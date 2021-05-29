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Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия. ФОТОрепортаж

29 мая - седьмая годовщина трагедии, которая унесла жизни 12 наших защитников. В 2014 году вооруженные формирования РФ обстреляли в Донецкой области вертолет Национальной гвардии, который после этого взорвался. Сегодня на месте падения "борта 16" состоялось мемориальное мероприятие в честь погибших гвардейцев и правоохранителей, среди которых был генерал Сергей Кульчицкий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В вертолете Ми-8 находились шесть военнослужащих Национальной гвардии и шесть работников роты милиции специального назначения Ивано-Франковской области, которые возвращались домой после ротации в зоне АТО. Они погибли как герои, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Среди правоохранителей были как молодые ребята, так и спецназовцы с опытом в миротворческих миссиях, навыками экстремального выживания", - следует из сообщения.

Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия 01
Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия 02
Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 лет назад вблизи Славянска погиб Сергей Кульчицкий: "Первый генерал" - эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" в память о легендарном военачальнике. ВИДЕО

Автор: 

смерть (9222) Кульчицкий Сергей (41) Антитеррористическая операция (18284) вертолёт (1105) Славянск (2572)


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https://censor.net/ru/user/488184, кацапсина, тебе кто разрешал слазить с бутылки и гавкать?

брысь под лавку!
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29.05.2021 15:07 Ответить
Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия - Цензор.НЕТ 2872
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29.05.2021 15:08 Ответить
Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия - Цензор.НЕТ 8387
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29.05.2021 15:13 Ответить
интересно как было что-то такое в ПМВ.
что делали и что предпринимали например немцы(к нам они ближе просто)
может залпами увАжили?(залпы шли бы не воздух, а в сторону погубивших)
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29.05.2021 15:50 Ответить
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сьома річниця трагедії: на місці падіння збитого російськими терористами Мі-8 біля Слов'янська відбулися жалобні заходи - Цензор.НЕТ 2373
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29.05.2021 21:51 Ответить
 
 