Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия. ФОТОрепортаж

29 мая - седьмая годовщина трагедии, которая унесла жизни 12 наших защитников. В 2014 году вооруженные формирования РФ обстреляли в Донецкой области вертолет Национальной гвардии, который после этого взорвался. Сегодня на месте падения "борта 16" состоялось мемориальное мероприятие в честь погибших гвардейцев и правоохранителей, среди которых был генерал Сергей Кульчицкий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В вертолете Ми-8 находились шесть военнослужащих Национальной гвардии и шесть работников роты милиции специального назначения Ивано-Франковской области, которые возвращались домой после ротации в зоне АТО. Они погибли как герои, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Среди правоохранителей были как молодые ребята, так и спецназовцы с опытом в миротворческих миссиях, навыками экстремального выживания", - следует из сообщения.







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