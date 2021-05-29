4 человека погибли в результате лобового ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

4 человека погибли из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в Днепропетровской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"29-го мая в 00:01 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка", 68км + 980м вблизи села Могилев Царичанского района.

По указанному адресу направлены дежурные отделения девятой и двадцать четвертой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - отмечается в сообщении.

После того, как спасатели прибыли на место происшествия было установлено, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля "Toyota RAV4" и специализированного грузового самосвала "Ford Cargo 4142D".

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В ГСЧС отметили: "В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля "Toyota RAV4"): женщины 1992 и 1997 года рождения и мужчины 1961 и 1984 рождения.

Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тела из поврежденного автомобиля. Работниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

К оказанию помощи были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области".

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