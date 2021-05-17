Блокирована работа подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине, изъята продукция на сумму 5,7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов. Злоумышленники "работали" на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах они незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежат акцизному налогообложению.
Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли:
- оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего;
- почти 100 тыс. л сырой нефти;
- 120 тыс. л дизельного топлива;
- 24,5 тыс. л бензина.
Всего из незаконного оборота изъято контрафактной продукции на сумму почти 5,7 млн грн.
В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщено подозрение по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
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Тем более он нефть как-то купил ? То что ему мешает и оформить свой завод ? Или он во дворе ее нашел ?
Білоруське паливо якісне, якщо його ще не встигнуть набодяжити. Найкраще паливо, яке я заливав було румунським. Витрати падали на пару літрів і машина не їхала, а летіла + двигун тихіше працював.