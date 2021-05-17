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Блокирована работа подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине, изъята продукция на сумму 5,7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов. Злоумышленники "работали" на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах они незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежат акцизному налогообложению.

Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли:

- оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего;
- почти 100 тыс. л сырой нефти;
- 120 тыс. л дизельного топлива;
- 24,5 тыс. л бензина.

Всего из незаконного оборота изъято контрафактной продукции на сумму почти 5,7 млн грн.

В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщено подозрение по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

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Блокирована работа подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине, изъята продукция на сумму 5,7 млн грн, - СБУ 01
Блокирована работа подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине, изъята продукция на сумму 5,7 млн грн, - СБУ 02
Блокирована работа подпольного нефтеперерабатывающего завода на Кировоградщине, изъята продукция на сумму 5,7 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

контрафакт (248) СБУ (19890) нефтепродукты (148) Кировоградская область (630)


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А может лучше помогли бы оформить украинскому предпринимателю этот заводик,что бы удушить бизнес конкуренту всяким беням,чукам и прочим козликам импортирующим из засрашки топливо сомнительного качества,так приехал целый отряд карателей.
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17.05.2021 10:50 Ответить
А он сам ребенок маленький наверное, оформить сам не мог. Взрослые люди и в сказки верят
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17.05.2021 10:55 Ответить
Він не зможе там робити якісне паливо. А ось те, що Білорусь, яка зовсім не має нафти поставляє паливо в Україну - це дивно. У нас раніше було 5 нафтопереробних заводів, зараз залишився 1 - ось це і є проблемою.
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17.05.2021 10:56 Ответить
А вы знаете какого качества топливо поступает из Беларуси и засрашки или имели возможность проверить и сравнить?Если бы предприниматель имел возможность просто и без лишних затрат оформить мини перерабатывающий завод,покупать на свободном рынке качественную азербайджанскую нефть,перерабатывать и продавать её без необходимости крышевания бизнеса всякими карателями и не заморачиваясь оплатой дикими поборами и акцизами,то качество было бы на уровне.
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17.05.2021 11:04 Ответить
Да, а подпольный бизнес, типо карателями не крышуется ? Я не оформлял нефтеперерабатывающие законы, но дома в гараже, бензин производить, это уж точно смешно.
Тем более он нефть как-то купил ? То что ему мешает и оформить свой завод ? Или он во дворе ее нашел ?
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17.05.2021 11:08 Ответить
Якби Україною керували українці, то все так би й було, але ...
Білоруське паливо якісне, якщо його ще не встигнуть набодяжити. Найкраще паливо, яке я заливав було румунським. Витрати падали на пару літрів і машина не їхала, а летіла + двигун тихіше працював.
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17.05.2021 11:13 Ответить
"якщо його ще не встигнуть набодяжити" - совершенно верно,импортирует его беня,легко, с трех раз, можно угадать бадяжит он его или нет.К бизнесу нефтепереработки никого и близко не допустят пока бенька завозит импортное топливо и на коротком поводке у него находятся бакашки.
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17.05.2021 11:26 Ответить
 
 