В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве 29 мая начал работу Центр вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра.
С самого утра там собралось несколько сотен человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В очереди на вакцинацию ожидали в основном пенсионеры, которых пригласили семейные врачи. В то же время было замечено много молодых людей, которые узнали об открытии центра вакцинации из Интернета.
В Центре работает 16 бригад, каждая из которых имеет 100 флаконов вакцины CoronaVac.
Посетителю при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".
Центр вакцинации будет работать только на выходных. 29-30 мая прививают жителей трех районов Киева, в следующие выходные – других трех районов.
Также сегодня открывается центр вакцинации во Львове, его обустроили на стадионе ArenaLviv. Там тоже будут делать прививки препаратом CoronaVac.
Как отмечает ЗахідНЕТ, во Львове с 10:00 до 19:00 будут вакцинировать лиц, записанных через "Дію", в первую очередь старше 60 лет.
К Арене Львов специальные бесплатные автобусы будут подвозить желающих с площади Петрушевича.
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"мама мы все тяжело больны.
мама мы все сошли с ума"
Мазок ж.... (из)
Справку из Женевы
Люблинское фото, не на берегу, а рядом с Шарлиз Макарон
Ну и паспорт для вакцинации мопса, выданный в Эдинбурге в промежутке 1651-1652.03
А еще родословную, заверенную Мазепой и книгу "Кобзаря", ну и что шо он вышел 2 столетия потом? вот такая вот от Стебанова нам "спадщина"
1. Предварительно записался за ХЗ солько месяцев.
2. Возраст 60+.
3. Наличие "Дії" на телефоне через которую надо произвести запись (пксть они ее себе в зад затосуют).
Точно , что мазок из жепы еще потребуют. Результат красноречивый -"уже" 170 человек. Акуеть. "В очередь, сукины дети, в очередь!" (С)