позволяет более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии, - Баканов. ФОТОрепортаж

Сотрудничество с США предоставляет Украине больше возможностей для построения эффективной системы национальной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом Глава СБУ Иван Баканов сказал во время встречи с представителями Американского совета внешней политики (AFPC).

"Партнерство с США позволяет более эффективно защищать наше государство. А это очень важно, когда Украине противостоит такой мощный враг, как Россия. И присутствие этой угрозы требует от нас действовать системно и эффективно", - сообщил Баканов.

Он отметил, что Стратегия национальной безопасности определяет для Украины только евроантлантической вектор. И по его мнению, такое партнерство стоит расширять уже сегодня.

Партнерство с США позволяет более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии, - Баканов 01

Баканов добавил, что Украина стремится получить статус основного союзника США вне НАТО, а в перспективе - членство в Альянсе. По убеждению главы СБУ, это будет способствовать не только военному сотрудничеству, но и эффективной защите Украины от российской агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма.

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Также Баканов очертил направления сотрудничества с США, в которых особенно заинтересована украинская спецслужба. В частности, это кибербезопасность, противодействие гибридной войне, борьба с терроризмом, профессиональная подготовка сотрудников.

Партнерство с США позволяет более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии, - Баканов 02

Кроме того, глава Службы безопасности призвал AFPC способствовать присоединению Украины к инициативе президента США "Cyber ​​Flag" для коллективной защиты государств в киберпространстве.

Американскую сторону на встрече представляли президент Американского Совета по внешней политике Герман Пирчнер, посол США в ОБСЕ в 2019-2021 годах Джеймс Гилмор, бывший заместитель Постоянного представителя США в ООН Джон Лернер, директор Центра отношений США-Украина в г. Вашингтон Николай Грицковян, старший научный сотрудник AFPC и бывший заместитель помощника президента и руководителя аппарата Совета национальной безопасности США при Белом доме Александр Грей.

Партнерство с США позволяет более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии, - Баканов 03

Справка. Американский совет по вопросам внешней политики создан в 1982 году со штаб-квартирой в Вашингтоне, является неприбыльной общественной организацией, выполняющей функции аналитического центра при Конгрессе США. Среди международных вопросов AFPC основательно исследует изменения в странах постсоветского пространства, евразийского континента в целом и дает рекомендации членам Конгресса США.

Партнерство с США позволяет более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии, - Баканов 04
Фото: сайт СБУ

НАТО (9980) нацбезопасность (226) СБУ (19890) США (26620) членство в НАТО (1510) Баканов Иван (303)


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Літінант геній.
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17.05.2021 10:25 Ответить
Та, наверное, уже старшой
Партнерство с США позволяет более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии, - Баканов - Цензор.НЕТ 3538
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17.05.2021 10:28 Ответить
Очередной защитник объявился. Нашли изменника родины Метверчука. За два года. И тот на домашнем аресте. А Ермак , Деркач что?
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17.05.2021 10:26 Ответить
Из слов бизнес-партнера Роиси Баканова звучит, как издевательство.
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17.05.2021 10:30 Ответить
Ничто бы не защитило Украину так эффективно как замена неквалифицированного главы службы ее безопасности, особенно в условиях российской агрессии
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17.05.2021 10:37 Ответить
А наличие семьи состоящей исключительно из граждан РФ Баканову не мешает более "эффективнее" работать главой СБУ? ФСБ ведь давно заинтересовалось видимо этим фактом.
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17.05.2021 10:40 Ответить
І це каже особистий чорт Зеленського,який ходить до московської церковної сатанинської секти.
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17.05.2021 10:42 Ответить
США тоже указали на сотрудничество ОП с рашистской агентурой,которая не позволяет СБУ более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии
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17.05.2021 10:50 Ответить
Сказал хлопчик разъезжающий по ресторанам на юбилеи всяких опожоповцев и весело там с ними жрущий омаров с шампанским.
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17.05.2021 10:53 Ответить
 
 