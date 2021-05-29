В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве 29 мая начал работу Центр вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра.

С самого утра там собралось несколько сотен человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В очереди на вакцинацию ожидали в основном пенсионеры, которых пригласили семейные врачи. В то же время было замечено много молодых людей, которые узнали об открытии центра вакцинации из Интернета.





В Центре работает 16 бригад, каждая из которых имеет 100 флаконов вакцины CoronaVac.

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Посетителю при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

Центр вакцинации будет работать только на выходных. 29-30 мая прививают жителей трех районов Киева, в следующие выходные – других трех районов.

Также сегодня открывается центр вакцинации во Львове, его обустроили на стадионе ArenaLviv. Там тоже будут делать прививки препаратом CoronaVac.

Как отмечает ЗахідНЕТ, во Львове с 10:00 до 19:00 будут вакцинировать лиц, записанных через "Дію", в первую очередь старше 60 лет.

К Арене Львов специальные бесплатные автобусы будут подвозить желающих с площади Петрушевича.