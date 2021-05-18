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В Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. До конца недели доставят еще 350 тысяч доз, - ЮНИСЕФ. ФОТОрепортаж

На этой неделе ЮНИСЕФ вместе с ВОЗ доставят в Украину почти полмиллиона доз вакцины от COVID19 в рамках инициативы COVAX. Сегодня прибыли первые 122 тысячи доз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говортися в Фейсбуке ЮНИСЕФ-Украина.

В сообщении отмечается: "Только что в международный аэропорт "Киев" прибыл самолет с первыми 122850 доз вакцины Pfizer-BioNTech. Это первый из четырех грузов новой партии. Всего, к концу недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций".

"Ожидается, что 378 тыс. доз вакцины будет для прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования. Остальные вакцины направят для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 473 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer, которые прибудут в Украину в мае, предназначены для педагогов, - Шмыгаль

В Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. До конца недели доставят еще 350 тысяч доз, - ЮНИСЕФ 01
В Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. До конца недели доставят еще 350 тысяч доз, - ЮНИСЕФ 02
В Киев прибыли первые 122 тысячи доз вакцины Pfizer от COVAX. До конца недели доставят еще 350 тысяч доз, - ЮНИСЕФ 03

вакцина (3815) карантин (16729) ЮНИСЕФ (166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+3
Бліііін! ЮНІСЕФ цього разу з новиною обігнала ОПу і Степанова! Такий піар пропав! 🤑
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18.05.2021 11:01
+1
Так они уже вроде бы прибывали! Или нет? Вот Степашка, всем голову запудрил.
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18.05.2021 11:03
+1
Вообщето Phizer от Covax. Вакцина от международной программы странам где во власти зебилы всякие.
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18.05.2021 11:23
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Ого! Лет на пять хватит
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18.05.2021 10:59 Ответить
Да и COVAX интересная вакцина, которую в развитом мире не применяют. На сколько я помню когда ее заказывали, даже исследования по ней не закончились(да и интересно закончились ли сейчас)
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18.05.2021 11:54 Ответить
идиот, COVAX - это не вакцина, гугли кретин
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18.05.2021 12:07 Ответить
троль?
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18.05.2021 12:14 Ответить
Мабуть десь був порушений температурний режим зберігання або закінчився термін придатності.
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18.05.2021 11:00 Ответить
Може під маркою Pfizer завезли мокшанське лайно?
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18.05.2021 11:06 Ответить
Этот Pfizer завезли, как следует из заголовка, в Киев. Хотелось бы чтобы остальной Украине распределили тоже.
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18.05.2021 13:27 Ответить
Тыц😂🌷×××
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18.05.2021 11:08 Ответить
Бліііін! ЮНІСЕФ цього разу з новиною обігнала ОПу і Степанова! Такий піар пропав! 🤑
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18.05.2021 11:01 Ответить
Вообщето Phizer от Covax. Вакцина от международной программы странам где во власти зебилы всякие.
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18.05.2021 11:23 Ответить
Ещё одна предурь!
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18.05.2021 12:09 Ответить
Так они уже вроде бы прибывали! Или нет? Вот Степашка, всем голову запудрил.
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18.05.2021 11:03 Ответить
В этих коробках температура минус 70 градусов ?
Серьёзно ?
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18.05.2021 12:46 Ответить
Да
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18.05.2021 14:22 Ответить
 
 