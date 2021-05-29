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В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве 29 мая начал работу Центр вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра.

С самого утра там собралось несколько сотен человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Громадське.

В очереди на вакцинацию ожидали в основном пенсионеры, которых пригласили семейные врачи. В то же время было замечено много молодых людей, которые узнали об открытии центра вакцинации из Интернета.

В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 01
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 02

В Центре работает 16 бригад, каждая из которых имеет 100 флаконов вакцины CoronaVac.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесса вслед за Львовом и Киевом откроет центр массовой вакцинации от COVID-19

Посетителю при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

Центр вакцинации будет работать только на выходных. 29-30 мая прививают жителей трех районов Киева, в следующие выходные – других трех районов.

Также сегодня открывается центр вакцинации во Львове, его обустроили на стадионе ArenaLviv. Там тоже будут делать прививки препаратом CoronaVac.

Как отмечает ЗахідНЕТ, во Львове с 10:00 до 19:00 будут вакцинировать лиц, записанных через "Дію", в первую очередь старше 60 лет. 

К Арене Львов специальные бесплатные автобусы будут подвозить желающих с площади Петрушевича.

В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8843
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29.05.2021 15:18
+3
щас где-то на Мальдивах пустил слезу Степанов..
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2915
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29.05.2021 15:24
+3
Как установить приложение "Дия" на
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9993
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29.05.2021 15:35
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В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8843
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29.05.2021 15:18 Ответить
ФОТОрепортаж
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29.05.2021 15:19 Ответить
Міжнародний виставковий центр це конюшня в якій немає нормальної вентиляції і тому не можна там проводити вакцинацію! Кличко пропихує свій МВЦ під державну оренду без розуміння особливостей вакцинації! Побудували дешеву скотоферму-МВЦ з порушеннями всіх СНіП та ДБН і тепер намагаються заробляти на цьому непристосованому ні для чого дешевому приміщенні!
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29.05.2021 16:36 Ответить
от тіко не кізді! все там було завжди добре з вентиляцією і кондиціонуванням!
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29.05.2021 18:13 Ответить
Згідно нормативів обмін повітря має бути не менше 3 обсягів повітря на годину, а там і близько немає такого обміну повітря!
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29.05.2021 18:51 Ответить
как можно в трезвом уме и памяти прививаться китайским короноваком? ?

"мама мы все тяжело больны.
мама мы все сошли с ума"
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29.05.2021 15:22 Ответить
Китайцы точно также говорят: Как можно прививаться вакцинами кроме китайской
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29.05.2021 15:32 Ответить
флаг им в руки
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29.05.2021 15:57 Ответить
а ти часом Китай поставив для китайців в Україну 215 000 і на сьогодні усі китайці в Україні привиті двома дозами.
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29.05.2021 16:34 Ответить
в Україні 107500 китайців?!
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29.05.2021 18:14 Ответить
можливо. посольство китаю в україні їх записало, прислало вакцину і вкололо організованной толпой.
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29.05.2021 18:20 Ответить
215 тис - це перша поставка короноваку, кількість якої пройшла лише по змі, а в реалі ніде не зафіксована. по змі 215, на сайті рнбо лише 200. куди ділись 15?
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29.05.2021 18:32 Ответить
щас где-то на Мальдивах пустил слезу Степанов..
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2915
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29.05.2021 15:24 Ответить
Ці люди стовідсотково думають,що вони два рази собі вколють вакцину і все.Але це ж кожен рік потрібно буде колотися.
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29.05.2021 15:25 Ответить
Как установить приложение "Дия" на
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9993
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29.05.2021 15:35 Ответить
как два пальца
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29.05.2021 15:39 Ответить
А на такой?
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 52
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29.05.2021 15:46 Ответить
на такой как три пальца
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29.05.2021 18:15 Ответить
Клоуны выдали бригадам вакцины на 2 часа работы.
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29.05.2021 15:39 Ответить
В очереди актеры?
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29.05.2021 15:43 Ответить
Для съёмки рекламного ролика хватит
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29.05.2021 15:53 Ответить
Посетителю при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія". Источник: https://censor.net/ru/p3268247\\\\\\\\\\\

Мазок ж.... (из)
Справку из Женевы
Люблинское фото, не на берегу, а рядом с Шарлиз Макарон
Ну и паспорт для вакцинации мопса, выданный в Эдинбурге в промежутке 1651-1652.03

А еще родословную, заверенную Мазепой и книгу "Кобзаря", ну и что шо он вышел 2 столетия потом? вот такая вот от Стебанова нам "спадщина"
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29.05.2021 16:17 Ответить
Какая ж это нах "массовая вакцинация", если вакцинируют только тех кто :
1. Предварительно записался за ХЗ солько месяцев.
2. Возраст 60+.
3. Наличие "Дії" на телефоне через которую надо произвести запись (пксть они ее себе в зад затосуют).
Точно , что мазок из жепы еще потребуют. Результат красноречивый -"уже" 170 человек. Акуеть. "В очередь, сукины дети, в очередь!" (С)
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29.05.2021 17:16 Ответить
 
 